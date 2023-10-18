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Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями
Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями
Инициатива депутатов разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами приведет... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T10:30
2023-10-18T10:30
закон и право
вячеслав володин
государственная дума рф
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Инициатива депутатов разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по детям. Об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.Володин выразил уверенность, что большинство родителей "готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией". Также он отметил, что такая инициатива не согласуется со статьями 331 ("Право на занятие педагогической деятельность") и 351 (Регулирование труда творческих работников") Трудового кодекса.На рассмотрение Госдумой в качестве законодательной инициативы проект ФЗ "О внесении изменений в статью 331 Трудового кодекса РФ" депутаты внесли 16 октября 2023 года. Подписи под документом поставили Ирина Роднина, Петр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.Народные избранники предложили комиссии по делам несовершеннолетних рассматривать заявления граждан с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления на их право заниматься педагогической деятельностью. Условие для допуска к детям: безупречное поведение, активная общественная деятельность в течение не менее 10 лет после отбытия наказания. Тех же, кто имел судимость за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних, это законопроект не касается.Позже депутат вице-спикер Госдумы Петр Толстой отозвал свою подпись с законопроекта, сообщает РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахСудимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФВ России выросли штрафы за приобщение подростков к курению
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Новости
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закон и право, вячеслав володин, государственная дума рф, общество, россия, новости
Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями

Володин раскритиковал инициативу депутатов разрешить осужденным работать учителями

10:30 18.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Инициатива депутатов разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по детям. Об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.
"В приоритетном порядке обсудили его (законопроект – ред.) вчера перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной Думы. Иначе придется ее отклонить", - написал спикер в Telegram-канале.
Володин выразил уверенность, что большинство родителей "готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией". Также он отметил, что такая инициатива не согласуется со статьями 331 ("Право на занятие педагогической деятельность") и 351 (Регулирование труда творческих работников") Трудового кодекса.
На рассмотрение Госдумой в качестве законодательной инициативы проект ФЗ "О внесении изменений в статью 331 Трудового кодекса РФ" депутаты внесли 16 октября 2023 года. Подписи под документом поставили Ирина Роднина, Петр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.
Народные избранники предложили комиссии по делам несовершеннолетних рассматривать заявления граждан с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления на их право заниматься педагогической деятельностью. Условие для допуска к детям: безупречное поведение, активная общественная деятельность в течение не менее 10 лет после отбытия наказания. Тех же, кто имел судимость за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних, это законопроект не касается.
Позже депутат вице-спикер Госдумы Петр Толстой отозвал свою подпись с законопроекта, сообщает РИА Новости.
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Закон и правоВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФОбществоРоссияНовости
 
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