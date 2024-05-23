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В Крыму женщина с детьми заблудилась в лесу
В Крыму женщина с детьми заблудилась в лесу - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В Крыму женщина с детьми заблудилась в лесу
В Бахчисарайском районе женщина с детьми выехала на автомобиле в горно-лесную местность и заблудилась. О этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T11:31
2024-05-23T11:31
2024-05-23T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе женщина с детьми выехала на автомобиле в горно-лесную местность и заблудилась. О этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Самостоятельно найти дорогу женщина не смогла, поэтому обратилась к спасателям. К месту проведения поисковых работ оперативно выехала дежурная смена Бахчисарайского отряда "Крым-Спас".Прибыв на место вероятного нахождения людей, спасатели организовали поиски и в течение часа обнаружили женщину с двумя несовершеннолетними в урочище Чардаклы-Баир.Спасатели сопроводили пострадавших до ближайшего населенного пункта, после чего провели с ними профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в лесу и в горах Крыма.В конце апреля сотрудникам "Крым-Спаса" пришлось эвакуировать трех человек в районе поселка Оползневое на южном берегу Крыма. Во время прогулки они сбились с маршрута, зашли на труднодоступный участок местности и не смогли самостоятельно спуститься.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" машина улетела в кювет - водителя доставали спасателиВ Алуште мужчина упал со склона на камниВ горах под Алуштой мальчик упал с велосипеда и повредил спину и голову
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, туризм в крыму, безопасность, "крым-спас", бахчисарайский район
В Крыму женщина с детьми заблудилась в лесу
В Крыму женщина с детьми заехала в лес на автомобиле и заблудилась
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе женщина с детьми выехала на автомобиле в горно-лесную местность и заблудилась. О этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Самостоятельно найти дорогу женщина не смогла, поэтому обратилась к спасателям. К месту проведения поисковых работ оперативно выехала дежурная смена Бахчисарайского отряда "Крым-Спас".
Прибыв на место вероятного нахождения людей, спасатели организовали поиски и в течение часа обнаружили женщину с двумя несовершеннолетними в урочище Чардаклы-Баир.
"В медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, женщина плохо знала местность", - объяснили в пресс-службе.
Спасатели сопроводили пострадавших до ближайшего населенного пункта, после чего провели с ними профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в лесу и в горах Крыма.
В конце апреля сотрудникам "Крым-Спаса" пришлось эвакуировать трех человек
в районе поселка Оползневое на южном берегу Крыма. Во время прогулки они сбились с маршрута, зашли на труднодоступный участок местности и не смогли самостоятельно спуститься.
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