https://crimea.ria.ru/20230626/povrezhdenie-vzletnoy-polosy-aeroport-mineralnykh-vod-priostanovil-rabotu-1129647113.html

Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу

Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу

Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и отправку самолетов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе, сообщает в понедельник пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T19:35

2023-06-26T19:35

2023-06-26T19:35

минеральные воды (минводы)

аэропорт

общество

росавиация

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и отправку самолетов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе, сообщает в понедельник пресс-служба Росавиации. "В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы", - говорится в сообщении.Среди вероятных причин вспучивания с растрескивания поверхности полосы ведомство называет расширение из-за высоких температур в районе аэропорта. Меры для устранения дефектов уже приняты. Полеты планируют восстановить к 23 часам по московскому времени.Сейчас пассажирам задержанных рейсов оказывают содействие. Вопрос возобновления полетов на контроле Росавиации.24 февраля Росавиация приостановила работу одиннадцати аэропортов на юге страны из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Таким образом, сообщение с полуостровом пока осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ. Читайте также на РИА новости Крым:Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продленТуроператоры России могут объединить внутренние и международные перелетыЗакрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию

минеральные воды (минводы)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минеральные воды (минводы), аэропорт, общество, росавиация, происшествия, россия, новости