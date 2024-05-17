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Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки" - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки"
Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки" - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки"
"Последние звонки" в Херсонской области для 3 400 выпускников прозвенят 31 мая. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T16:42
2024-05-17T16:42
последний звонок
херсонская область
владимир сальдо
школа
образование в россии
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. "Последние звонки" в Херсонской области для 3 400 выпускников прозвенят 31 мая. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо."Из средних образовательных учреждений Херсонской области во взрослую жизнь выпускаются 1 300 одиннадцатиклассников. Еще 2 100 учеников оканчивают 9 класс", - написал в своем Telegram-канале Сальдо.Губернатор отметил, что выпускники 9 и 11 классов усиленно готовятся к предстоящей сдаче Единого государственного или Основного государственного экзамена. Аттестации в регионе пройдут в июне."Дерзайте, юные друзья, Россия открывает перед вами широчайшие возможности", - обратился к выпускникам губернатор.Он выразил уверенность, что область сможет гордиться результатами своих выпускников.В министерстве образования Крыма ранее сообщили, что "последние звонки" для школьников и гимназистов Крыма пройдут 24 мая, основная итоговая аттестация пройдет с 23 мая по 5 июля.В Севастополе "последние звонки" прозвучат 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕГЭ по одному предмету можно будет пересдатьЧто изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в КрымуВ каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен
херсонская область
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РИА Новости Крым
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последний звонок, херсонская область, владимир сальдо, школа, образование в россии, новые регионы россии, новости
Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки"

В Херсонской области назвали дату проведения "последнего звонка"

16:42 17.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области
Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. "Последние звонки" в Херсонской области для 3 400 выпускников прозвенят 31 мая. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Из средних образовательных учреждений Херсонской области во взрослую жизнь выпускаются 1 300 одиннадцатиклассников. Еще 2 100 учеников оканчивают 9 класс", - написал в своем Telegram-канале Сальдо.
Губернатор отметил, что выпускники 9 и 11 классов усиленно готовятся к предстоящей сдаче Единого государственного или Основного государственного экзамена. Аттестации в регионе пройдут в июне.
"Дерзайте, юные друзья, Россия открывает перед вами широчайшие возможности", - обратился к выпускникам губернатор.
Он выразил уверенность, что область сможет гордиться результатами своих выпускников.
"А пока выпускникам предстоит один из самых памятных и трогательных моментов в жизни — последний звонок. Школы уже начали подготовку к торжествам, которые в этом году пройдут 31 мая с соблюдением комплекса мер безопасности", - добавил Сальдо.
В министерстве образования Крыма ранее сообщили, что "последние звонки" для школьников и гимназистов Крыма пройдут 24 мая, основная итоговая аттестация пройдет с 23 мая по 5 июля.
В Севастополе "последние звонки" прозвучат 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация.
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Последний звонокХерсонская областьВладимир СальдоШколаОбразование в РоссииНовые регионы РоссииНовости
 
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