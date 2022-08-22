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Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 29 августа. РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T09:13
2022-08-22T09:13
транспорт
крым
аэропорт симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 29 августа.Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым же пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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транспорт, крым, аэропорт симферополь
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен

Росавиация продлила запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов России до 29 августа

09:13 22.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 29 августа.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022 года", - говорится в сообщении Росавиации.
Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым же пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
ТранспортКрымАэропорт Симферополь
 
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