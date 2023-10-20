https://crimea.ria.ru/20231020/vernut-domovodstvo-v-shkolu-v-krymu-otsenili-initsiativu-1132202642.html

Вернуть домоводство в школу: в Крыму оценили инициативу

Вернуть домоводство в школу: в Крыму оценили инициативу - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Вернуть домоводство в школу: в Крыму оценили инициативу

В России предложили ввести курс домоводства в систему школьного образования. Автор идеи - председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T06:01

2023-10-20T06:01

2023-10-20T06:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В России предложили ввести курс домоводства в систему школьного образования. Автор идеи - председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров утверждает, что дети должны получать реальные навыки уборки жилых помещений, уметь ухаживать за домашними питомцами и комнатными растениями, выполнять мелкий бытовой ремонт и уметь оплачивать счета.Предмет из советской школыПо мнению депутата Госсовета, члена постоянной комиссии по образованию, науке и молодежной политике Ларисы Георгиади, возвращать домоводство в школы нет особого смысла, поскольку уже есть предмет "Технологии", и он более вариативен. Кроме того, далеко не у всех школ есть возможность укомплектовывать классы специальным оборудованием – швейными машинами, токарными или слесарными станками."Считаю, что вводить отдельно предмет "Домоводство", который почти то же самое, что и "Технологии", нет необходимости", - говорит Георгиади в комментарии РИА Новости Крым.По ее словам, домоводство как предмет, наоборот, ограничит выбор того, чем ученики хотели бы заниматься, тогда как "Технологии" - предмет более расширенный."Все, кто прошел советскую школу, о предмете домоводство вспоминают только хорошее. Потому что это была смена видов деятельности: нас учили шить, мы что-то пекли, готовили. Учились обслуживать самого себя, семью, вести дом. Но сегодня в школьной программе есть предмет "Технологии", который включает в себя различные блоки. Это и швейное дело, и этикет, и блок, связанный с компьютерными технологиями, без которых современный человек уже не может обойтись", - отмечает Георгиади.Если в школе работает технолог, он может вести швейное дело в рамках урока "Технологии", также практически во всех школах есть столовые, где дети могут готовить под руководством технологов по питанию. Если в школе есть медсестра, то в рамках предмета она обучает детей медицинским навыкам, все "согласно тем запросам, которые исходят от детей, что им интересно", объяснят Георгиади.Что же касается токарных и фрезерных станков, то доукомплектовать ими школы нет возможности."Конечно, если у государства будут средства, никто не откажется, чтобы для каждой школы был приобретен какой-то комплект необходимого – несколько швейных машин, комплект посуды, но комплектовать класс из 25 человек 25 швейными машинками и открывать пошивочный цех, считаю, нет необходимости. Этим занимаются уже специализированные учреждения, ориентированные на ту или иную профессию", - объясняет Георгиади.По ее словам, первое и самое главное в воспитании ребенка идет из семьи. Родители обязаны обучить чадо навыкам самообслуживания и ведения дома. А задача школы – профилизация: показать ученику, что можно быть кондитером, парикмахером, швеей или дизайнером."В начальной школе на уроках детей учат делать разные поделки: из бумаги, пластилина, природного материала. В средней и старшей школе уроки уже посерьезнее. Девочек учат шить, вязать, готовить. Мальчиков – работать с инструментами, изготавливать из дерева несложные предметы. Возможно, изделия из металла, чеканки", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе регионального министерства образования.В то же время, изучая домоводство, учащиеся смогли бы научиться вести домашнее хозяйство, "воспитывать в себе потребность устраивать быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами", - отметили в ведомстве.Без труда никудаПо мнению кандидата психологических наук, заведующей кафедры гуманитарных и практических дисциплин Таврической духовной семинарии Таисии Даниловой, детям для гармоничного развития необходимы не только интеллектуальные знания, но также спорт и труд.По мнению психолога, такой человек, закончив школу, развит интеллектуально, но совершенно не адаптивен к тому, чтобы вступать в семейные отношения, не готов воспитывать детей, жертвовать чем-то и заботиться о ком-то, потому что его этому не учили. Не могут вести хозяйство и организовать быт, из-за чего в семейной жизни могут возникать претензии и ссоры.Кроме того, на уроках домоводства, когда дети что-то мастерят или готовят вместе, они общаются, и это очень полезно. Это то, чего не хватает современным детям, говорит психолог.Ранее председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин заявил, что инициатива депутатов разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами приведет к ошибкам, которые потом могут "больно ударить по детям".Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли платить за оценки: как наказывать и поощрять ребенкаДетский сад оттесняет школу: почему дети теряют мотивацию к учебеКак травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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