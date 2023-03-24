https://crimea.ria.ru/20230324/kabmin-napravit-5-mlrd-rubley-na-stroitelstvo-gostinits-v-33-regionakh-1127752945.html
Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
Правительство направит более 5 миллиардов рублей, чтобы помочь туристическому бизнесу построить и реконструировать 27,5 тысячи гостиничных номеров. Об этом... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T16:26
2023-03-24T16:26
2023-03-24T16:26
туризм
михаил мишустин
россия
экономика
туризм в крыму
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Правительство направит более 5 миллиардов рублей, чтобы помочь туристическому бизнесу построить и реконструировать 27,5 тысячи гостиничных номеров. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Как появление модульных отелей скажется на туризме в России >>По словам премьера, средства позволят сохранить низкую ставку по программе льготного кредитования строительства гостиниц для 87 проектов в 33 регионах страны."Это значит, что больше людей смогут отдохнуть в различных уголках России в комфортных условиях", – подчеркнул он.В прошлом году правительство России выступило с инициативой о финансировании строительства быстровозводимых отелей в 19 регионах страны. На создание модульных гостиниц из резервного фонда кабинета министров выделили 4 миллиарда рублей, из них 300 миллионов предназначены для реализации проекта в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезонуВласти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средствПутин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221111/krym-v-etom-godu-poluchit-11-sovremennykh-modulnykh-gostinits-1125314717.html
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михаил мишустин, россия, экономика, туризм в крыму, правительство россии
Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
Мишустин: 5,3 млрд рублей направят на создание 27 тыс. гостиничных номеров в 33 регионах