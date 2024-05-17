https://crimea.ria.ru/20240517/putin-vyskazalsya-ob-idee-makrona-zaklyuchit-olimpiyskoe-peremirie-1137363083.html

Путин высказался об идее Макрона заключить олимпийское перемирие

Путин высказался об идее Макрона заключить олимпийское перемирие - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Путин высказался об идее Макрона заключить олимпийское перемирие

Когда Запад сам нарушает принципы олимпизма и при этом требует от России их соблюдения – это неприемлемо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T14:37

2024-05-17T14:37

2024-05-17T14:37

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Когда Запад сам нарушает принципы олимпизма и при этом требует от России их соблюдения – это неприемлемо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона заключить перемирие на Украине на время Олимпийских игр в Париже."Эти принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными и не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом, правда, мало кто их придерживался. Вопрос в другом – в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии, политизируют спорт, что совершено недопустимо", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.Он отметил, что Запад нарушает принципы олимпизма, не допуская выступлений российских спортсменов с флагом и национальным гимном РФ, и при этом хочет, чтобы Москва в свою очередь исполняла те правила, которые Запад ей диктует.Макрон ранее заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином возможное достижение олимпийского перемирия на всех театрах военных действий в мире.В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

https://crimea.ria.ru/20240515/putin-mir-na-ukraine-zavisit-ot-uspekhov-armii-rossii-na-fronte-1137303927.html

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владимир путин (политик), эммануэль макрон, политика, украина, олимпийские игры-2024, новости