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Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе
Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе
Третья фаза наземной операции началась во вторник в секторе Газа. Об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T19:38
2023-12-05T19:38
израиль
обострение ситуации в израиле
сектор газа
палестина
в мире
ближний восток
новости
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Третья фаза наземной операции началась во вторник в секторе Газа. Об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, пишет РИА Новости.Первого декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после того, как ХАМАС нарушил оперативную паузу, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке произошел 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС ударило ракетами по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы и уничтожая израильских военных.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи": били по сектору Газа, в стране было объявлено военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ вошли в сектор, а в начале ноября взяли в кольцо его крупнейший по численности населения город региона – Газу. Анклав был разделен на две части – северную и южную.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт одной из самых масштабных гуманитарных катастроф. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к переговорам между враждующими сторонами. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии.В числе экспертов-политологов, которые давали прогнозы о развитии событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человекКак идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие
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Новости
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израиль, обострение ситуации в израиле, сектор газа, палестина, в мире, ближний восток, новости, новости
Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе

Генштаб Израиля заявил о начале третьей фазы наземной операции в секторе Газа

19:38 05.12.2023
 
© MAHMUD HAMS/ AFPДым над городом Газа после авиаударов Израиля. 7 октября 2023
Дым над городом Газа после авиаударов Израиля. 7 октября 2023
© MAHMUD HAMS/ AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Третья фаза наземной операции началась во вторник в секторе Газа. Об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, пишет РИА Новости.
"Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши позиции на севере сектора Газа ... За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций", - заявил Халеви, слова которого распространила армейская пресс-служба.
Первого декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после того, как ХАМАС нарушил оперативную паузу, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке произошел 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС ударило ракетами по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы и уничтожая израильских военных.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи": били по сектору Газа, в стране было объявлено военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ вошли в сектор, а в начале ноября взяли в кольцо его крупнейший по численности населения город региона – Газу. Анклав был разделен на две части – северную и южную.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт одной из самых масштабных гуманитарных катастроф. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к переговорам между враждующими сторонами. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии.
В числе экспертов-политологов, которые давали прогнозы о развитии событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне.
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ИзраильОбострение ситуации в ИзраилеСектор ГазаПалестинаВ миреБлижний ВостокНовостиНовости
 
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