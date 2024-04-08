https://crimea.ria.ru/20240408/v-sobornoy-mecheti-kryma-vpervye-proydet-namaz-v-chest-okonchaniya-ramadana-1136373336.html

В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана

В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана - РИА Новости Крым, 08.04.2024

В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана

В Соборной мечети впервые пройдут богослужения по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрама. На праздничный намаз... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T15:46

2024-04-08T15:46

2024-04-08T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Соборной мечети впервые пройдут богослужения по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрама. На праздничный намаз ожидается около двух тысяч верующих, рассказал РИА Новости Крым ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.Приехать в новую мечеть желает очень много верующих, но не у всех будет такая возможность, поскольку богослужение будет происходить рано утром."Этот первый намаз праздничный, поэтому нам сейчас очень сложно даже предположить, какое количество будет людей. Очень много желающих приехать из разных регионов. Но учитывая, что это очень рано утром, примерно около половины седьмого, поэтому, естественно, не у всех будет возможность посетить. Но я уверен, что здание мечети будет заполнено", – сказал Аджимамбетов.Это очень значимое событие для всех мусульман Крыма, подчеркнул он. Открытия этой Соборной мечети многие ждали долгие годы.Ранее планировалось, что все работы в Соборной мечети Симферополя завершатся весной, после чего она будет открыта для всех верующих. В январе 2024 года состоялось ее символическое открытие, в рамках которого был совершен первый намаз.Читайте также на РИА Новости Крым:Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновитьсяВ священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о миреОбщины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК

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