https://crimea.ria.ru/20231205/izrail-nachal-tretyu-fazu-nazemnoy-operatsii-v-gaze-1133329144.html

Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе

Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе

Третья фаза наземной операции началась во вторник в секторе Газа. Об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T19:38

2023-12-05T19:38

2023-12-05T19:38

израиль

обострение ситуации в израиле

сектор газа

палестина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Третья фаза наземной операции началась во вторник в секторе Газа. Об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, пишет РИА Новости.Первого декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после того, как ХАМАС нарушил оперативную паузу, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке произошел 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС ударило ракетами по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы и уничтожая израильских военных.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи": били по сектору Газа, в стране было объявлено военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ вошли в сектор, а в начале ноября взяли в кольцо его крупнейший по численности населения город региона – Газу. Анклав был разделен на две части – северную и южную.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт одной из самых масштабных гуманитарных катастроф. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к переговорам между враждующими сторонами. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии.В числе экспертов-политологов, которые давали прогнозы о развитии событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человекКак идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие

израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение ситуации в израиле, сектор газа, палестина, в мире, ближний восток, новости, новости