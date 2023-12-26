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В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку

В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку - РИА Новости Крым, 26.12.2023

В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку

В Севастополе запустят еще один бесплатный автобус на Радиогорку и увеличат число остановок по пути следования. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T13:48

2023-12-26T13:48

2023-12-26T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе запустят еще один бесплатный автобус на Радиогорку и увеличат число остановок по пути следования. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Автобусы по данному маршруту начнут курсировать уже в пятницу, 29 декабря. Интервал движения – каждые 15 минут с 07:00 до 21:00 в будние дни.Губернатор также отметил, что по просьбе жителей будет увеличено число остановок компенсационного маршрута с Радиогорки в центр Севастополя. Автобусы по данному маршруту запускают во время закрытия рейда в Севастопольской бухте.По словам Развожаева, возможность перемещения и ремонта плавучего причала на Радиогорке сейчас рассматривают специалисты. В теле причала обнаружены три пробоины, одна из которых шириной в два метра, в связи с чем корпус не герметичен. В то же время глубина его залегания не позволяет подвести к нему судоподъемные понтоны для перемещения в безопасное место для восстановления судоходства в бухте.Развожаев также отметил, что расположенный в районе Михайловской батареи причал также нуждается в ремонте. При этом специалисты только получили разрешение на его обследование. Это связано с "желтым" режимом террористической опасности. Сегодня водолазы начнут обследование. По его итогам станет понятна возможность использования данного причала.В Севастополе принято решение досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. Стоимость работ превышает 20 млн рублей. В первую очередь речь идет о причале на Радиогорке, реконструкция которого была запланирована на 2025 год. Необходимые средства в размере 24 млн рублей удалось изыскать благодаря перераспределению.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. После улучшения погоды специалисты обследовали причалы в Артбухте и в бухте Голландия. Позже губернатор сообщил, что линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть).Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подсчитали ущерб от ураганаВ Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейСумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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