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Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Туризм
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Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
Правительство направит более 5 миллиардов рублей, чтобы помочь туристическому бизнесу построить и реконструировать 27,5 тысячи гостиничных номеров. Об этом... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T16:26
2023-03-24T16:26
туризм
михаил мишустин
россия
экономика
туризм в крыму
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Правительство направит более 5 миллиардов рублей, чтобы помочь туристическому бизнесу построить и реконструировать 27,5 тысячи гостиничных номеров. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Как появление модульных отелей скажется на туризме в России &gt;&gt;По словам премьера, средства позволят сохранить низкую ставку по программе льготного кредитования строительства гостиниц для 87 проектов в 33 регионах страны."Это значит, что больше людей смогут отдохнуть в различных уголках России в комфортных условиях", – подчеркнул он.В прошлом году правительство России выступило с инициативой о финансировании строительства быстровозводимых отелей в 19 регионах страны. На создание модульных гостиниц из резервного фонда кабинета министров выделили 4 миллиарда рублей, из них 300 миллионов предназначены для реализации проекта в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезонуВласти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средствПутин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221111/krym-v-etom-godu-poluchit-11-sovremennykh-modulnykh-gostinits-1125314717.html
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96
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михаил мишустин, россия, экономика, туризм в крыму, правительство россии
Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах

Мишустин: 5,3 млрд рублей направят на создание 27 тыс. гостиничных номеров в 33 регионах

16:26 24.03.2023
 
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Строительный кран - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Правительство направит более 5 миллиардов рублей, чтобы помочь туристическому бизнесу построить и реконструировать 27,5 тысячи гостиничных номеров. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Как появление модульных отелей скажется на туризме в России >>
"В поездках туристы хотят останавливаться в комфортных, хороших, качественных и безопасных отелях, причем по разумным доступным ценам. Для этого поможем бизнесу построить и реконструировать 27,5 тысячи номеров в гостиницах не ниже трех "звезд". На эти цели в текущем году направим 5,3 млрд рублей в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал Мишустин на заседании правительства.
По словам премьера, средства позволят сохранить низкую ставку по программе льготного кредитования строительства гостиниц для 87 проектов в 33 регионах страны.
"Это значит, что больше людей смогут отдохнуть в различных уголках России в комфортных условиях", – подчеркнул он.
В прошлом году правительство России выступило с инициативой о финансировании строительства быстровозводимых отелей в 19 регионах страны. На создание модульных гостиниц из резервного фонда кабинета министров выделили 4 миллиарда рублей, из них 300 миллионов предназначены для реализации проекта в Крыму.
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Заголовок открываемого материала
16:26Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
16:07Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам
16:01Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью 0:46
15:30Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки
15:18На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело
15:10Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под Одессой
15:05Педофил из Севастополя получил 16 лет тюрьмы
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