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Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС
Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС
Боевые действия против ХАМАС в секторе Газа возобновляются. Об этом заявили в пресс-службе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T08:46
2023-12-01T08:46
2023-12-01T08:46
израиль
обострение ситуации в израиле
сектор газа
происшествия
ближний восток
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Боевые действия против ХАМАС в секторе Газа возобновляются. Об этом заявили в пресс-службе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Действие режима прекращения боев истекло в 07:00 (08:00 мск).Очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке произошел 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС ударило ракетами по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы и уничтожая израильских военных.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи": били по сектору Газа, в стране было объявлено военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ вошли в сектор, а в начале ноября взяли в кольцо его крупнейший по численности населения город региона – Газу. Анклав был разделен на две части – северную и южную.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт одной из самых масштабных гуманитарных катастроф. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к переговорам между враждующими сторонами. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии.В числе экспертов-политологов, которые давали прогнозы о развитии событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне.Читайте также на РИА Новости Крым:У Израиля нет шансов: политолог дал прогноз развития событий в ГазеРоссиян эвакуируют из сектора ГазаИзраиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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израиль, обострение ситуации в израиле, сектор газа, происшествия, ближний восток, новости, в мире
Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС
Израильская армия возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Боевые действия против ХАМАС в секторе Газа возобновляются. Об этом заявили в пресс-службе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против <...> ХАМАС в секторе Газа", — сказано в сообщении, опубликованной в Telegram-канале ведомства.
Действие режима прекращения боев истекло в 07:00 (08:00 мск).
Очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке произошел 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС ударило ракетами по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы и уничтожая израильских военных.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи": били по сектору Газа, в стране было объявлено военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ вошли в сектор, а в начале ноября взяли в кольцо его крупнейший по численности населения город региона – Газу. Анклав был разделен на две части – северную и южную.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт одной из самых масштабных гуманитарных катастроф. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал
принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к переговорам между враждующими сторонами. Он также заявил
об опасности большой войны в Евразии.
В числе экспертов-политологов, которые давали прогнозы о развитии событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне
.
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