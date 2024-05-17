https://crimea.ria.ru/20240517/pozhar-v-rayone-aeroporta-mineralnykh-vod---chto-izvestno-1137367736.html

Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно

Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно

В районе аэропорта Минеральных Вод в Ставропольской крае в пятницу произошел пожар, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T16:07

2024-05-17T16:07

2024-05-17T16:12

пожар

аэропорт

минеральные воды (минводы)

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ставропольский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В районе аэропорта Минеральных Вод в Ставропольской крае в пятницу произошел пожар, сообщает пресс-служба аэропорта.По данным МЧС России на территории автостоянки перед аэропортом горит кровля 2-этажного здания. Огонь охватил 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.На месте работают 55 специалистов и 10 единиц техники.Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, возгорание началось при проведении строительных работ, огонь с горящего рубероида перешел на крышу терминала.Росавиация ранее приостановила работу одиннадцати аэропортов на юге страны из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работуАэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - ХуснуллинОткроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова

минеральные воды (минводы)

ставропольский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, аэропорт, минеральные воды (минводы), происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ставропольский край