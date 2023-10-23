https://crimea.ria.ru/20231023/razvitie-turizma-v-novykh-regionakh-rf-vozniknet-li-konkurentsiya-s-krymom-1132269170.html
Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом
Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом
На Азовском побережье новых российских регионов создадут туристические кластеры. В каком направлении будет развиваться туризм от Бердянска до Кирилловки,... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T17:18
2023-10-23T17:18
2023-10-23T17:18
мнения
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новые регионы россии
азовское море
игорь вахрушев
кфу (крымский федеральный университет)
ярослав андрончик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На Азовском побережье новых российских регионов создадут туристические кластеры. В каком направлении будет развиваться туризм от Бердянска до Кирилловки, рассказали гости видеомоста Симферополь – Ростов "Азовское море: перспективы возрождения природного объекта", который прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.Эксперт пояснил, что освоение этого побережья было начато еще в советское время. И различные системы, в том числе берегоукрепительные и создающие искусственные пляжи, с тех времен не ремонтировались. Поэтому необходима серьезная экспертиза, которая покажет, в каком состоянии сейчас находится инфраструктура.Также Вахрушев отметил, что туризм в этом районе развивался стихийно и здесь мало обращали внимание на экологические вопросы. Поэтому создание новой инфраструктуры, новых рекреационных комплексов должно идти с учетом экологического подхода. Также на побережье новых регионов требуется развитие транспортной сети, энергетической, водоотведения и водоочистки.Также эти районы, по его словам, будут востребованы для детского отдыха, детских лагерей. Планируют здесь создать и спортивные базы для слетов и других спортивных мероприятий.Что же касается уже действующих туристических объектов на новых российских территориях, то эта часть, по словам эксперта, также формировалась стихийно. Поэтому в этом плане тоже необходимо провести исследования.Изначально этот район – это прежде всего зона ближайшего отдыха населения промышленных территорий: Мариуполя и других крупных промышленных агломераций. По мнению спикера, развивать его в этом ключе вполне возможно.Заместитель директора Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН Ярослав Андрончик добавил, что Приазовье – это еще и транзитный регион. Через Азовское побережье россияне едут отдыхать в Крым. Поэтому в любом случае туристы будут там оставаться.Также Андрончик напомнил, что от Института биологии Южных морей поступали предложения по поводу развития рыбной отрасли в новых регионах. По его словам, там возможно развивать мидийное, устричное направление, а также производство пищевых добавок на основе микроводорослей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанамПотрясающий Крым: новые туристические маршруты полуострова - видеоТуристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные
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мнения, крым, новые регионы россии, азовское море, игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), ярослав андрончик, инбюм
Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом
Туризм в новых регионах РФ: каким он будет и составит ли конкуренцию Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На Азовском побережье новых российских регионов создадут туристические кластеры. В каком направлении будет развиваться туризм от Бердянска до Кирилловки, рассказали гости видеомоста Симферополь – Ростов "Азовское море: перспективы возрождения природного объекта", который прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Сегодня туристическая отрасль – одна из достаточно экологически грязных отраслей. Потенциал Азовского моря хороший, но специфический. Сейчас очень часто говорят о создании туристических кластеров на территории от Бердянска до Кирилловки. Но здесь очень много проблем не только экологических, но и инфраструктурных", – заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.
Эксперт пояснил, что освоение этого побережья было начато еще в советское время. И различные системы, в том числе берегоукрепительные и создающие искусственные пляжи, с тех времен не ремонтировались. Поэтому необходима серьезная экспертиза, которая покажет, в каком состоянии сейчас находится инфраструктура.
Также Вахрушев отметил, что туризм в этом районе развивался стихийно и здесь мало обращали внимание на экологические вопросы. Поэтому создание новой инфраструктуры, новых рекреационных комплексов должно идти с учетом экологического подхода. Также на побережье новых регионов требуется развитие транспортной сети, энергетической, водоотведения и водоочистки.
"Этот район будет иметь ярко выраженный сезон. Даже ярче, чем в Крыму. И эти колебания – серьезная нагрузка и для экологии, и для инфраструктуры. Здесь нужно делать упор на экологический туризм, который активно поддерживается государством. Например, создавать экологические тропы", – заявил Вахрушев.
Также эти районы, по его словам, будут востребованы для детского отдыха, детских лагерей. Планируют здесь создать и спортивные базы для слетов и других спортивных мероприятий.
Что же касается уже действующих туристических объектов на новых российских территориях, то эта часть, по словам эксперта, также формировалась стихийно. Поэтому в этом плане тоже необходимо провести исследования.
"В РФ для туризма есть определенные стандарты. И все эти объекты, которые включаются в туристическую активность, им не соответствуют. Должна быть серьезная программа, чтобы существующие объекты подтянуть под стандарты российского сервиса", – подчеркнул Игорь Вахрушев.
Изначально этот район – это прежде всего зона ближайшего отдыха населения промышленных территорий: Мариуполя и других крупных промышленных агломераций. По мнению спикера, развивать его в этом ключе вполне возможно.
"Инфраструктура должна связывать эти территории с Крымом, потому что в районе наблюдается нехватка познавательного туризма. Там есть достойные объекты, но не в том количестве, который необходим, если начнет развиваться массовый туризм. Территориальная близость Крыма позволит задействовать наши экскурсионные объекты. Сократится время путешествия туристов: час, два – и они уже в Крыму", – пояснил эксперт.
Заместитель директора Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН Ярослав Андрончик добавил, что Приазовье – это еще и транзитный регион. Через Азовское побережье россияне едут отдыхать в Крым. Поэтому в любом случае туристы будут там оставаться.
Также Андрончик напомнил, что от Института биологии Южных морей поступали предложения по поводу развития рыбной отрасли в новых регионах. По его словам, там возможно развивать мидийное, устричное направление, а также производство пищевых добавок на основе микроводорослей.
"Крым и новые регионы – это два разных сегмента отдыха. У них совершенно отличные рекреационные ресурсы – это будет гармоничное сочетание с Крымом. При наличии грамотной инфраструктуры регионы будут дополнять друг друга. Нередко экскурсионные программы будут включать туристические объекты полуострова, что разнообразит предложения на соответствующей территории" , – подытожил специалист.
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