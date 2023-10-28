https://crimea.ria.ru/20231028/iran-prigrozil-ssha-otkrytiem-novykh-frontov-1132380972.html

Иран пригрозил США открытием новых фронтов

Иран пригрозил США открытием новых фронтов - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Иран пригрозил США открытием новых фронтов

Если Соединенные Штаты продолжат поддерживать Израиль в конфликте с Палестиной, то новые фронты откроются против Америки. Об этом в в интервью Bloomberg... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T15:29

2023-10-28T15:29

2023-10-28T15:29

иран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Если Соединенные Штаты продолжат поддерживать Израиль в конфликте с Палестиной, то новые фронты откроются против Америки. Об этом в в интервью Bloomberg Television заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, его слова приводит РИА Новости.Он отметил, что США советуют другим демонстрировать сдержанность, при этом сами полностью поддержали Израиль. И добавил: пока Тегеран не отправлял войска в Сирию и другие части региона, но предупредил, что операция в секторе Газа "будет иметь серьезные последствия", о которых Израиль и его сторонники пожалеют.17 – 26 октября военные США подверглись атакам в Ираке и Сирии. Президент США Джо Байден обратился к иранскому лидеру аятолле Али Хаменеи, предупредив его, что в случае ударов по американским военнослужащим, находящимся на Ближнем Востоке, Америка ответит, и призвал быть к этому готовым.Накануне, 27 октября, в Пентагоне заявили, что США по приказу президента Джо Байдена ударили по двум объектам в Сирии, которые использовались проиранскими группами и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Также в этот день представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, в Израиле – 1,3 тысячи. Более 15 тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян.Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям.Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров заявил об опасности большой войны в ЕвразииСовбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в ИзраилеСША "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров

https://crimea.ria.ru/20231009/voyna-izrailya-i-palestiny-vmeshaetsya-li-iran---prognoz-kedmi-1131962057.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, сша, палестина, обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, безопасность, новости