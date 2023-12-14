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Саммит ЕС и подкуп Орбана: начнут ли переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Саммит ЕС и подкуп Орбана: начнут ли переговоры по Украине
Саммит ЕС и подкуп Орбана: начнут ли переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Саммит ЕС и подкуп Орбана: начнут ли переговоры по Украине
На саммите Европейского Союза 14-15 декабря не будет принято серьезных политических решений в отношении Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T14:41
2023-12-14T14:41
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
мнения
виктор орбан
европейский союз
политика
экономика
европа
венгрия
украина
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Александр Ирхин: Запад подкупает политиков в Европе, но ЕС не примет серьезных решений по Украине
Александр Ирхин: Запад подкупает политиков в Европе, но ЕС не примет серьезных решений по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. На саммите Европейского Союза 14-15 декабря не будет принято серьезных политических решений в отношении Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не допустит, чтобы Евросоюз "совершил ужасную ошибку" и начал переговоры о вступлении Украины в объединение, приняв соответствующее решение на саммите ЕС 14-15 декабря. Он также заявил, что Венгрия может снять вето с пакета помощи Украине, если ЕС выделит приостановленное в прошлом году финансирование Будапешту в размере 30 млрд евро. Позже стало известно, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Будапешту около 10 млрд евро, то есть трети замороженных в 2022 году денег.Тем не менее, серьезных решений на саммите принято не будет, считает политолог."Европейский союз – это прежде всего экономический союз, и здесь слово "экономика" должно звучать с заглавной буквы. Если Североатлантический альянс – это военный альянс, то ЕС – его экономическая тень. Сейчас как раз идет выстраивание постконфликтного пространства. И я не думаю, что на этом саммите будут приняты какие-либо серьезные решения. Потому что у витка европейской интеграции, который начался с 1940-х годов, есть определенная закономерность", – сказал Ирхин.Он пояснил, что в соответствии с этой закономерностью, "сначала должно произойти расширение НАТО, а потом расширение экономического союза в разных лицах"."Сначала это были объединения до Европейского союза, потом ЕС в нынешнем его состоянии политической и экономической интеграции. То есть, в этом контексте сначала гарантии экономики, а потом сама экономика. Но вопрос НАТО не решен. И если будут какие-то громкие решения (на саммите ЕС - ред.), то это будет, скорее, политический популизм, связанный с эмоциональной поддержкой Киева в его долгом стремлении войти в Европейский Союз", – считает политолог.В этом контексте особая позиция Виктора Орбана и Венгрии связана с пониманием всех процессов и возможными негативными, прежде все экономическими, последствиями для восточноевропейских государств, отметил Ирхин.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС Путин назвал главную задачу России Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ
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александр ирхин, мнения, виктор орбан, европейский союз, политика, экономика, европа, венгрия, украина, новости
Саммит ЕС и подкуп Орбана: начнут ли переговоры по Украине

Запад подкупает политиков в Европе перед саммитом ЕС - политолог

14:41 14.12.2023
 
© AFP 2023 / JOHN THYSРабочий вывешивает флаги европейских стран перед прибытием европейских лидеров на саммит ЕС-Западные Балканы в европейской штаб-квартире в Брюсселе
Рабочий вывешивает флаги европейских стран перед прибытием европейских лидеров на саммит ЕС-Западные Балканы в европейской штаб-квартире в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. На саммите Европейского Союза 14-15 декабря не будет принято серьезных политических решений в отношении Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.
Александр Ирхин: Запад подкупает политиков в Европе, но ЕС не примет серьезных решений по Украине
14:41
На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не допустит, чтобы Евросоюз "совершил ужасную ошибку" и начал переговоры о вступлении Украины в объединение, приняв соответствующее решение на саммите ЕС 14-15 декабря. Он также заявил, что Венгрия может снять вето с пакета помощи Украине, если ЕС выделит приостановленное в прошлом году финансирование Будапешту в размере 30 млрд евро. Позже стало известно, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Будапешту около 10 млрд евро, то есть трети замороженных в 2022 году денег.
По мнению Ирхина, эти 10 млрд евро "нужно рассматривать как подкуп Орбана перед саммитом ЕС, на котором планируется начать переговоры с Украиной и Молдовой о начале вступления в Евросоюз".
Тем не менее, серьезных решений на саммите принято не будет, считает политолог.
"Европейский союз – это прежде всего экономический союз, и здесь слово "экономика" должно звучать с заглавной буквы. Если Североатлантический альянс – это военный альянс, то ЕС – его экономическая тень. Сейчас как раз идет выстраивание постконфликтного пространства. И я не думаю, что на этом саммите будут приняты какие-либо серьезные решения. Потому что у витка европейской интеграции, который начался с 1940-х годов, есть определенная закономерность", – сказал Ирхин.
Он пояснил, что в соответствии с этой закономерностью, "сначала должно произойти расширение НАТО, а потом расширение экономического союза в разных лицах".
"Сначала это были объединения до Европейского союза, потом ЕС в нынешнем его состоянии политической и экономической интеграции. То есть, в этом контексте сначала гарантии экономики, а потом сама экономика. Но вопрос НАТО не решен. И если будут какие-то громкие решения (на саммите ЕС - ред.), то это будет, скорее, политический популизм, связанный с эмоциональной поддержкой Киева в его долгом стремлении войти в Европейский Союз", – считает политолог.
В этом контексте особая позиция Виктора Орбана и Венгрии связана с пониманием всех процессов и возможными негативными, прежде все экономическими, последствиями для восточноевропейских государств, отметил Ирхин.
"Но у Западной Европы и Соединенных Штатов, конечно, здесь заинтересованность в том, чтобы повязать через конфликт несколько восточноевропейских государств и столкнуть их на перспективу с Россией. В этом плане украинский вектор Запада работает и на это", – подчеркнул эксперт, отметив, что подкупы продолжатся.
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