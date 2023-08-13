О любви и счастье под огнем: Зульфия Ильясова дает концерты на передовой
Концерты на фронтовых дорогах: певица из Дагестана Зульфия Ильясова поет для бойцов СВО
16:18 13.08.2023 (обновлено: 17:09 13.08.2023)
- Та-ра-рам-там, та-ра-ри-рам-там, та-да-рим-там та-да-ри-рам-там…
Таких звуков в нашем пресс-центре точно еще никогда не было. Чтобы по студийной тумбе выстукивали лезгинку и подпевали в такт – такого хулиганства никто себе никогда не позволял. Но что делать, если аппаратура осталась в машине, а музыка нужна здесь и сейчас? Приходится отстукивать зажигательные ритмы на офисной мебели. Как знать, может, эта тумбочка всю жизнь мечтала стать барабаном.
Тому, у кого музыка в душе, не нужны инструменты.
Зульфия Ильясова может на слух отличить дагестанскую лезгинку от чеченской или ингушской. В зоне СВО, говорит она, под лезгинку танцуют все – и кавказцы, у которых она в крови, и русские, и буряты, и татары, и даже те, кто у себя на севере привык резонировать в унисон с варганом. Нет в мире человека, способного устоять по стойке смирно, когда звучит горячая лезгинка.
Народная артистка Республики Дагестан и заслуженная артистка Ингушетии Зульфия Ильясова в родной Махачкале работает директором детской школы искусств. На работу миниатюрная Зульфия любит одеваться красиво: изящные платьица, высокие каблучки. Но два года назад, впервые уезжая за ленточку, она сменила яркие наряды на камуфляж, а туфли – на солдатские берцы. Эта женщина не понаслышке знает, сколько весит настоящий бронежилет: она регулярно выезжает в зону СВО с концертами и возит туда гуманитарную помощь.
Да это же наша Зуля!
Представьте себе блондинку, которая на глухой проселочной дороге лавирует между воронками на последней модели BMW Х6. Военные, понятное дело, первым делом думают: о, цирк приехал.
"Поначалу, бывает, всерьез не воспринимают, смотрят с удивлением, мол, что тут девочка потеряла. Первое мнение такое у солдат. Но когда я переодеваюсь в защитную форму, начинаю с ними разговаривать, то они начинают чувствовать, что я как бы "своя". Принимают в свое братство", - говорит Ильясова.
На территории, которая простреливается, собираться группами нельзя. Поэтому Зульфия останавливается там, где замечает одну-две боевые машины, выставляет колонку и начинает петь: "Вот стоят десять солдат, я достаю колонку, если есть, куда подключить - даю им концерт. В больницах, госпиталях захожу в небольшие актовые залы. Кое-где, бывает, даже не нужен ни микрофон, ни колонки, я живым голосом пою".
В багажнике рядом с рабочими инструментами – продукты, одежда, подарки от жителей Дагестана, передачи от родственников, письма, медикаменты для госпиталей.
"Мы были в госпитале в Феодосии, завезли лекарства и уехали оттуда. Нас внутрь не пустили. А в Ростов я поехала в сопровождении 20-тонной машины гуманитарной поддержки, там мы заходили к ребятам, нас запустили в два отделения. Там в травматологии было много раненых из Дагестана: у кого рука, у кого нога. Врачи приехали работать в этот госпиталь добровольцами, и с ними была медсестричка из Дагестана, я ее так хорошо запомнила".
Дагестанцы артистку узнают. "Это же наша Зуля приехала", говорят. Мелодичные песни на дагестанском нравятся всем, ведь язык музыки интернационален. Но она поет и по-русски. Вместе с композитором Русланом Ахмеровым создала несколько патриотических песен, одну из которых посвятили дагестанскому "ОМОНу" и "СОБРу". За ленточкой эти песни слушают с большим довольствием.
"У меня есть мой большой друг Руслан Ахмеров, он автор и композитор. Мы вместе с ним создали песню "Работайте, братья!", я ее часто пою. И вот 6 апреля, когда я сопровождала груз от Союза женщин Дагестана, в Ростове-на-Дону в госпитале подошел парень и говорит – это же наша Зульфия? – да, отвечаю, а вы откуда? Он говорит – я карачаевец. И он тогда сказал полковнику, который с нами был: вы знаете, под эту ее песню мы идем на бой. Я не могу передать, что я в этот момент почувствовала. И радость, и ком в горле одновременно", - делится артистка.
Ее частенько называют просто "наша Зуля". Бывает, захожу в окопы, говорит она, а там некуда подключиться. И "наша Зуля" поет без музыки, а капелла, иногда настукивая ритм по чему придется. Праздник, если кто-то из бойцов умеет играть на гитаре – тогда получается целый концерт.
© Архив Зульфии ИльясовойНародная артистка Дагестана Зульфия Ильясова в зоне СВО
© Архив Зульфии Ильясовой
Народная артистка Дагестана Зульфия Ильясова в зоне СВО
"Ребятам, наверное, не настолько интересны песни, сколько им приятно, что я приехала, пью с ними чай, разговариваю. Им нужно внимание", - отмечает она.
Холодный теплый Чонгар
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. 2023-й год Зульфия Ильясова планировала встречать в зоне СВО, выступая перед солдатами. Она отправилась в путь с ребятами из "Боевого братства", сопровождая большой гуманитарный груз. Но жизнь рассудила иначе. Ситуация на линии соприкосновения была сложная, и гражданских за ленточку не пустили. Машина с подарками проехала дальше, а Зульфие пришлось остаться на пропускном пункте "Чонгар". Четыре дня она жила в палатке вместе с другими волонтерами, топила печку, помогала готовить еду и два раза в день устраивала концерты для проезжающих военных и местных жителей.
"Ночевали в палатке, на полу. Зима, холодно, палатка вся трясется от ветра, - вспоминает она. - Утром просыпаешься - вода замерзла в баклажках. Я топила печку. У меня ребята спрашивали: Зульфия, почему ты не спишь? Ребят, все нормально, отвечаю".
Вместе с ней в этой палатке жили волонтеры из Бурятии. За тысячи километров приезжают на Чонгар бурятские женщины из организации "Остров поддержки V", чтобы кормить наших солдат вкусными бурятскими буузами и другими национальными блюдами. О них мы уже писали.
"Такие вкусные они там буузы делают, - улыбается Зульфия. – Я думаю, если такими буузами кормить солдат, то конечно, у них силы будут".
Зимний ветер пронизывал до мозга костей, но на душе было тепло. Крепкие руки солдат подымали миниатюрную блондинку на броню танка, чтобы ее лучше было слышно и видно. Кто-то снимал с себя и набрасывал на женские плечи бушлат, кто-то надевал на тонкие пальцы суровые мужские рукавицы.
"Я пою, микрофон ледяной из руки в руку перебрасываю. На мне все легкое такое, я же артистка, я должна быть красивой. Холодно мне ужасно, а тут один солдат подходит, лицо у него закрыто, он снимает с себя перчатки и надевает мне... а у меня такое кольцо большое на пальце, и для чего я надела его туда? Сама не знаю… Но мне так нравилось видеть радость в глазах, - улыбается Зульфия.- В Новый год там все встали в строй, и все говорили – с Новым Годом, Россия! Россия, вперед! И ты стоишь такая маленькая среди этих красивых солдат, слушаешь эти красивые слова и думаешь: Боже, в какой рай военной красоты я попала!"
© РИА Новости КрымНародная артистка Дагестана Зульфия Ильясова
© РИА Новости Крым
Народная артистка Дагестана Зульфия Ильясова
И жизнь, и слезы, и любовь
Эти дни на Чонгаре всю жизнь будет помнить не только Зульфия, но и еще как минимум двое молодых людей. Жизнь – такая странная штука, одни люди иногда наживают большие дома, машины, много красивых и дорогих вещей, но при этом не чувствуют себя счастливыми. А другие могут в одночасье потерять все: жилье, работу, привычный уклад. Оказаться зимой на пограничном пункте в одежде с чужого плеча, уместив все спасенное имущество в небольшой пакет. И просто сойти с ума от счастья, разыскав наконец дорогого и близкого человека.
"…ночью пришла какая-то женщина, взволнованная такая, дерганая вся. Ну мы, понятно, налили ей чаю горячего, успокоили, уложили спать. А утром прибегает мужик, тоже взъерошенный весь, – где она? А мы все стоим, ничего не понимаем, кто она? – Ну девушка такая в красном, где она? – вот она спит. Он перед ней на колени упал и плачет. Оказывается, они работали в Херсонской области в одной школе, он повар, а она учительница начальных классов. Они любили друг друга, она уехала вечером, он за ней утром, и потеряли связь. Телефоны там не ловили".
Тут же, в волонтерской палатке на декабрьском ветру, влюбленный повар достал из кармана кольцо и сделал своей любимой предложение. У него вещей почти совсем не было, вспоминает Зульфия, он даже документы на дом не успел спасти. Но это кольцо, которое давно купил и все не решался надеть на руку любимой, - спрятал во внутренний карман куртки, у сердца.
"И вот он, стоя на коленях, делает ей предложение. Мы все там плакали. Я говорю – так не пойдет. Включаю аппаратуру, ставлю музыку и пою им песню про любовь. Мы прямо там сыграли им свадьбу, и он столько благодарных слов нам наговорил".
Большая дагестанская семья не может ее остановить
По дороге из Дагестана в новые регионы и обратно Зульфия ночует у родственников в селе Семеновка Ленинского района.
"Мы с ней свахи, ее сын женат на моей дочке", - уточняет спутница Зульфии с красивым дагестанским именем – Изумруд. Они с мужем Фекретом зимой живут в Москве, а на время курортного сезона переезжают в Крым.
К приезду свахи всегда готовятся, как положено в большой и шумной дагестанской семье: собирают всех детей и внуков, готовят плов, жарят шашлык. И тут уж без лезгинки-зажигалочки точно никак не обойтись.
"Мы очень каждый раз переживаем, но ее не остановить, - жалуется Изумруд. - Она вот такой себе выбрала путь – помогать. Душа этого человека полна света. Очень переживаем, когда долго нет связи, пишем ей голосовые сообщения, а как только появляется возможность, она нам отвечает – дети, сваты, я жива, все нормально, ждите меня ночью".
И тогда все повторяется: шашлыки, плов, протяжные дагестанские песни для светлой грусти и озорная лезгинка – для радости.
6 августа, 19:11Эксклюзивы РИА Новости КрымВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в Крыму"Фавор" - это покровительство, протекция какого-либо влиятельного лица. Так значение этого слова объясняет "Большой толковый словарь современного русского языка". Называя так свой православный центр, его создатели, видимо, имели ввиду, что он находится под покровительством самого Бога.
"Она все это своими глазами видит и часто плачет, когда приезжает", - вздыхает Изумруд Нуриева, которая каждый раз, провожая родственницу за ленточку, печет для бойцов домашний хлеб, готовит плов, покупает печенье и сласти.
Сын Зульфии Ильясовой уже взрослый, у него своя семья. Он очень волнуется за мать, как и все сыновья, но останавливать даже не пытается.
"Я когда возвращаюсь, прихожу на работу в свою музыкальную школу – меня обнимают все сотрудники и дети, просят: вы вернулись, ну расскажите, как там. В последний раз педагоги собрали деньги и купили пальчиковые батарейки для солдат сами, передали им подарки. Такие адресные посылочки у нас народ делает часто, я передаю и рассказываю, от кого. Это людям важно".
Будем встречать их с победой
На запись интервью в редакцию РИА Новости Крым наши гости приехали из Ленинского района, в день, когда Зульфия собиралась возвращаться домой в Махачкалу. Это было 17 июля.
- Зульфия, сегодня утром Украина нанесла удар по Крымскому мосту, движение перекрыто. Как вы планируете ехать обратно в Дагестан? Вам не страшно?
- Да, я утром проснулась, когда взорвали мост, у нас это было слышно. Я даже как-то не удивилась всему этому, честно говоря. Нет, страха у меня давно нет. Рано или поздно мост восстановят, тогда и уеду. Когда я побывала за ленточкой, увидела жизнь солдат и тех людей, которые там, то стала смотреть на многие вещи по-другому.
Я на Чонгаре за четыре дня встретила много людей, которые бросили дома и переезжали просто с пакетами и рюкзаками. Когда такого насмотришься, то уже ничему в жизни не удивляешься и ничего не боишься. Меня всегда удивляло - где бы я не ночевала, почему-то везде новое белье дают. Кругом стреляют, люди там все бедствуют, в казармах ночуешь как придется – и тебе приносят новое постельное белье, хлеб, чай, завтрак. Почему так получается?
Так что и мост рано или поздно восстановят, и правда все равно будет за нами. И наши ребята вернутся домой, и мы будем встречать их с победой.