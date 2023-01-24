https://crimea.ria.ru/20230124/rossiya-gotovit-latvii-zhestkiy-otvet-1126556596.html
Россия готовит Латвии жесткий ответ
Россия готовит Латвии жесткий ответ - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Россия готовит Латвии жесткий ответ
Москва жестко отреагирует на враждебные действия Латвии, которая решила понизить уровень дипотношений между странами. Об этом заявили в МИД России. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T15:20
2023-01-24T15:20
2023-01-24T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Москва жестко отреагирует на враждебные действия Латвии, которая решила понизить уровень дипотношений между странами. Об этом заявили в МИД России.Латвийские власти, следуя своей последовательной русофобской линии, заявили о понижении уровня дипломатических отношений с Россией в порядке "балтийской солидарности", указали в дипломатическом ведомстве. Российский посол должен покинуть Ригу до 24 февраля. К этой же дате Латвия отзовет и своего посла из Москвы.Вместе с тем в министерстве иностранных дел отметили, что такое проявление недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой "закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений". При этом власти страны не думают, какие последствия будут для страны и ее жителей."Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия", - подчеркнули в МИД.МИД России ранее заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.Латвия вслед за Эстонией заявила о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля.
https://crimea.ria.ru/20221229/zakharova-v-ankete-na-grazhdanstvo-latvii-teper-sprashivayut-chey-krym-1126190441.html
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), латвия, в мире, политика, эстония, новости, санкции против россии
Россия готовит Латвии жесткий ответ
МИД: Россия отреагирует на враждебные действия Латвии относительно понижения дипотношений
15:20 24.01.2023 (обновлено: 15:21 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Москва жестко отреагирует на враждебные действия Латвии, которая решила понизить уровень дипотношений между странами. Об этом заявили в МИД России.
Латвийские власти, следуя своей последовательной русофобской линии, заявили о понижении
уровня дипломатических отношений с Россией в порядке "балтийской солидарности", указали в дипломатическом ведомстве. Российский посол должен покинуть Ригу до 24 февраля. К этой же дате Латвия отзовет и своего посла из Москвы.
"Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными. Пресловутая "солидарность" Риги с другими странами Балтии прослеживается совсем в другом – в пещерной русофобии латвийского руководства и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией. Налицо и желание угодить своим наиболее оголтелым "друзьям" за пределами страны", - заявили в МИД.
Вместе с тем в министерстве иностранных дел отметили, что такое проявление недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой "закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений". При этом власти страны не думают, какие последствия будут для страны и ее жителей.
"Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия", - подчеркнули в МИД.
МИД России ранее заявило о понижении уровня
дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.
Латвия вслед за Эстонией заявила о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля.