https://crimea.ria.ru/20230829/pochemu-rossii-ne-vygoden-konflikt-na-tayvane--mnenie-1131025206.html

Почему России не выгоден конфликт на Тайване – мнение

Почему России не выгоден конфликт на Тайване – мнение - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Почему России не выгоден конфликт на Тайване – мнение

Россия должна закончить специальную военную операцию этой осенью, максимум весной следующего года, чтобы не оказаться в ситуации "войны на два фронта" в случае... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T18:46

2023-08-29T18:46

2023-08-29T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Россия должна закончить специальную военную операцию этой осенью, максимум весной следующего года, чтобы не оказаться в ситуации "войны на два фронта" в случае конфликта вокруг Тайваня. Об этом в эфире Sputnik на русском заявил политолог Ростислав Ищенко.По его мнению, возможное развитие китайского конфликта, способного перерасти в масштабное противостояние, России не выгодно, каким бы ни был результат. А их как минимум два: Китай проиграл, что "вообще катастрофа, так как Россия останется в одиночестве"; Китай победил, что, исходя из мировой практики и опыта, будет означать, что именно Китай начнет "формировать под себя мир". И насколько выгоден для России будет этот "китайский мир" – большой вопрос, отметил политолог."Мы-то друзья, да. Но, есть места, где мы конкурируем, в том числе за рынки, за экономическое и политическое влияние уже сейчас, в то время, когда у нас есть общий враг. Понятно, что, когда этого общего врага не будет, конкуренция будет только нарастать. Соответственно, возможности послевоенного мира тоже нужно учитывать", – сказал политолог.При этом китайская кампания, если она начнется, обещает быть более масштабной, чем украинская. Прежде всего, потому что Тайвань сам по себе сильнее, отметил политолог. А также потому, что там сформировалась коалиция, "которая с очень высокой долей вероятности таки вступит в открытое столкновение с Китаем"."Я имею в виду коалицию, которую сейчас американцы сформировали в Тихом океане, в отличие от НАТО, которая до сих пор на Украине в открытое столкновение с Россией не вступила", – пояснил Ищенко.По мнению политолога, России совершенно не выгоден конфликт на Тайване.Если до этого не решится судьба Украины, то для России это будет значить "второй фронт", чего нельзя допустить, заявил он."Поэтому для нас предпочтительнее закончить СВО этой осенью, в крайнем случае до весны, то есть в течение осенне-зимнего периода, в ходе одной или нескольких наступательных операций", – высказал мнение политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня Байден намерен поставить оружие в Тайвань из бюджета для Украины – СМИ

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мнения, ростислав ищенко, новости сво, украина, китай, россия, тайвань, в мире