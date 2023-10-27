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В Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в Москву - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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В Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в Москву
В Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в Москву - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в Москву
У прибывшей в Москву делегации палестинского движения ХАМАС не будет контактов с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T13:48
2023-10-27T13:49
обострение ситуации в израиле
палестина
израиль
новости
политика
кремль
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. У прибывшей в Москву делегации палестинского движения ХАМАС не будет контактов с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Он также отметил, что Москва считает необходимым продолжать поддержку контактов со всеми сторонами конфликта, и заверил, что руководство РФ продолжит диалог с Израилем.Также Песков заявил об отсутствии опасений по поводу возможности втягивания военных РФ в Сирии в свете американских ударов по двум объектам в САР, которые, по версии Пентагона, использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.26 октября МИД РФ сообщал, что представители палестинского движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. В телеграм-канале движения говорилось, что делегация встретилась в российской столице со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, было выпущено более трех тысяч ракет. После этого боевики проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение и начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 27 октября сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 229. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, среди заложников, удерживаемых в секторе, трое российских граждан.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Президент РФ Владимир Путин заявил, что в конфликт на Ближнем Востоке пытаются втянуть другие страны с целью "запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами".Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страныЗапрос Байдена о помощи Украине и Израилю рискует провалиться в СенатеИспытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока
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обострение ситуации в израиле, палестина, израиль, новости, политика, кремль, дмитрий песков
В Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в Москву

Песков: у прибывших в Москву представителей ХАМАС нет контактов с Кремлем

13:48 27.10.2023 (обновлено: 13:49 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. У прибывшей в Москву делегации палестинского движения ХАМАС не будет контактов с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"В данном случае никакой "кремлевской программы" нет у этих представителей, никаких контактов у них с Кремлем нет", – цитирует Пескова РИА Новости.
Он также отметил, что Москва считает необходимым продолжать поддержку контактов со всеми сторонами конфликта, и заверил, что руководство РФ продолжит диалог с Израилем.
Также Песков заявил об отсутствии опасений по поводу возможности втягивания военных РФ в Сирии в свете американских ударов по двум объектам в САР, которые, по версии Пентагона, использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.
26 октября МИД РФ сообщал, что представители палестинского движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. В телеграм-канале движения говорилось, что делегация встретилась в российской столице со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.
7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, было выпущено более трех тысяч ракет. После этого боевики проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение и начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.
Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 27 октября сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 229. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, среди заложников, удерживаемых в секторе, трое российских граждан.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в конфликт на Ближнем Востоке пытаются втянуть другие страны с целью "запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами".
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Обострение ситуации в ИзраилеПалестинаИзраильНовостиПолитикаКремльДмитрий Песков
 
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