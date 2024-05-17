https://crimea.ria.ru/20240517/kogda-v-khersonskoy-oblasti-prozvenyat-poslednie-zvonki-1137369018.html

Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки"

Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки" - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки"

"Последние звонки" в Херсонской области для 3 400 выпускников прозвенят 31 мая. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T16:42

2024-05-17T16:42

2024-05-17T16:42

последний звонок

херсонская область

владимир сальдо

школа

образование в россии

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. "Последние звонки" в Херсонской области для 3 400 выпускников прозвенят 31 мая. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо."Из средних образовательных учреждений Херсонской области во взрослую жизнь выпускаются 1 300 одиннадцатиклассников. Еще 2 100 учеников оканчивают 9 класс", - написал в своем Telegram-канале Сальдо.Губернатор отметил, что выпускники 9 и 11 классов усиленно готовятся к предстоящей сдаче Единого государственного или Основного государственного экзамена. Аттестации в регионе пройдут в июне."Дерзайте, юные друзья, Россия открывает перед вами широчайшие возможности", - обратился к выпускникам губернатор.Он выразил уверенность, что область сможет гордиться результатами своих выпускников.В министерстве образования Крыма ранее сообщили, что "последние звонки" для школьников и гимназистов Крыма пройдут 24 мая, основная итоговая аттестация пройдет с 23 мая по 5 июля.В Севастополе "последние звонки" прозвучат 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕГЭ по одному предмету можно будет пересдатьЧто изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в КрымуВ каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последний звонок, херсонская область, владимир сальдо, школа, образование в россии, новые регионы россии, новости