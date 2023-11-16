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Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая
Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая
Джо Байден продолжает считать Си Цзиньпина "диктатором", в свою очередь глава КНР укорил США за ущерб интересам Китая, однако в целом стороны договорились... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T10:35
2023-11-16T10:42
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джозеф байден, президент сша (joseph biden)
си цзиньпин (председатель кнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Джо Байден продолжает считать Си Цзиньпина "диктатором", в свою очередь глава КНР укорил США за ущерб интересам Китая, однако в целом стороны договорились эффективно решать разногласия. Такие заявления прозвучали по итогам встречи двух лидеров в американском Сан-Франциско, сообщает РИА Новости и приводит основные итоги переговоров.Главное по БайденуПо мнению американской стороны, главными итогами встречи стали договоренности о возобновлении контактов по военной линии и сотрудничестве в сфере борьбы с наркотрафиком. Как заявил Байден, Штаты продолжат конкурировать с Китаем, одновременно развивая сотрудничество в некоторых сферах. Также страны сохранят дипломатические контакты на высоком уровне.Сообщается также, что американский президент предостерег Си Цзиньпина от возможных попыток КНР вмешаться в предстоящие президентские выборы-2024. В целом Байден оценил встречу как одну из самых продуктивных, но при этом назвал китайского коллегу "диктатором"."Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал глава Белого дома журналистам.Главное по Си ЦзиньпинуПо мнению китайской стороны, США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение Китая и прекратить поставлять оружие Тайваню. Си Цзиньпин также заявил, что Пекин надеется на отмену односторонних санкций в отношении КНР.Он также констатировал, что Китай не планирует превзойти или заменить США, обе страны должны эффективно решать разногласия и воздерживаться от провокаций, нести совместную ответственность крупных держав, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам.Двусторонние переговоры Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско длились почти четыре часа. Как сообщает МИД Китая, в их ходе произведен "глубокий обмен мнениями по самым актуальным вопросам, таким как формирование правильного понимания друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества". Стороны обсудили палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект и другие международные темы. При этом слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина "диктатором", в МИД КНР назвали ошибочными и безответственными.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Си Цзиньпина с Байденом - о чем договорились главы КНР и СШАВстреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у КитаяПочему России не выгоден конфликт на Тайване – мнение
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сша, китай, джозеф байден, президент сша (joseph biden), си цзиньпин (председатель кнр), политика, в мире, новости
Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая

Байден после встречи с Си Цзиньпином назвал его диктатором

10:35 16.11.2023 (обновлено: 10:42 16.11.2023)
 
© BRENDAN SMIALOWSKI / AFPПрезидент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин после встречи во время недели лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Вудсайде, штат Калифорния, 15 ноября 2023 года
Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин после встречи во время недели лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Вудсайде, штат Калифорния, 15 ноября 2023 года
© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Джо Байден продолжает считать Си Цзиньпина "диктатором", в свою очередь глава КНР укорил США за ущерб интересам Китая, однако в целом стороны договорились эффективно решать разногласия. Такие заявления прозвучали по итогам встречи двух лидеров в американском Сан-Франциско, сообщает РИА Новости и приводит основные итоги переговоров.

Главное по Байдену

По мнению американской стороны, главными итогами встречи стали договоренности о возобновлении контактов по военной линии и сотрудничестве в сфере борьбы с наркотрафиком. Как заявил Байден, Штаты продолжат конкурировать с Китаем, одновременно развивая сотрудничество в некоторых сферах. Также страны сохранят дипломатические контакты на высоком уровне.
"Соединенные Штаты продолжат активно конкурировать с КНР, но мы будем с ответственностью относиться к этой конкуренции, чтобы она не вылилась в конфликт или случайный конфликт", - заявил Байден на пресс-конференции по итогом встречи.
Сообщается также, что американский президент предостерег Си Цзиньпина от возможных попыток КНР вмешаться в предстоящие президентские выборы-2024. В целом Байден оценил встречу как одну из самых продуктивных, но при этом назвал китайского коллегу "диктатором".
"Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал глава Белого дома журналистам.

Главное по Си Цзиньпину

По мнению китайской стороны, США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение Китая и прекратить поставлять оружие Тайваню. Си Цзиньпин также заявил, что Пекин надеется на отмену односторонних санкций в отношении КНР.
"США постоянно принимают меры против Китая в виде экспортного контроля, инвестиционных ограничений и односторонних санкций, что наносит серьезный ущерб законным интересам Китая. Мы надеемся, что американская сторона серьезно отнесется к озабоченности Китая, примет меры, снимет односторонние санкции и обеспечит справедливую и недискриминационную среду для китайских компаний", - заявил Си.
Он также констатировал, что Китай не планирует превзойти или заменить США, обе страны должны эффективно решать разногласия и воздерживаться от провокаций, нести совместную ответственность крупных держав, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам.
Двусторонние переговоры Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско длились почти четыре часа. Как сообщает МИД Китая, в их ходе произведен "глубокий обмен мнениями по самым актуальным вопросам, таким как формирование правильного понимания друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества". Стороны обсудили палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект и другие международные темы. При этом слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина "диктатором", в МИД КНР назвали ошибочными и безответственными.
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