https://crimea.ria.ru/20221026/turoperatory-rossii-mogut-obedinit-vnutrennie-i-mezhdunarodnye-perelety-1125094622.html

Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты

Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты

Росавиация рекомендует туроператорам совместить внутренние и международные перелеты в одном туре, сообщило федеральное агентство воздушного транспорта. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T17:35

2022-10-26T17:35

2022-10-26T17:35

туризм

росавиация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Росавиация рекомендует туроператорам совместить внутренние и международные перелеты в одном туре, сообщило федеральное агентство воздушного транспорта.Возможность объединить внутренний и международный перелет в одном пакете уже прорабатывают российские авиакомпании и туроператоры.Уточняется, что стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в 2022 году сохраняется на прошлогоднем уровне. По ряду направлений даже отмечается снижение тарифов.По данным туроператоров, наиболее востребованными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Кемерово, Екатеринбург, Мурманск и Калининград.А зарубежные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию. За девять месяцев текущего года международными авиарейсами воспользовались 8,7 млн человек, сообщает Росавиация.По прогнозам, в 2023 году международные перевозки российских авиакомпаний вырастут на 15%. Самые потенциальные направления – Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Индия, Таиланд, Китай и страны СНГ.

https://crimea.ria.ru/20221026/rezhim-zakrytogo-neba-nad-krymom-prodlili-1125087785.html

https://crimea.ria.ru/20221017/zakrytye-aeroporty-yuga-i-tsentra-rossii-poluchat-esche-2-mlrd-rubley-1124932845.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, общество