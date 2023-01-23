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Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией

Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией

Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T16:48

2023-01-23T16:48

2023-01-23T16:48

латвия

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в мире

политика

санкции против россии

эдгарс ринкевичс

министерство иностранных дел рф (мид рф)

эстония

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, посол России должен покинуть страну 7 февраля. Об этом заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.МИД России ранее заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. Это, по данным ведомства, стало ответом на недружественные шаги Эстонии и радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине. На фоне такой позиции эстонской стороны Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля, в этот же срок должен уехать российский посол в Таллине Владимир Липаев.Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому РФ должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа.Читайте также на РИА Новости Крым:Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФЭстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентябряВ Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, россия, в мире, политика, санкции против россии, эдгарс ринкевичс, министерство иностранных дел рф (мид рф), эстония