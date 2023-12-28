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Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – Развожаев - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – Развожаев
Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – Развожаев - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – Развожаев
Ущерб от шторма, который обрушился на город в конце ноября, составил около 6 миллиардов рублей, большая часть этой суммы необходима на восстановление... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T16:45
2023-12-28T16:45
михаил развожаев
севастополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
крым
компенсация ущерба
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ущерб от шторма, который обрушился на город в конце ноября, составил около 6 миллиардов рублей, большая часть этой суммы необходима на восстановление поврежденной причальной инфраструктуры. Об этом в Москве в интервью телеканалу "Россия 24" заявил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Разважаева, шторм не повредил знаковые "президентские" объекты строительства, которое возводятся у моря, в частности культурный кластер на мысе Хрустальном, где строится театр оперы и балета.Однако сильно пострадала бытовая инфраструктуры, а также причалы и набережные – на их восстановление понадобятся крупные суммы, а общий ущерб на сегодня исчисляется миллиардами.По его словам, состояние такой инфраструктуры в городе требует серьезного внимания: "Всю ее надо перестраивать"."Много лет к ней вообще никто не прикасался. Объекты сложные, они проектируются. Но сейчас многие пришли в негодность", – сказал градоначальник.Напомним, штормом один из причалов на Северной стороне города оторвало, из-за чего было остановлено движение катеров по маршруту, соединяющему южную сторону с микрорайоном Радиогорка. Развожаев отметил, что власти уже приняли решение организовать морские пассажирские перевозки сюда по временным схемам, "и заменить его пока альтернативным – на Михайловской батарее".Также губернатор подчеркнул, что власти города намерены провести полную реконструкцию набережной Приморского бульвара, который страдает после каждого шторма гораздо меньшей силы, чем последний.Он отметил, работа с гидротехническими сооружениями станет второй частью работы, более дорогостоящей."Конечно, неказистые вещи, казалось бы, но очень важные для именно обыденной, ежедневной жизни города", – заключил глава города.Ранее Развожаев сообщил, что в оторванном штормом причале на Радиогорке специалисты обнаружили три пробоины, одна из которых шириной 2 метра, из-за чего корпус негерметичен. При этом глубина его залегания не позволяет подвести судоподъемные понтоны и переместить конструкцию в безопасное место для восстановления судоходства в бухте. В правительстве Севастополя сообщали, что ураган со штормом нанес многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры города ущерб на более чем 743 миллионов рублей.А представители бизнеса, работавшие на Приморском бульваре, рассказали РИА Новости Крым, что лишились всего товара и остались в разрушенных помещениях. Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
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михаил развожаев, севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, компенсация ущерба, новости крыма
Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – Развожаев

Ущерб городу от ноябрьского шторма составил почти 6 млрд рублей - Развожаев

16:45 28.12.2023
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ущерб от шторма, который обрушился на город в конце ноября, составил около 6 миллиардов рублей, большая часть этой суммы необходима на восстановление поврежденной причальной инфраструктуры. Об этом в Москве в интервью телеканалу "Россия 24" заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Разважаева, шторм не повредил знаковые "президентские" объекты строительства, которое возводятся у моря, в частности культурный кластер на мысе Хрустальном, где строится театр оперы и балета.
Однако сильно пострадала бытовая инфраструктуры, а также причалы и набережные – на их восстановление понадобятся крупные суммы, а общий ущерб на сегодня исчисляется миллиардами.
"В целом мы посчитали сейчас с теми заявками, которые бизнес сделал после шторма века, – порядка 6 миллиардов. Самые главные цифры – это, конечно, причальная инфраструктура", – сказал Развожаев.
По его словам, состояние такой инфраструктуры в городе требует серьезного внимания: "Всю ее надо перестраивать".
"Много лет к ней вообще никто не прикасался. Объекты сложные, они проектируются. Но сейчас многие пришли в негодность", – сказал градоначальник.
Напомним, штормом один из причалов на Северной стороне города оторвало, из-за чего было остановлено движение катеров по маршруту, соединяющему южную сторону с микрорайоном Радиогорка. Развожаев отметил, что власти уже приняли решение организовать морские пассажирские перевозки сюда по временным схемам, "и заменить его пока альтернативным – на Михайловской батарее".
Также губернатор подчеркнул, что власти города намерены провести полную реконструкцию набережной Приморского бульвара, который страдает после каждого шторма гораздо меньшей силы, чем последний.
"Каждый раз, когда были менее значительные штормы, видно было, что там вымывало плитку. Ее (набережную) в последний раз в украинский период ремонтировали, но с тех пор прошло (время), да и вопросы к качеству этого ремонта тоже были. Сейчас планируем сделать полноценно. Это касается общедоступной набережной, самой популярной, любимой и гостями города, и севастопольцами", – заявил Развожаев.
Он отметил, работа с гидротехническими сооружениями станет второй частью работы, более дорогостоящей.
"Конечно, неказистые вещи, казалось бы, но очень важные для именно обыденной, ежедневной жизни города", – заключил глава города.
Ранее Развожаев сообщил, что в оторванном штормом причале на Радиогорке специалисты обнаружили три пробоины, одна из которых шириной 2 метра, из-за чего корпус негерметичен. При этом глубина его залегания не позволяет подвести судоподъемные понтоны и переместить конструкцию в безопасное место для восстановления судоходства в бухте.
В правительстве Севастополя сообщали, что ураган со штормом нанес многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры города ущерб на более чем 743 миллионов рублей.
А представители бизнеса, работавшие на Приморском бульваре, рассказали РИА Новости Крым, что лишились всего товара и остались в разрушенных помещениях.
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Михаил РазвожаевСевастопольУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКрымКомпенсация ущербаНовости Крыма
 
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