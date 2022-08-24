https://crimea.ria.ru/20220824/zakrytomu-aeroportu-simferopol-vydelili-subsidiyu-1124280698.html
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию
Федеральное агентство воздушного транспорта распределило субсидии между 11 аэропортами центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T17:41
2022-08-24T17:41
2022-08-24T17:42
росавиация
экономика
аэропорт симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Федеральное агентство воздушного транспорта распределило субсидии между 11 аэропортами центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации."В ближайшее время Росавиацией будут заключены соглашения о субсидировании с аэропортами Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.Согласно протоколу о предоставлении субсидий, аэропорт Симферополя получит в этом году 577 млн 472 тысячи рублей.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается, на данный момент – до 29 августа.
https://crimea.ria.ru/20220628/aeroport-simferopol-poluchit-bolee-400-mln-rubley-subsidiy-v-iyule-1123683089.html
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росавиация, экономика, аэропорт симферополь
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию в 577 млн рублей
17:41 24.08.2022 (обновлено: 17:42 24.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Федеральное агентство воздушного транспорта распределило субсидии между 11 аэропортами центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
"В ближайшее время Росавиацией будут заключены соглашения о субсидировании с аэропортами Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.
Согласно протоколу о предоставлении субсидий, аэропорт Симферополя получит в этом году 577 млн 472 тысячи рублей.
"Господдержка оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала, в том числе на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России", - добавили в Росавиации.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается, на данный момент – до 29 августа
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