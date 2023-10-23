https://crimea.ria.ru/20231023/razvitie-turizma-v-novykh-regionakh-rf-vozniknet-li-konkurentsiya-s-krymom-1132269170.html

Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом

Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом

На Азовском побережье новых российских регионов создадут туристические кластеры. В каком направлении будет развиваться туризм от Бердянска до Кирилловки,... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T17:18

2023-10-23T17:18

2023-10-23T17:18

мнения

крым

новые регионы россии

азовское море

игорь вахрушев

кфу (крымский федеральный университет)

ярослав андрончик

инбюм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На Азовском побережье новых российских регионов создадут туристические кластеры. В каком направлении будет развиваться туризм от Бердянска до Кирилловки, рассказали гости видеомоста Симферополь – Ростов "Азовское море: перспективы возрождения природного объекта", который прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.Эксперт пояснил, что освоение этого побережья было начато еще в советское время. И различные системы, в том числе берегоукрепительные и создающие искусственные пляжи, с тех времен не ремонтировались. Поэтому необходима серьезная экспертиза, которая покажет, в каком состоянии сейчас находится инфраструктура.Также Вахрушев отметил, что туризм в этом районе развивался стихийно и здесь мало обращали внимание на экологические вопросы. Поэтому создание новой инфраструктуры, новых рекреационных комплексов должно идти с учетом экологического подхода. Также на побережье новых регионов требуется развитие транспортной сети, энергетической, водоотведения и водоочистки.Также эти районы, по его словам, будут востребованы для детского отдыха, детских лагерей. Планируют здесь создать и спортивные базы для слетов и других спортивных мероприятий.Что же касается уже действующих туристических объектов на новых российских территориях, то эта часть, по словам эксперта, также формировалась стихийно. Поэтому в этом плане тоже необходимо провести исследования.Изначально этот район – это прежде всего зона ближайшего отдыха населения промышленных территорий: Мариуполя и других крупных промышленных агломераций. По мнению спикера, развивать его в этом ключе вполне возможно.Заместитель директора Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН Ярослав Андрончик добавил, что Приазовье – это еще и транзитный регион. Через Азовское побережье россияне едут отдыхать в Крым. Поэтому в любом случае туристы будут там оставаться.Также Андрончик напомнил, что от Института биологии Южных морей поступали предложения по поводу развития рыбной отрасли в новых регионах. По его словам, там возможно развивать мидийное, устричное направление, а также производство пищевых добавок на основе микроводорослей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанамПотрясающий Крым: новые туристические маршруты полуострова - видеоТуристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные

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новые регионы россии

азовское море

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мнения, крым, новые регионы россии, азовское море, игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), ярослав андрончик, инбюм