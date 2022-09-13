https://crimea.ria.ru/20220913/ekspert-usomnilas-v-neobkhodimosti-legalizatsii-gostevykh-domov-v-rf-1124484050.html

Эксперт усомнилась в необходимости легализации гостевых домов в РФ

Эксперт усомнилась в необходимости легализации гостевых домов в РФ - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Эксперт усомнилась в необходимости легализации гостевых домов в РФ

Эксперт в области туризма Людмила Бабий не разделяет уверенности в том, что принятие закона о легализации гостевых домов в России является своевременным и... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T03:32

2022-09-13T03:32

2022-09-13T03:32

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

закон и право

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Эксперт в области туризма Людмила Бабий не разделяет уверенности в том, что принятие закона о легализации гостевых домов в России является своевременным и вообще оправданным. Свое мнение о том, почему легальность работы таких объектов не связана с новым законом, она высказала в эфире радио "Спутник в Крыму".Согласно данным Ростуризма, сегодня в России полулегально работают гостевые дома общей вместимостью в 150 тыс. мест. Больше всего таких объектов размещения в Краснодарском крае (около 10 тыс.), на втором месте Крым (5 –7 тыс.).По словам Бабий, формулировку "они работают полулегально" она совершенно не понимает. Государство уже предоставило владельцам гостевых домов возможность работать легально, и даже не одну, объясняет она свою позицию. Первая из них – создание ИП. Вторая – регистрация предпринимателя как самозанятого."Если я самозанятая и у меня гостевой дом, почему я работаю полулегально? Крым вошел в состав эксперимента по самозанятым, и сейчас проблем стать им нет ни у кого. Быстро, понятно, оперативно в течение 15 минут регистрация на сайте "Мой налог" – и все. Это легальный вид бизнеса. Налоги небольшие, но они платятся, совершено четкий и понятный механизм работы, и вы можете предоставлять документы своим гостям по услуге проживания", – сказала эксперт, подчеркнув, что самозанятыми могут быть как владельцы гостевых домов, так и хозяева обычных квартир, которые сдаются туристам.Почему гостевые дома в Крыму надо выводить из тени: мнение >>Кроме того, любой закон – это новые рамки и форматы, а также дополнительные расходы, говорит Бабий. При этом все это касается большого количества крымчан, "которые сами зарабатывают и содержат свои семьи на доходы от гостевых домов". А значит, требует широкого публичного обсуждения, которого в Крыму как раз не было, подчеркнула она."А надо бы. <…> Я считаю, что, как минимум, об этом должно быть более широкое общественное обсуждение, нужно ли сейчас гостевые дома загонять в некие рамки и форматы. Нужное ли сейчас время поднимать вопрос о законе. Мне говорить о плюсах принятия закона о легализации гостевых домов сложно", – сказала Бабий."Если земля одного назначения, а ты используешь ее для предпринимательской деятельности, там могут быть проблемы от контролирующих органов. Некоторые удается решить на уровне республиканской власти – мораториями, чтобы не кошмарить владельцев гостевых домов", – заметила эксперт.О готовности закрепить статус гостевых домов на законодательном уровне в ГД заявляли еще в феврале 2021 года. Инициатива была выдвинута Ростуризмом, в ведомстве тогда отметили, что уже заручились поддержкой большинства регионов и намерены заняться этим вопросом при разработке нового закона о туризме.

https://crimea.ria.ru/20210415/Aksenov-nazval-primernye-sroki-legalizatsii-gostevykh-domov-v-Krymu-1119473586.html

https://crimea.ria.ru/20220708/vmesto-zvezd-gostevym-domam-v-rossii-khotyat-prisvaivat-koloski-1123778597.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, закон и право, крым, мнения