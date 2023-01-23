https://crimea.ria.ru/20230123/vsled-za-estoniey-latviya-ponizit-uroven-dipotnosheniy-s-rossiey-1126536689.html
Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией
Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией
Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T16:48
2023-01-23T16:48
2023-01-23T16:48
латвия
россия
в мире
политика
санкции против россии
эдгарс ринкевичс
министерство иностранных дел рф (мид рф)
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126536566_0:21:2830:1612_1920x0_80_0_0_89aff3d7f6953a377b6d1f0b1bb4f6ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. Об этом заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.МИД России ранее заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому РФ должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа.Читайте также на РИА Новости Крым:Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФЭстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентябряВ Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян
латвия
россия
эстония
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126536566_0:0:2594:1945_1920x0_80_0_0_1f708156c4b295821d55ea8d0b838aea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, в мире, политика, санкции против россии, эдгарс ринкевичс, министерство иностранных дел рф (мид рф), эстония
Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией
Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией