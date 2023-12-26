Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20231226/v-sevastopole-zapustyat-esche-odin-besplatnyy-reys-na-radiogorku-1133811950.html
В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку
В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку - РИА Новости Крым, 26.12.2023
В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку
В Севастополе запустят еще один бесплатный автобус на Радиогорку и увеличат число остановок по пути следования. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T13:48
2023-12-26T13:54
михаил развожаев
инфографика
севастополь
новости
новости крыма
транспорт
автобусное сообщение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133812140_0:306:960:846_1920x0_80_0_0_7d389b503a3313eab17bc8717a2ccec2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе запустят еще один бесплатный автобус на Радиогорку и увеличат число остановок по пути следования. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Автобусы по данному маршруту начнут курсировать уже в пятницу, 29 декабря. Интервал движения – каждые 15 минут с 07:00 до 21:00 в будние дни.Губернатор также отметил, что по просьбе жителей будет увеличено число остановок компенсационного маршрута с Радиогорки в центр Севастополя. Автобусы по данному маршруту запускают во время закрытия рейда в Севастопольской бухте.По словам Развожаева, возможность перемещения и ремонта плавучего причала на Радиогорке сейчас рассматривают специалисты. В теле причала обнаружены три пробоины, одна из которых шириной в два метра, в связи с чем корпус не герметичен. В то же время глубина его залегания не позволяет подвести к нему судоподъемные понтоны для перемещения в безопасное место для восстановления судоходства в бухте.Развожаев также отметил, что расположенный в районе Михайловской батареи причал также нуждается в ремонте. При этом специалисты только получили разрешение на его обследование. Это связано с "желтым" режимом террористической опасности. Сегодня водолазы начнут обследование. По его итогам станет понятна возможность использования данного причала.В Севастополе принято решение досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. Стоимость работ превышает 20 млн рублей. В первую очередь речь идет о причале на Радиогорке, реконструкция которого была запланирована на 2025 год. Необходимые средства в размере 24 млн рублей удалось изыскать благодаря перераспределению.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. После улучшения погоды специалисты обследовали причалы в Артбухте и в бухте Голландия. Позже губернатор сообщил, что линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть).Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подсчитали ущерб от ураганаВ Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейСумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133812140_0:91:960:811_1920x0_80_0_0_6d81794eac8011260bb2aacbf1d39958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, инфографика, севастополь, новости, новости крыма, транспорт, автобусное сообщение
В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку

Развожаев: в Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку

13:48 26.12.2023 (обновлено: 13:54 26.12.2023)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе запустят еще один бесплатный автобус на Радиогорку и увеличат число остановок по пути следования. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Для обеспечения доступности жителей Радиогорки принято решение об организации дополнительного бесплатного маршрута "площадь Захарова – Радиогорка (улица Громова)", – написал в Telegram-канале Развожаев.
Автобусы по данному маршруту начнут курсировать уже в пятницу, 29 декабря. Интервал движения – каждые 15 минут с 07:00 до 21:00 в будние дни.
Компенсационный маршрут в Севастополе
Губернатор также отметил, что по просьбе жителей будет увеличено число остановок компенсационного маршрута с Радиогорки в центр Севастополя. Автобусы по данному маршруту запускают во время закрытия рейда в Севастопольской бухте.
"С завтрашнего дня на рейдовом маршруте будет четыре промежуточные остановки: поворот на Голландию (для студентов), Инкерман, автовокзал или 5 км (в зависимости от схемы движения с учетом пробок по городу) и площадь Суворова", – уточнил он.
Компенсационный маршрут в Севастополе
По словам Развожаева, возможность перемещения и ремонта плавучего причала на Радиогорке сейчас рассматривают специалисты. В теле причала обнаружены три пробоины, одна из которых шириной в два метра, в связи с чем корпус не герметичен. В то же время глубина его залегания не позволяет подвести к нему судоподъемные понтоны для перемещения в безопасное место для восстановления судоходства в бухте.
Развожаев также отметил, что расположенный в районе Михайловской батареи причал также нуждается в ремонте. При этом специалисты только получили разрешение на его обследование. Это связано с "желтым" режимом террористической опасности. Сегодня водолазы начнут обследование. По его итогам станет понятна возможность использования данного причала.
В Севастополе принято решение досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. Стоимость работ превышает 20 млн рублей. В первую очередь речь идет о причале на Радиогорке, реконструкция которого была запланирована на 2025 год. Необходимые средства в размере 24 млн рублей удалось изыскать благодаря перераспределению.
Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. После улучшения погоды специалисты обследовали причалы в Артбухте и в бухте Голландия. Позже губернатор сообщил, что линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть).
Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе подсчитали ущерб от урагана
В Севастополе возобновят морское сообщение с Голландией
Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
 
ИнфографикаМихаил РазвожаевСевастопольНовостиНовости КрымаТранспортАвтобусное сообщение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж
14:20Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит
14:11Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
13:48В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку
13:18Число претендентов на пост президента России превысило три десятка
13:04Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
12:44Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК
12:38Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ
12:31Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированы
12:05В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта
11:47Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт
11:23Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
11:21Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия
11:06Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
11:01Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе
10:3677 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины
10:24Запрет на вывоз патронов и гильз из России продлен
10:13На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
10:02Как работает Керченская переправа во вторник
09:57Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев
Лента новостейМолния