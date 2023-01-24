https://crimea.ria.ru/20230124/rossiya-gotovit-latvii-zhestkiy-otvet-1126556596.html

Россия готовит Латвии жесткий ответ

Россия готовит Латвии жесткий ответ - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Россия готовит Латвии жесткий ответ

Москва жестко отреагирует на враждебные действия Латвии, которая решила понизить уровень дипотношений между странами. Об этом заявили в МИД России. РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T15:20

2023-01-24T15:20

2023-01-24T15:21

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Москва жестко отреагирует на враждебные действия Латвии, которая решила понизить уровень дипотношений между странами. Об этом заявили в МИД России.Латвийские власти, следуя своей последовательной русофобской линии, заявили о понижении уровня дипломатических отношений с Россией в порядке "балтийской солидарности", указали в дипломатическом ведомстве. Российский посол должен покинуть Ригу до 24 февраля. К этой же дате Латвия отзовет и своего посла из Москвы.Вместе с тем в министерстве иностранных дел отметили, что такое проявление недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой "закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений". При этом власти страны не думают, какие последствия будут для страны и ее жителей."Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия", - подчеркнули в МИД.МИД России ранее заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.Латвия вслед за Эстонией заявила о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля.

https://crimea.ria.ru/20221229/zakharova-v-ankete-na-grazhdanstvo-latvii-teper-sprashivayut-chey-krym-1126190441.html

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латвия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), латвия, в мире, политика, эстония, новости, санкции против россии