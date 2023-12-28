https://crimea.ria.ru/20231228/shtorm-veka-nanes-sevastopolyu-uscherb-na-6-milliardov--razvozhaev-1133882008.html

Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – Развожаев

Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – Развожаев - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – Развожаев

Ущерб от шторма, который обрушился на город в конце ноября, составил около 6 миллиардов рублей, большая часть этой суммы необходима на восстановление... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T16:45

2023-12-28T16:45

2023-12-28T16:45

михаил развожаев

севастополь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крым

компенсация ущерба

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ущерб от шторма, который обрушился на город в конце ноября, составил около 6 миллиардов рублей, большая часть этой суммы необходима на восстановление поврежденной причальной инфраструктуры. Об этом в Москве в интервью телеканалу "Россия 24" заявил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Разважаева, шторм не повредил знаковые "президентские" объекты строительства, которое возводятся у моря, в частности культурный кластер на мысе Хрустальном, где строится театр оперы и балета.Однако сильно пострадала бытовая инфраструктуры, а также причалы и набережные – на их восстановление понадобятся крупные суммы, а общий ущерб на сегодня исчисляется миллиардами.По его словам, состояние такой инфраструктуры в городе требует серьезного внимания: "Всю ее надо перестраивать"."Много лет к ней вообще никто не прикасался. Объекты сложные, они проектируются. Но сейчас многие пришли в негодность", – сказал градоначальник.Напомним, штормом один из причалов на Северной стороне города оторвало, из-за чего было остановлено движение катеров по маршруту, соединяющему южную сторону с микрорайоном Радиогорка. Развожаев отметил, что власти уже приняли решение организовать морские пассажирские перевозки сюда по временным схемам, "и заменить его пока альтернативным – на Михайловской батарее".Также губернатор подчеркнул, что власти города намерены провести полную реконструкцию набережной Приморского бульвара, который страдает после каждого шторма гораздо меньшей силы, чем последний.Он отметил, работа с гидротехническими сооружениями станет второй частью работы, более дорогостоящей."Конечно, неказистые вещи, казалось бы, но очень важные для именно обыденной, ежедневной жизни города", – заключил глава города.Ранее Развожаев сообщил, что в оторванном штормом причале на Радиогорке специалисты обнаружили три пробоины, одна из которых шириной 2 метра, из-за чего корпус негерметичен. При этом глубина его залегания не позволяет подвести судоподъемные понтоны и переместить конструкцию в безопасное место для восстановления судоходства в бухте. В правительстве Севастополя сообщали, что ураган со штормом нанес многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры города ущерб на более чем 743 миллионов рублей.А представители бизнеса, работавшие на Приморском бульваре, рассказали РИА Новости Крым, что лишились всего товара и остались в разрушенных помещениях. Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей

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