https://crimea.ria.ru/20231116/bayden-i-si-tszinpin---glavnye-itogi-vstrechi-liderov-ssha-i-kitaya-1132822649.html

Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая

Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая

Джо Байден продолжает считать Си Цзиньпина "диктатором", в свою очередь глава КНР укорил США за ущерб интересам Китая, однако в целом стороны договорились... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T10:35

2023-11-16T10:35

2023-11-16T10:42

сша

китай

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

си цзиньпин (председатель кнр)

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/10/1132822501_433:508:2480:1659_1920x0_80_0_0_9fa932f8cd5b018cc8d9a8256fd55056.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Джо Байден продолжает считать Си Цзиньпина "диктатором", в свою очередь глава КНР укорил США за ущерб интересам Китая, однако в целом стороны договорились эффективно решать разногласия. Такие заявления прозвучали по итогам встречи двух лидеров в американском Сан-Франциско, сообщает РИА Новости и приводит основные итоги переговоров.Главное по БайденуПо мнению американской стороны, главными итогами встречи стали договоренности о возобновлении контактов по военной линии и сотрудничестве в сфере борьбы с наркотрафиком. Как заявил Байден, Штаты продолжат конкурировать с Китаем, одновременно развивая сотрудничество в некоторых сферах. Также страны сохранят дипломатические контакты на высоком уровне.Сообщается также, что американский президент предостерег Си Цзиньпина от возможных попыток КНР вмешаться в предстоящие президентские выборы-2024. В целом Байден оценил встречу как одну из самых продуктивных, но при этом назвал китайского коллегу "диктатором"."Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал глава Белого дома журналистам.Главное по Си ЦзиньпинуПо мнению китайской стороны, США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение Китая и прекратить поставлять оружие Тайваню. Си Цзиньпин также заявил, что Пекин надеется на отмену односторонних санкций в отношении КНР.Он также констатировал, что Китай не планирует превзойти или заменить США, обе страны должны эффективно решать разногласия и воздерживаться от провокаций, нести совместную ответственность крупных держав, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам.Двусторонние переговоры Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско длились почти четыре часа. Как сообщает МИД Китая, в их ходе произведен "глубокий обмен мнениями по самым актуальным вопросам, таким как формирование правильного понимания друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества". Стороны обсудили палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект и другие международные темы. При этом слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина "диктатором", в МИД КНР назвали ошибочными и безответственными.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Си Цзиньпина с Байденом - о чем договорились главы КНР и СШАВстреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у КитаяПочему России не выгоден конфликт на Тайване – мнение

сша

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, джозеф байден, президент сша (joseph biden), си цзиньпин (председатель кнр), политика, в мире, новости