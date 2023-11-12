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В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дороже

В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дороже - РИА Новости Крым, 12.11.2023

В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дороже

Крым, несмотря на определенные сложности в логистике, остается востребованным регионом у туристов. Люди едут на полуостров за оздоровлением, санатории... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T08:36

2023-11-12T08:36

2023-11-12T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крым, несмотря на определенные сложности в логистике, остается востребованным регионом у туристов. Люди едут на полуостров за оздоровлением, санатории бронируются уже на вторую половину следующего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель Ассоциации курортов республики Александр Плахотный.Накануне в крымском Управлении федеральной службы государственной статистики (Крымстат) озвучили данные о росте потребительских цен по сравнению с прошлым годом. Так, по состоянию на сентябрь, стоимость поездок в Египет выросла на 98,82%, в ОАЭ - на 68,22%, в Турцию - на 53,54%.При этом отдых на Черноморском побережье и в Крыму в сравнении с зарубежными турами подорожал не так значительно - на 37,96%. По мнению Александра Плахотного, на рост цен влияет удорожание топлива, продуктов питания, коммунальных платежей."Сейчас вот с первого января МРОТ будет 19 242 рубля, надо будет повышать зарплаты людям. Это затратная часть, она увеличивается", - отметил эксперт.Но даже в таких условиях объекты размещения стремятся сохранять цены. А в санаториях, которые смогли предложить комфортную стоимость, загрузка достигает 80%, приводит пример Александр Плахотный.Что касается других средств размещения, то в Крыму можно найти самые разнообразные варианты – от дорогих пятизвездочных отелей до бюджетных гостевых домов и частного сектора."Ситуация так складывается, что нужно удержать клиента. Крым сейчас достаточно сложный регион. Авиасообщения нет, значит, структура клиентов уже изменилась. Тот, кто хочет комфортно за 2-3 часа долететь, выйти из самолета и оказаться на берегу, вот такой клиент уже выбирает другие регионы. Его удержать сложно. В период сезона недостаточно перевозок по железной дороге, и их стоимость кратно возрастает. В этой ситуации бизнес пытается сохранить и привлечь новую клиентуру, устанавливая приемлемые цены", - пояснил он.Ранее председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил, что до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа койко-мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.В этом году, по предварительным подсчетам, Крым с начала года посетили около 4 миллионов туристов. По данным на конец сентября, загрузка крымских гостиниц и отелей в бархатный сезон находилась на уровне 30-50%: по оценкам главы ОСИГ Алексея Волкова, это примерно на 15% ниже уровня 2022 года.При этом у крымчан появилась возможность недорого отдохнуть на курортах новых регионов России – в ДНР, Херсонской и Запорожской областях есть санатории и реабилитационно-оздоровительные центры.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с КрымомЧто поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов

крым

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2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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