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Встреча Си Цзиньпина с Байденом - о чем договорились главы КНР и США - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Встреча Си Цзиньпина с Байденом - о чем договорились главы КНР и США
Встреча Си Цзиньпина с Байденом - о чем договорились главы КНР и США - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Встреча Си Цзиньпина с Байденом - о чем договорились главы КНР и США
Отношения Китая и США протекают не гладко, но стороны не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T23:29
2023-11-15T23:29
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Отношения Китая и США протекают не гладко, но стороны не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом. Такое заявление сделал заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в поместье Филоли в Сан-Франциско.Китайский лидер заявил, что двухсторонние отношения США и КНР являются "самыми важными" во всем мире, но они не были идеальными на протяжении многих лет. При этом он подчеркнул, что мир достаточно велик для процветания обеих стран, успех одного из государств открывает возможности для другого, и выразил надежду на многообещающее будущее двухсторонних китайско-американских отношений.Джо Байден, отрывая встречу, заявил, что для него является "честью и удовольствием" принимать Си Цзиньпина в США, и также признал, что Штаты и Китай должны избегать конфликта.Сообщается, что на фоне переговоров лидеров двух стран в Сан-Франциско началась антикитайская демонстрация, участники которой заблокировали движение по одной из центральных улиц вблизи места проведения саммита АТЭС. На месте находятся вооруженные полицейские, однако пока в происходящее не вмешиваются.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско накануне, 14 ноября, для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Его встреча с президентом США Джо Байденом проходит в рамках саммита. Это первый визит китайского лидера в Америку за шесть лет. По мнению политолога, кандидата исторических наук Вадима Петрова, Китай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте. Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - ПутинО чем заявил Путин в ПекинеШойгу сделал заявление по поводу военного сотрудничества с Китаем
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китай, си цзиньпин (председатель кнр), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, в мире, новости
Встреча Си Цзиньпина с Байденом - о чем договорились главы КНР и США

Си Цзиньпин: возможный конфликт с США повлечет за собой невыносимые последствия

23:29 15.11.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги КНР и США
Флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Отношения Китая и США протекают не гладко, но стороны не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом. Такое заявление сделал заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в поместье Филоли в Сан-Франциско.
"Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон", - цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.
Китайский лидер заявил, что двухсторонние отношения США и КНР являются "самыми важными" во всем мире, но они не были идеальными на протяжении многих лет. При этом он подчеркнул, что мир достаточно велик для процветания обеих стран, успех одного из государств открывает возможности для другого, и выразил надежду на многообещающее будущее двухсторонних китайско-американских отношений.
Джо Байден, отрывая встречу, заявил, что для него является "честью и удовольствием" принимать Си Цзиньпина в США, и также признал, что Штаты и Китай должны избегать конфликта.
"Мы должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту и что мы организовываем соперничество ответственно", - сказал американский лидер.
Сообщается, что на фоне переговоров лидеров двух стран в Сан-Франциско началась антикитайская демонстрация, участники которой заблокировали движение по одной из центральных улиц вблизи места проведения саммита АТЭС. На месте находятся вооруженные полицейские, однако пока в происходящее не вмешиваются.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско накануне, 14 ноября, для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Его встреча с президентом США Джо Байденом проходит в рамках саммита. Это первый визит китайского лидера в Америку за шесть лет. По мнению политолога, кандидата исторических наук Вадима Петрова, Китай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КитайСи Цзиньпин (председатель КНР)Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАПолитикаВ миреНовости
 
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