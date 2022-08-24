Рейтинг@Mail.ru
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220824/zakrytomu-aeroportu-simferopol-vydelili-subsidiyu-1124280698.html
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию
Федеральное агентство воздушного транспорта распределило субсидии между 11 аэропортами центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T17:41
2022-08-24T17:42
росавиация
экономика
аэропорт симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/14/1119704295_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_f51a37e50b7ee4d158ef6ddd1c95534d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Федеральное агентство воздушного транспорта распределило субсидии между 11 аэропортами центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации."В ближайшее время Росавиацией будут заключены соглашения о субсидировании с аэропортами Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.Согласно протоколу о предоставлении субсидий, аэропорт Симферополя получит в этом году 577 млн 472 тысячи рублей.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается, на данный момент – до 29 августа.
https://crimea.ria.ru/20220628/aeroport-simferopol-poluchit-bolee-400-mln-rubley-subsidiy-v-iyule-1123683089.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/14/1119704295_114:0:1554:1080_1920x0_80_0_0_e46922a6c2c113f862ada579e34c816b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росавиация, экономика, аэропорт симферополь
Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию

Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию в 577 млн рублей

17:41 24.08.2022 (обновлено: 17:42 24.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮбилейный летний споттинг в аэропорту Симферополь
Юбилейный летний споттинг в аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Федеральное агентство воздушного транспорта распределило субсидии между 11 аэропортами центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
"В ближайшее время Росавиацией будут заключены соглашения о субсидировании с аэропортами Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.
Здание аэропорта - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 14:58
Аэропорт Симферополь получит более 400 млн рублей субсидий в июле
Согласно протоколу о предоставлении субсидий, аэропорт Симферополя получит в этом году 577 млн 472 тысячи рублей.
"Господдержка оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала, в том числе на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России", - добавили в Росавиации.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается, на данный момент – до 29 августа.
 
РосавиацияЭкономикаАэропорт Симферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48Сбито большинство выпущенных по Каховской ГЭС ракет HIMARS – власти
18:34Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистов
18:18В Севастополе с обидчиками ребенка-инвалида в ТЦ разберутся власти
17:59Джонсон приехал в Киев и пообещал помощь
17:41Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию
17:31Байден "подарит" Украине оружие на три млрд ко дню независимости
17:13В Крыму суд оставил под стражей подозреваемого в подготовке теракта 9 мая
17:02Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов
16:54В Ялте активизировался "тягун": на пляжах советуют вывесить красные флаги
16:30Автомобильный тоннель в Севастополе: когда начнут строительство
16:13Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах
16:06В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн
15:55Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ
15:50ВСУ бьют из артиллерии по Каховской ГЭС
15:21Новая программа расселения аварийного жилья: где реализуют
15:10Когда откроют все съезды с Ялтинского кольца в Севастополе
14:55В Новофедоровке задержан подозреваемый в кражах из квартир
14:39Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года
14:16Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь
14:05В Севастополе ищут подрядчика для ремонта парома до конца года
Лента новостейМолния