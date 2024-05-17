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Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно
Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно
В районе аэропорта Минеральных Вод в Ставропольской крае в пятницу произошел пожар, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T16:07
2024-05-17T16:07
2024-05-17T16:12
пожар
аэропорт
минеральные воды (минводы)
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ставропольский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В районе аэропорта Минеральных Вод в Ставропольской крае в пятницу произошел пожар, сообщает пресс-служба аэропорта.По данным МЧС России на территории автостоянки перед аэропортом горит кровля 2-этажного здания. Огонь охватил 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.На месте работают 55 специалистов и 10 единиц техники.Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, возгорание началось при проведении строительных работ, огонь с горящего рубероида перешел на крышу терминала.Росавиация ранее приостановила работу одиннадцати аэропортов на юге страны из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работуАэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - ХуснуллинОткроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
минеральные воды (минводы)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пожар, аэропорт, минеральные воды (минводы), происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ставропольский край
Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно
В районе аэропорта Минеральных Вод произошел пожар
16:07 17.05.2024 (обновлено: 16:12 17.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В районе аэропорта Минеральных Вод в Ставропольской крае в пятницу произошел пожар, сообщает пресс-служба аэропорта.
"Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме", - сказано в сообщении.
По данным МЧС России на территории автостоянки перед аэропортом горит кровля 2-этажного здания. Огонь охватил 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
На месте работают 55 специалистов и 10 единиц техники.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, возгорание началось при проведении строительных работ, огонь с горящего рубероида перешел на крышу терминала.
Росавиация ранее приостановила работу одиннадцати аэропортов на юге страны из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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