Российским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на труды
В школах России запретят мобильные телефоны и введут обязательные уроки труда - документ
СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ограничение использования мобильных телефонов в школах и возврат обязательных уроков труда. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых документов во вторник.
"Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, в иных экстренных случаях", - сказано в документе.
За учениками также закрепляется обязанность по соблюдению дисциплины на уроках и правил поведения в образовательной организации. Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка будут осуществлять педагоги и руководство школы. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
Также согласно документу с 1 сентября 2024 года в российских школах вводятся обязательные уроки труда для учеников начальных и средних классов. Ученики будут изучать столярное и слесарное дело, а также кройку и шитье.
Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах за исключением экстренных случаев в начале декабря. Также принято решение вернуть в школы обязательные уроки труда.
Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ограничения использования мобильных телефонов в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет.
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