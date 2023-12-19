https://crimea.ria.ru/20231219/rossiyskim-shkolnikam-zapretyat-telefony-na-urokakh-i-otpravyat-na-trudy-1133663601.html

Российским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на труды

Российским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на труды - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Российским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на труды

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ограничение использования мобильных телефонов в школах и возврат обязательных уроков труда... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T19:33

2023-12-19T19:33

2023-12-19T19:33

образование в россии

закон и право

владимир путин (политик)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ограничение использования мобильных телефонов в школах и возврат обязательных уроков труда. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых документов во вторник. За учениками также закрепляется обязанность по соблюдению дисциплины на уроках и правил поведения в образовательной организации. Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка будут осуществлять педагоги и руководство школы. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.Также согласно документу с 1 сентября 2024 года в российских школах вводятся обязательные уроки труда для учеников начальных и средних классов. Ученики будут изучать столярное и слесарное дело, а также кройку и шитье.Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах за исключением экстренных случаев в начале декабря. Также принято решение вернуть в школы обязательные уроки труда. Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ограничения использования мобильных телефонов в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет. Читайте также на РИА Новости Крым:Вернуть домоводство в школу: в Крыму оценили инициативуМожно ли платить за оценки: как наказывать и поощрять ребенкаПродленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, закон и право, владимир путин (политик), общество, новости