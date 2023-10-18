https://crimea.ria.ru/20231018/volodin-o-novom-zakonoproekte-osuzhdennym-nelzya-rabotat-uchitelyami-1132165792.html

Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями

Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями

Инициатива депутатов разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами приведет... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T10:30

2023-10-18T10:30

2023-10-18T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Инициатива депутатов разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по детям. Об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.Володин выразил уверенность, что большинство родителей "готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией". Также он отметил, что такая инициатива не согласуется со статьями 331 ("Право на занятие педагогической деятельность") и 351 (Регулирование труда творческих работников") Трудового кодекса.На рассмотрение Госдумой в качестве законодательной инициативы проект ФЗ "О внесении изменений в статью 331 Трудового кодекса РФ" депутаты внесли 16 октября 2023 года. Подписи под документом поставили Ирина Роднина, Петр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.Народные избранники предложили комиссии по делам несовершеннолетних рассматривать заявления граждан с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления на их право заниматься педагогической деятельностью. Условие для допуска к детям: безупречное поведение, активная общественная деятельность в течение не менее 10 лет после отбытия наказания. Тех же, кто имел судимость за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних, это законопроект не касается.Позже депутат вице-спикер Госдумы Петр Толстой отозвал свою подпись с законопроекта, сообщает РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахСудимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФВ России выросли штрафы за приобщение подростков к курению

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закон и право, вячеслав володин, государственная дума рф, общество, россия, новости