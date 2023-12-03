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В Севастополе возобновят морское сообщение с Голландией
В Севастополе возобновят морское сообщение с Голландией - РИА Новости Крым, 03.12.2023
В Севастополе возобновят морское сообщение с Голландией
С понедельника, 4 декабря, в Севастополе возобновят морское сообщение между центром и бухтой Голландия. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T16:12
2023-12-03T16:12
2023-12-03T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. С понедельника, 4 декабря, в Севастополе возобновят морское сообщение между центром и бухтой Голландия. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В ведомстве уточнили, что по результатам водолазного осмотра причала № 29 (Голландия) взрывоопасных и посторонних предметов не обнаружено, глубины после сильного шторма остались без изменений. При этом пока катера не будут заходить на причалы бухты Аполлонова и Троицкой, их обследуют в течение следующей недели.Накануне губернатор Михаил Развожаев сообщил, что линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть)".Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море. Однако в Севастополе пассажирские перевозки обещали восстановить только после полного обследования причалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе вернут на маршруты катера и паромСумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20231202/shtormom-v-khersonese-unichtozhena-nasypnaya-gryada-kak-spasut-pamyatniki-1133252960.html
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В Севастополе возобновят морское сообщение с Голландией
В Севастополе возобновят морское сообщение между центром и бухтой Голландия