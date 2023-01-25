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Что мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой
Что мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Что мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой
Страны Прибалтики утратили свою самостоятельность, решение о понижении уровня дипломатических отношений России с Эстонией и Латвией назрело давно. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T09:18
2023-01-25T09:18
2023-01-25T09:18
россия
вячеслав володин
министерство иностранных дел рф (мид рф)
латвия
эстония
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политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Страны Прибалтики утратили свою самостоятельность, решение о понижении уровня дипломатических отношений России с Эстонией и Латвией назрело давно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, лидеры прибалтийских стран 30 лет говорят, что строят независимые государства. Однако единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран — это русофобия, считает Володин."В государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека: ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников. Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности", - написал он в своем Telegram-канале.Как отметил Володин, все решения в странах Прибалтики принимаются в Вашингтоне и Брюсселе.МИД России ранее заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.Латвия вслед за Эстонией заявила о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. В российском МИД заверили, что РФ жестко отреагирует на враждебные действия Латвии.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступнымРоссия высылает посла Эстонии
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, вячеслав володин, министерство иностранных дел рф (мид рф), латвия, эстония, литва, политика, в мире, мнения
Что мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой
Володин: понижать уровень дипотношений с Эстонией и Латвией нужно было давно
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Страны Прибалтики утратили свою самостоятельность, решение о понижении уровня дипломатических отношений России с Эстонией и Латвией назрело давно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, лидеры прибалтийских стран 30 лет говорят, что строят независимые государства. Однако единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран — это русофобия, считает Володин.
"В государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека: ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов
и правозащитников. Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Володин, все решения в странах Прибалтики принимаются в Вашингтоне и Брюсселе.
"Суверенитет утрачен. Интересы людей игнорируются, - перечислил он. - Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно. Мертвое не может умереть дважды", - заключил спикер Госдумы.
МИД России ранее заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.
Латвия вслед за Эстонией заявила
о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. В российском МИД заверили, что РФ жестко отреагирует на враждебные действия Латвии.
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