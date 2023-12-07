https://crimea.ria.ru/20231207/vstrecha-putina-i-raisi-v-kremle-o-chem-govorili-lidery-dvukh-stran-1133381057.html
Встреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух стран
Встреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух стран - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Встреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух стран
В четверг президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководителем Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. О чем говорили лидеры двух государств - РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T21:47
2023-12-07T21:47
2023-12-07T21:47
владимир путин (политик)
россия
ибрахим раиси
иран
политика
экономика
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новости
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В четверг президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководителем Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. О чем говорили лидеры двух государств - в материале РИА Новости Крым. Общие проекты и экспортРоссийский лидер отметил, что двусторонние отношения с Ираном развиваются очень интенсивно. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 20%. Россия экспортирует в исламскую республику зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы. Импортирует овощи и фрукты, орехи, молочную продукцию, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнику. В октябре страны решили обнулить таможенные пошлины к марту 2024-го.Связывают Москву и Тегеран и крупные инфраструктурные проекты. Вопрос всего человечестваОбсудили президенты и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, жертвами в Газе к этому времени уже стали больше шести тысяч детей. Иранский лидер выразил глубокое огорчение решением США и других стран Запада поддержать действия Израиля.Раиси приезжает в Россию во второй раз. Свой первый визит он нанес в 2021 году. При этом общение по телефону лидеров двух государств происходит регулярно. Путин посещал Иран пять раз - в 2007, 2015, 2017, 2018 и 2022-м годах.Российско-иранский диалог складывается на общем желании построения многополярного мира. Москва и Тегеран вместе работают над укреплением стабильности и безопасности на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Президенты двух государств регулярно встречаются на полях саммитов ШОС, ЕАЭС и других международных организаций. С 1 января Иран присоединяется к БРИКС.Читайте также на РИА Новости Крым:Речь Путина на саммите G-20 о двойных стандартах пошатнет ЗападЭкономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинИран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, ибрахим раиси, иран, политика, экономика, безопасность, новости, ближний восток
Встреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух стран
Владимир Путин в Кремле провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В четверг президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководителем Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. О чем говорили лидеры двух государств - в материале РИА Новости Крым.
Общие проекты и экспорт
Российский лидер отметил, что двусторонние отношения с Ираном развиваются очень интенсивно. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 20%.
Россия экспортирует в исламскую республику зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы. Импортирует овощи и фрукты, орехи, молочную продукцию, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнику. В октябре страны решили обнулить таможенные пошлины к марту 2024-го.
Связывают Москву и Тегеран и крупные инфраструктурные проекты.
"Сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги "Север — Юг". Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем достаточно активно идет работа практически по всем направлениям", — указал Путин.
Вопрос всего человечества
Обсудили президенты и ситуацию на Ближнем Востоке.
"Это вопрос не только нашего региона — всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение", — заявил Раиси.
По его словам, жертвами в Газе к этому времени уже стали больше шести тысяч детей. Иранский лидер выразил глубокое огорчение решением США и других стран Запада поддержать действия Израиля.
Раиси приезжает в Россию во второй раз. Свой первый визит он нанес в 2021 году. При этом общение по телефону лидеров двух государств происходит регулярно. Путин посещал Иран пять раз - в 2007, 2015, 2017, 2018 и 2022-м годах.
Российско-иранский диалог складывается на общем желании построения многополярного мира. Москва и Тегеран вместе работают над укреплением стабильности и безопасности на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Президенты двух государств регулярно встречаются на полях саммитов ШОС, ЕАЭС и других международных организаций. С 1 января Иран присоединяется к БРИКС.
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