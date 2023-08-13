https://crimea.ria.ru/20230813/o-lyubvi-i-schaste-pod-ognem-zulfiya-ilyasova-daet-kontserty-na-peredovoy-1130633844.html

О любви и счастье под огнем: Зульфия Ильясова дает концерты на передовой

О любви и счастье под огнем: Зульфия Ильясова дает концерты на передовой - РИА Новости Крым, 13.08.2023

О любви и счастье под огнем: Зульфия Ильясова дает концерты на передовой

РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T16:18

2023-08-13T16:18

2023-08-13T17:09

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- Та-ра-рам-там, та-ра-ри-рам-там, та-да-рим-там та-да-ри-рам-там…Таких звуков в нашем пресс-центре точно еще никогда не было. Чтобы по студийной тумбе выстукивали лезгинку и подпевали в такт – такого хулиганства никто себе никогда не позволял. Но что делать, если аппаратура осталась в машине, а музыка нужна здесь и сейчас? Приходится отстукивать зажигательные ритмы на офисной мебели. Как знать, может, эта тумбочка всю жизнь мечтала стать барабаном.Тому, у кого музыка в душе, не нужны инструменты.Зульфия Ильясова может на слух отличить дагестанскую лезгинку от чеченской или ингушской. В зоне СВО, говорит она, под лезгинку танцуют все – и кавказцы, у которых она в крови, и русские, и буряты, и татары, и даже те, кто у себя на севере привык резонировать в унисон с варганом. Нет в мире человека, способного устоять по стойке смирно, когда звучит горячая лезгинка.Народная артистка Республики Дагестан и заслуженная артистка Ингушетии Зульфия Ильясова в родной Махачкале работает директором детской школы искусств. На работу миниатюрная Зульфия любит одеваться красиво: изящные платьица, высокие каблучки. Но два года назад, впервые уезжая за ленточку, она сменила яркие наряды на камуфляж, а туфли – на солдатские берцы. Эта женщина не понаслышке знает, сколько весит настоящий бронежилет: она регулярно выезжает в зону СВО с концертами и возит туда гуманитарную помощь.Да это же наша Зуля!Представьте себе блондинку, которая на глухой проселочной дороге лавирует между воронками на последней модели BMW Х6. Военные, понятное дело, первым делом думают: о, цирк приехал."Поначалу, бывает, всерьез не воспринимают, смотрят с удивлением, мол, что тут девочка потеряла. Первое мнение такое у солдат. Но когда я переодеваюсь в защитную форму, начинаю с ними разговаривать, то они начинают чувствовать, что я как бы "своя". Принимают в свое братство", - говорит Ильясова.На территории, которая простреливается, собираться группами нельзя. Поэтому Зульфия останавливается там, где замечает одну-две боевые машины, выставляет колонку и начинает петь: "Вот стоят десять солдат, я достаю колонку, если есть, куда подключить - даю им концерт. В больницах, госпиталях захожу в небольшие актовые залы. Кое-где, бывает, даже не нужен ни микрофон, ни колонки, я живым голосом пою".В багажнике рядом с рабочими инструментами – продукты, одежда, подарки от жителей Дагестана, передачи от родственников, письма, медикаменты для госпиталей."Мы были в госпитале в Феодосии, завезли лекарства и уехали оттуда. Нас внутрь не пустили. А в Ростов я поехала в сопровождении 20-тонной машины гуманитарной поддержки, там мы заходили к ребятам, нас запустили в два отделения. Там в травматологии было много раненых из Дагестана: у кого рука, у кого нога. Врачи приехали работать в этот госпиталь добровольцами, и с ними была медсестричка из Дагестана, я ее так хорошо запомнила".Дагестанцы артистку узнают. "Это же наша Зуля приехала", говорят. Мелодичные песни на дагестанском нравятся всем, ведь язык музыки интернационален. Но она поет и по-русски. Вместе с композитором Русланом Ахмеровым создала несколько патриотических песен, одну из которых посвятили дагестанскому "ОМОНу" и "СОБРу". За ленточкой эти песни слушают с большим довольствием.Ее частенько называют просто "наша Зуля". Бывает, захожу в окопы, говорит она, а там некуда подключиться. И "наша Зуля" поет без музыки, а капелла, иногда настукивая ритм по чему придется. Праздник, если кто-то из бойцов умеет играть на гитаре – тогда получается целый концерт."Ребятам, наверное, не настолько интересны песни, сколько им приятно, что я приехала, пью с ними чай, разговариваю. Им нужно внимание", - отмечает она.Холодный теплый ЧонгарГоворят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. 2023-й год Зульфия Ильясова планировала встречать в зоне СВО, выступая перед солдатами. Она отправилась в путь с ребятами из "Боевого братства", сопровождая большой гуманитарный груз. Но жизнь рассудила иначе. Ситуация на линии соприкосновения была сложная, и гражданских за ленточку не пустили. Машина с подарками проехала дальше, а Зульфие пришлось остаться на пропускном пункте "Чонгар". Четыре дня она жила в палатке вместе с другими волонтерами, топила печку, помогала готовить еду и два раза в день устраивала концерты для проезжающих военных и местных жителей."Ночевали в палатке, на полу. Зима, холодно, палатка вся трясется от ветра, - вспоминает она. - Утром просыпаешься - вода замерзла в баклажках. Я топила печку. У меня ребята спрашивали: Зульфия, почему ты не спишь? Ребят, все нормально, отвечаю".Вместе с ней в этой палатке жили волонтеры из Бурятии. За тысячи километров приезжают на Чонгар бурятские женщины из организации "Остров поддержки V", чтобы кормить наших солдат вкусными бурятскими буузами и другими национальными блюдами. О них мы уже писали."Такие вкусные они там буузы делают, - улыбается Зульфия. – Я думаю, если такими буузами кормить солдат, то конечно, у них силы будут".Зимний ветер пронизывал до мозга костей, но на душе было тепло. Крепкие руки солдат подымали миниатюрную блондинку на броню танка, чтобы ее лучше было слышно и видно. Кто-то снимал с себя и набрасывал на женские плечи бушлат, кто-то надевал на тонкие пальцы суровые мужские рукавицы.И жизнь, и слезы, и любовьЭти дни на Чонгаре всю жизнь будет помнить не только Зульфия, но и еще как минимум двое молодых людей. Жизнь – такая странная штука, одни люди иногда наживают большие дома, машины, много красивых и дорогих вещей, но при этом не чувствуют себя счастливыми. А другие могут в одночасье потерять все: жилье, работу, привычный уклад. Оказаться зимой на пограничном пункте в одежде с чужого плеча, уместив все спасенное имущество в небольшой пакет. И просто сойти с ума от счастья, разыскав наконец дорогого и близкого человека.Тут же, в волонтерской палатке на декабрьском ветру, влюбленный повар достал из кармана кольцо и сделал своей любимой предложение. У него вещей почти совсем не было, вспоминает Зульфия, он даже документы на дом не успел спасти. Но это кольцо, которое давно купил и все не решался надеть на руку любимой, - спрятал во внутренний карман куртки, у сердца."И вот он, стоя на коленях, делает ей предложение. Мы все там плакали. Я говорю – так не пойдет. Включаю аппаратуру, ставлю музыку и пою им песню про любовь. Мы прямо там сыграли им свадьбу, и он столько благодарных слов нам наговорил".Большая дагестанская семья не может ее остановитьПо дороге из Дагестана в новые регионы и обратно Зульфия ночует у родственников в селе Семеновка Ленинского района."Мы с ней свахи, ее сын женат на моей дочке", - уточняет спутница Зульфии с красивым дагестанским именем – Изумруд. Они с мужем Фекретом зимой живут в Москве, а на время курортного сезона переезжают в Крым.К приезду свахи всегда готовятся, как положено в большой и шумной дагестанской семье: собирают всех детей и внуков, готовят плов, жарят шашлык. И тут уж без лезгинки-зажигалочки точно никак не обойтись."Мы очень каждый раз переживаем, но ее не остановить, - жалуется Изумруд. - Она вот такой себе выбрала путь – помогать. Душа этого человека полна света. Очень переживаем, когда долго нет связи, пишем ей голосовые сообщения, а как только появляется возможность, она нам отвечает – дети, сваты, я жива, все нормально, ждите меня ночью".И тогда все повторяется: шашлыки, плов, протяжные дагестанские песни для светлой грусти и озорная лезгинка – для радости."Она все это своими глазами видит и часто плачет, когда приезжает", - вздыхает Изумруд Нуриева, которая каждый раз, провожая родственницу за ленточку, печет для бойцов домашний хлеб, готовит плов, покупает печенье и сласти.Сын Зульфии Ильясовой уже взрослый, у него своя семья. Он очень волнуется за мать, как и все сыновья, но останавливать даже не пытается.Будем встречать их с победойНа запись интервью в редакцию РИА Новости Крым наши гости приехали из Ленинского района, в день, когда Зульфия собиралась возвращаться домой в Махачкалу. Это было 17 июля.- Зульфия, сегодня утром Украина нанесла удар по Крымскому мосту, движение перекрыто. Как вы планируете ехать обратно в Дагестан? Вам не страшно?- Да, я утром проснулась, когда взорвали мост, у нас это было слышно. Я даже как-то не удивилась всему этому, честно говоря. Нет, страха у меня давно нет. Рано или поздно мост восстановят, тогда и уеду. Когда я побывала за ленточкой, увидела жизнь солдат и тех людей, которые там, то стала смотреть на многие вещи по-другому.Я на Чонгаре за четыре дня встретила много людей, которые бросили дома и переезжали просто с пакетами и рюкзаками. Когда такого насмотришься, то уже ничему в жизни не удивляешься и ничего не боишься. Меня всегда удивляло - где бы я не ночевала, почему-то везде новое белье дают. Кругом стреляют, люди там все бедствуют, в казармах ночуешь как придется – и тебе приносят новое постельное белье, хлеб, чай, завтрак. Почему так получается?Так что и мост рано или поздно восстановят, и правда все равно будет за нами. И наши ребята вернутся домой, и мы будем встречать их с победой.

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https://crimea.ria.ru/20230806/voiny-svo-mogut-besplatno-proyti-reabilitatsiyu-v-krymu-1130523738.html

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авторы, новости сво, общество, крым, культура, волонтеры, дагестан, зульфия ильясова