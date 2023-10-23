https://crimea.ria.ru/20231023/novye-kurorty-rossii-gde-nedorogo-otdokhnut-krymchanam-1132251643.html

Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанам

Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанам - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанам

РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T07:52

2023-10-23T07:52

2023-10-23T08:26

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Этим летом Крым принял 3,5 миллиона отдыхающих. Соседний Краснодарский край — 9,7 миллионов. Хотя курортный сезон полуострова в какой-то мере "подкосила" логистика, Крым все равно был востребован. И новые миллионы туристов здесь — это не гипотетическое, а вполне реальное будущее. Тем более, что России остро не хватает ресурсов собственных приморских курортов.Не так давно наша страна приросла новыми территориями, которые тоже имеют выход к морям – Черному и Азовскому. Там сохранились здравницы, построено много частных баз отдыха, отелей, пансионатов. Часть из них работала и этим летом, причем цены на размещение были намного ниже, чем на полуострове.Будет ли обстановка в сезон-2024 радикально отличаться от этого года, сказать трудно. А если взглянуть на новых соседей в трех-пятилетней перспективе: станут ли курорты этих регионов конкурентами крымским?Отдых для местныхВ нынешних ДНР, Херсонской и Запорожской областях есть санатории и реабилитационно-оздоровительные центры. Не все из них сейчас работают, но власти регионов планируют "поставить их на ноги" в ближайшем будущем. Санатории — не только для тех, кто восстанавливается после травм или болезней, лечится от хронических хворей. Они и для тех, кому требуется оздоровление, профилактические курсы разных процедур. В общем, для всех.Большинству этих здравниц предстоит пройти тот же путь, что и крымским санаториям — к круглогодичной работе."Если здравница будет загружена на сто процентов летом и на ноль процентов зимой, то эффект невелик, — напомнил заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК "АНИИ им. И.М. Сеченова", доктор медицинских наук Владимир Ежов. — А вот "половинная" загрузка на протяжении всего года обеспечивает нормальную жизнь здравницы. А все, что свыше — приятный бонус".Другими шагами для санаториев новых регионов станут обновление и приобретение современного оборудования, ремонты, правильное — по российским законам - оформлениt прав на пользование ресурсами вроде лечебных грязей или минеральных вод. На это требуется время.Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний периодВ том, что санатории новых регионов составят конкуренцию крымским, Владимир Ежов сомневается. "Природа и климат там беднее, особо уникальные места может и есть, но на любителя, — парк Аскания Нова, например, — рассказал он. — Скорее всего, в ближайшее время они будут востребованы как местные курорты для жителей новых регионов. Есть большая вероятность, что там будут организованы центры реабилитации для участников СВО".Привлечет дешевизна?Этим летом стало известно, город Приморск в Запорожской области ждут большие инвестиции. Было объявлено о создании там нового одноименного морского курорта. С гостиницами на тысячу номеров, кемпингами, парком на берегу Азова. Для этого планируется привлечь свыше 31 миллиарда рублей частных средств.Правда, этот современный комплекс появится только через семь лет.И вряд ли отдых там будет дешевле, чем в Крыму.Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев пояснил, что по сей день у туристов, устремляющихся к морю, больше всего востребован пляжный отдых. Его, впрочем, гости успешно сочетают с экскурсиями, оздоровлением и прочим. Но пляж и купание — обязательный пункт программы.Преимущество Крыма в том, что купальный сезон растянут до конца сентября, а то и середины октября. Жители северных регионов и погоду, и море даже на западе полуострова, где холодает раньше, считают теплыми и осенью. А когда совсем похолодает, купаться можно в бассейнах. Для Крыма была принята программа поддержки акватермальных комплексов, призванная продлить высокий сезон.Эксперт курортное будущее наших соседей видит как обеспечение собственных жителей доступным отдыхом. А вот стать центром притяжения для туристов эти приморские зоны, по его мнению, вряд ли смогут. Кроме прочего, связано это и с тем, что там есть определенные элементы промышленной инфраструктуры: например, портовой.Хотя существуют и другие варианты. Игорь Вахрушев напомнил, что новые территории могут быть востребованы у тех, кто ищет бюджетный отдых. В Крыму эта рыночная ниша не заполнена. На полуострове самый дешевый отпуск вне дома — в собственной палатке на диком берегу. При условии, что есть собственный автомобиль. Но не всем подходит жизнь Робинзонов, люди ищут приемлемый комфорт за небольшие деньги.Эти туристы как раз могут потянуться в Херсонскую и Запорожскую область. В том числе и крымчане. Если реализуется проект прокладки дороги через Арабатскую стрелку, путь совсем близкий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории начали благоустраивать туристический маршрут Малый ИерусалимПотрясающий Крым: новые туристические маршруты полуострова - видео Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

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