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Когда в Евпатории восстановят водоснабжение – ответ "Воды Крыма"
Когда в Евпатории восстановят водоснабжение – ответ "Воды Крыма" - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Когда в Евпатории восстановят водоснабжение – ответ "Воды Крыма"
Ситуация с водоснабжением потребителей в Евпатории должна быть стабилизирована до конца дня, сейчас без воды все еще остаются жители многоэтажек, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T11:17
2024-05-23T11:17
2024-05-23T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Ситуация с водоснабжением потребителей в Евпатории должна быть стабилизирована до конца дня, сейчас без воды все еще остаются жители многоэтажек, сообщили в четверг в пресс-службе компании "Вода Крыма".Сейчас предприятие планово снижает давление для того, чтобы в течение дня стабилизировать и заполнить систему, и ближе к 18:00 дать воду на город."Аварийных ситуаций ни на водоводе, ни в городе нет. Силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды 20 автоцистернами по ранее размещенному графику до полного восстановления водоснабжения в городе", – уточнили на предприятии.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планировали возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейАвария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школыВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
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Когда в Евпатории восстановят водоснабжение – ответ "Воды Крыма"
Все жители Евпатории получат воду к вечеру четверга – "Вода Крыма"
11:17 23.05.2024 (обновлено: 11:20 23.05.2024)