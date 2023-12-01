https://crimea.ria.ru/20231201/armiya-izrailya-vozobnovlyaet-boi-s-khamas-1133235853.html

Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС

Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС

Боевые действия против ХАМАС в секторе Газа возобновляются. Об этом заявили в пресс-службе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T08:46

2023-12-01T08:46

2023-12-01T08:46

израиль

обострение ситуации в израиле

сектор газа

происшествия

ближний восток

новости

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Боевые действия против ХАМАС в секторе Газа возобновляются. Об этом заявили в пресс-службе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Действие режима прекращения боев истекло в 07:00 (08:00 мск).Очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке произошел 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС ударило ракетами по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы и уничтожая израильских военных.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи": били по сектору Газа, в стране было объявлено военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ вошли в сектор, а в начале ноября взяли в кольцо его крупнейший по численности населения город региона – Газу. Анклав был разделен на две части – северную и южную.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт одной из самых масштабных гуманитарных катастроф. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к переговорам между враждующими сторонами. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии.В числе экспертов-политологов, которые давали прогнозы о развитии событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне.Читайте также на РИА Новости Крым:У Израиля нет шансов: политолог дал прогноз развития событий в ГазеРоссиян эвакуируют из сектора ГазаИзраиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человек

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение ситуации в израиле, сектор газа, происшествия, ближний восток, новости, в мире