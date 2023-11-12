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В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дороже
В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дороже - РИА Новости Крым, 12.11.2023
В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дороже
Крым, несмотря на определенные сложности в логистике, остается востребованным регионом у туристов. Люди едут на полуостров за оздоровлением, санатории... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T08:36
2023-11-12T08:36
2023-11-12T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крым, несмотря на определенные сложности в логистике, остается востребованным регионом у туристов. Люди едут на полуостров за оздоровлением, санатории бронируются уже на вторую половину следующего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель Ассоциации курортов республики Александр Плахотный.Накануне в крымском Управлении федеральной службы государственной статистики (Крымстат) озвучили данные о росте потребительских цен по сравнению с прошлым годом. Так, по состоянию на сентябрь, стоимость поездок в Египет выросла на 98,82%, в ОАЭ - на 68,22%, в Турцию - на 53,54%.При этом отдых на Черноморском побережье и в Крыму в сравнении с зарубежными турами подорожал не так значительно - на 37,96%. По мнению Александра Плахотного, на рост цен влияет удорожание топлива, продуктов питания, коммунальных платежей."Сейчас вот с первого января МРОТ будет 19 242 рубля, надо будет повышать зарплаты людям. Это затратная часть, она увеличивается", - отметил эксперт.Но даже в таких условиях объекты размещения стремятся сохранять цены. А в санаториях, которые смогли предложить комфортную стоимость, загрузка достигает 80%, приводит пример Александр Плахотный.Что касается других средств размещения, то в Крыму можно найти самые разнообразные варианты – от дорогих пятизвездочных отелей до бюджетных гостевых домов и частного сектора."Ситуация так складывается, что нужно удержать клиента. Крым сейчас достаточно сложный регион. Авиасообщения нет, значит, структура клиентов уже изменилась. Тот, кто хочет комфортно за 2-3 часа долететь, выйти из самолета и оказаться на берегу, вот такой клиент уже выбирает другие регионы. Его удержать сложно. В период сезона недостаточно перевозок по железной дороге, и их стоимость кратно возрастает. В этой ситуации бизнес пытается сохранить и привлечь новую клиентуру, устанавливая приемлемые цены", - пояснил он.Ранее председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил, что до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа койко-мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.В этом году, по предварительным подсчетам, Крым с начала года посетили около 4 миллионов туристов. По данным на конец сентября, загрузка крымских гостиниц и отелей в бархатный сезон находилась на уровне 30-50%: по оценкам главы ОСИГ Алексея Волкова, это примерно на 15% ниже уровня 2022 года.При этом у крымчан появилась возможность недорого отдохнуть на курортах новых регионов России – в ДНР, Херсонской и Запорожской областях есть санатории и реабилитационно-оздоровительные центры.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с КрымомЧто поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
крым, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, отдых, отдых в крыму, новости крыма
В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дороже
Туры в Крым дешевле Египта и ОАЭ в три раза – бронирование идет на конец следующего года
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Крым, несмотря на определенные сложности в логистике, остается востребованным регионом у туристов. Люди едут на полуостров за оздоровлением, санатории бронируются уже на вторую половину следующего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказал председатель Ассоциации курортов республики Александр Плахотный.
Накануне в крымском Управлении федеральной службы государственной статистики (Крымстат) озвучили данные о росте потребительских цен по сравнению с прошлым годом. Так, по состоянию на сентябрь, стоимость поездок
в Египет выросла на 98,82%, в ОАЭ - на 68,22%, в Турцию - на 53,54%.
При этом отдых на Черноморском побережье и в Крыму в сравнении с зарубежными турами подорожал не так значительно - на 37,96%. По мнению Александра Плахотного, на рост цен влияет удорожание топлива, продуктов питания, коммунальных платежей.
"Сейчас вот с первого января МРОТ будет 19 242 рубля, надо будет повышать зарплаты людям. Это затратная часть, она увеличивается", - отметил эксперт.
Но даже в таких условиях объекты размещения стремятся сохранять цены. А в санаториях, которые смогли предложить комфортную стоимость, загрузка достигает 80%, приводит пример Александр Плахотный.
"Некоторые санатории, независимо от сезона, дают хорошую круглогодичную загрузку. У них глубокое бронирование, потому что цены невысокие, а эффективность их лечебных мероприятий прекрасная. Сегодня у одного из санаториев в Ялте, к примеру, уже есть заявки на четвертый квартал следующего года. Хотя он расположен не на береговой линии, а в глубине города", - отметил он.
Что касается других средств размещения, то в Крыму можно найти самые разнообразные варианты – от дорогих пятизвездочных отелей до бюджетных гостевых домов и частного сектора.
"Ситуация так складывается, что нужно удержать клиента. Крым сейчас достаточно сложный регион. Авиасообщения нет, значит, структура клиентов уже изменилась. Тот, кто хочет комфортно за 2-3 часа долететь, выйти из самолета и оказаться на берегу, вот такой клиент уже выбирает другие регионы. Его удержать сложно. В период сезона недостаточно перевозок по железной дороге, и их стоимость кратно возрастает. В этой ситуации бизнес пытается сохранить и привлечь новую клиентуру, устанавливая приемлемые цены", - пояснил он.
Ранее председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил, что до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза
. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа койко-мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.
В этом году, по предварительным подсчетам, Крым с начала года посетили
около 4 миллионов туристов. По данным на конец сентября, загрузка крымских гостиниц и отелей в бархатный сезон находилась
на уровне 30-50%: по оценкам главы ОСИГ Алексея Волкова, это примерно на 15% ниже уровня 2022 года.
При этом у крымчан появилась возможность недорого отдохнуть на курортах новых регионов России
– в ДНР, Херсонской и Запорожской областях есть санатории и реабилитационно-оздоровительные центры.
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