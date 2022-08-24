https://crimea.ria.ru/20220824/zakrytomu-aeroportu-simferopol-vydelili-subsidiyu-1124280698.html

Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию

Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Закрытому аэропорту Симферополь выделили субсидию

Федеральное агентство воздушного транспорта распределило субсидии между 11 аэропортами центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T17:41

2022-08-24T17:41

2022-08-24T17:42

росавиация

экономика

аэропорт симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Федеральное агентство воздушного транспорта распределило субсидии между 11 аэропортами центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации."В ближайшее время Росавиацией будут заключены соглашения о субсидировании с аэропортами Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.Согласно протоколу о предоставлении субсидий, аэропорт Симферополя получит в этом году 577 млн 472 тысячи рублей.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается, на данный момент – до 29 августа.

https://crimea.ria.ru/20220628/aeroport-simferopol-poluchit-bolee-400-mln-rubley-subsidiy-v-iyule-1123683089.html

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росавиация, экономика, аэропорт симферополь