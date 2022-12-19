Рейтинг@Mail.ru
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221219/zapret-na-polety-v-simferopol-i-esche-10-gorodov-prodlen-1125976746.html
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен
Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 27 декабря. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T09:20
2022-12-19T09:21
крым
кубань
транспорт
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111716/88/1117168840_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_b09f51e6f6877cafdf8a1c9489d6f4d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 27 декабря. Об этом сообщает Росавиация.По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Как сообщалось, Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублейТуроператоры России могут объединить внутренние и международные перелетыКрым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщением
крым
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111716/88/1117168840_100:0:924:618_1920x0_80_0_0_2300335607322ddb1a9ad48df744be89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, кубань, транспорт, росавиация
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен

Росавиация продлила временное ограничение полетов в Крым до 27 декабря

09:20 19.12.2022 (обновлено: 09:21 19.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 27 декабря. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Как сообщалось, Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублей
Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты
Крым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщением
КрымКубаньТранспортРосавиация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43ФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
10:40Ветер и волны: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение
10:17Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
09:44Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены
09:41Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках
09:20Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен
09:06Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму
08:46Как вернуть новогоднюю елку обратно в магазин — совет эксперта
08:25Когда соцработник может отказать в помощи - новый закон
07:57Как не "лопнуть" в Новый год – 7 лайфхаков от диетолога
07:25Названы популярные мошеннические схемы 2022 года
07:06Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни
03:06Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
00:01Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 декабря
21:45ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно
21:25Главные события и заявления дня: 18 декабря
20:59Аргентина в драматичном матче обыграла Францию в финале ЧМ-2022
20:23Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов
19:56Главные новости Крыма: 18 декабря
Лента новостейМолния