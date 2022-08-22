https://crimea.ria.ru/20220822/nebo-zakryto-zapret-na-polety-v-11-aeroportov-rossii-prodlen-1124242700.html

Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен

Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 29 августа. РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T09:13

2022-08-22T09:13

2022-08-22T09:13

транспорт

крым

аэропорт симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 29 августа.Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым же пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, аэропорт симферополь