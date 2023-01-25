https://crimea.ria.ru/20230125/chto-mertvo-umeret-ne-mozhet-volodin-o-dipotnosheniyakh-s-pribaltikoy-1126568276.html

Что мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой

Что мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Что мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой

Страны Прибалтики утратили свою самостоятельность, решение о понижении уровня дипломатических отношений России с Эстонией и Латвией назрело давно. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T09:18

2023-01-25T09:18

2023-01-25T09:18

россия

вячеслав володин

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Страны Прибалтики утратили свою самостоятельность, решение о понижении уровня дипломатических отношений России с Эстонией и Латвией назрело давно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, лидеры прибалтийских стран 30 лет говорят, что строят независимые государства. Однако единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран — это русофобия, считает Володин."В государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека: ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников. Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности", - написал он в своем Telegram-канале.Как отметил Володин, все решения в странах Прибалтики принимаются в Вашингтоне и Брюсселе.МИД России ранее заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.Латвия вслед за Эстонией заявила о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. В российском МИД заверили, что РФ жестко отреагирует на враждебные действия Латвии.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: в анкете на гражданство Латвии теперь спрашивают "чей Крым"Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступнымРоссия высылает посла Эстонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав володин, министерство иностранных дел рф (мид рф), латвия, эстония, литва, политика, в мире, мнения