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Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Туризм
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Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты
Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты
Росавиация рекомендует туроператорам совместить внутренние и международные перелеты в одном туре, сообщило федеральное агентство воздушного транспорта. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T17:35
2022-10-26T17:35
туризм
росавиация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Росавиация рекомендует туроператорам совместить внутренние и международные перелеты в одном туре, сообщило федеральное агентство воздушного транспорта.Возможность объединить внутренний и международный перелет в одном пакете уже прорабатывают российские авиакомпании и туроператоры.Уточняется, что стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в 2022 году сохраняется на прошлогоднем уровне. По ряду направлений даже отмечается снижение тарифов.По данным туроператоров, наиболее востребованными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Кемерово, Екатеринбург, Мурманск и Калининград.А зарубежные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию. За девять месяцев текущего года международными авиарейсами воспользовались 8,7 млн человек, сообщает Росавиация.По прогнозам, в 2023 году международные перевозки российских авиакомпаний вырастут на 15%. Самые потенциальные направления – Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Индия, Таиланд, Китай и страны СНГ.
https://crimea.ria.ru/20221026/rezhim-zakrytogo-neba-nad-krymom-prodlili-1125087785.html
https://crimea.ria.ru/20221017/zakrytye-aeroporty-yuga-i-tsentra-rossii-poluchat-esche-2-mlrd-rubley-1124932845.html
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РИА Новости Крым
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росавиация, общество
Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты

Росавиация рекомендовала объединить в один тур внутренние и международные перелеты

17:35 26.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Росавиация рекомендует туроператорам совместить внутренние и международные перелеты в одном туре, сообщило федеральное агентство воздушного транспорта.
Возможность объединить внутренний и международный перелет в одном пакете уже прорабатывают российские авиакомпании и туроператоры.
"Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете. Это позволит предоставить дополнительные услуги для туристов и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России", — говорится в сообщении.
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
09:08
Режим "закрытого неба" над Крымом продлили
Уточняется, что стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в 2022 году сохраняется на прошлогоднем уровне. По ряду направлений даже отмечается снижение тарифов.
По данным туроператоров, наиболее востребованными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Кемерово, Екатеринбург, Мурманск и Калининград.
А зарубежные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию. За девять месяцев текущего года международными авиарейсами воспользовались 8,7 млн человек, сообщает Росавиация.
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:09
Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублей
По прогнозам, в 2023 году международные перевозки российских авиакомпаний вырастут на 15%. Самые потенциальные направления – Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Индия, Таиланд, Китай и страны СНГ.
 
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