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Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу
Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу
Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и отправку самолетов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе, сообщает в понедельник пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T19:35
2023-06-26T19:35
минеральные воды (минводы)
аэропорт
общество
росавиация
происшествия
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и отправку самолетов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе, сообщает в понедельник пресс-служба Росавиации. "В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы", - говорится в сообщении.Среди вероятных причин вспучивания с растрескивания поверхности полосы ведомство называет расширение из-за высоких температур в районе аэропорта. Меры для устранения дефектов уже приняты. Полеты планируют восстановить к 23 часам по московскому времени.Сейчас пассажирам задержанных рейсов оказывают содействие. Вопрос возобновления полетов на контроле Росавиации.24 февраля Росавиация приостановила работу одиннадцати аэропортов на юге страны из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Таким образом, сообщение с полуостровом пока осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ. Читайте также на РИА новости Крым:Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продленТуроператоры России могут объединить внутренние и международные перелетыЗакрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию
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Новости
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РИА Новости Крым
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минеральные воды (минводы), аэропорт, общество, росавиация, происшествия, россия, новости
Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу

Росавиация: аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и отправку самолетов

19:35 26.06.2023
 
© РИА Новости . Антон Подгайко / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Минеральные Воды
Международный аэропорт Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Антон Подгайко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и отправку самолетов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе, сообщает в понедельник пресс-служба Росавиации.
"В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы", - говорится в сообщении.
Среди вероятных причин вспучивания с растрескивания поверхности полосы ведомство называет расширение из-за высоких температур в районе аэропорта. Меры для устранения дефектов уже приняты. Полеты планируют восстановить к 23 часам по московскому времени.
"В целях обеспечения безопасности полетов принято решение временно приостановить прием и выпуск воздушных судов. Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь", - уточнили в пресс-службе.
Сейчас пассажирам задержанных рейсов оказывают содействие. Вопрос возобновления полетов на контроле Росавиации.
24 февраля Росавиация приостановила работу одиннадцати аэропортов на юге страны из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Таким образом, сообщение с полуостровом пока осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
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Минеральные воды (Минводы)АэропортОбществоРосавиацияПроисшествияРоссияНовости
 
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