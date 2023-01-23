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Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией
Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией
Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T16:48
2023-01-23T16:48
латвия
россия
в мире
политика
санкции против россии
эдгарс ринкевичс
министерство иностранных дел рф (мид рф)
эстония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. Об этом заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.МИД России ранее заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому РФ должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа.Читайте также на РИА Новости Крым:Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФЭстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентябряВ Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян
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РИА Новости Крым
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латвия, россия, в мире, политика, санкции против россии, эдгарс ринкевичс, министерство иностранных дел рф (мид рф), эстония
Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией

16:48 23.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Александр Максименко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. Об этом заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
МИД России ранее заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.
"Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом", — пояснил дипломат в Twitter.
Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому РФ должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа.
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ЛатвияРоссияВ миреПолитикаСанкции против РоссииЭдгарс РинкевичсМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Эстония
 
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