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Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен
Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 27 декабря. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T09:20
2022-12-19T09:20
2022-12-19T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 27 декабря. Об этом сообщает Росавиация.По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Как сообщалось, Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублейТуроператоры России могут объединить внутренние и международные перелетыКрым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщением
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, кубань, транспорт, росавиация
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов продлен
Росавиация продлила временное ограничение полетов в Крым до 27 декабря
09:20 19.12.2022 (обновлено: 09:21 19.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 27 декабря. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Как сообщалось, Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
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