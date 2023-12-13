https://crimea.ria.ru/20231213/vremya-deystvovat-ekspert-ob-itogakh-vstrechi-zelenskogo-i-baydena-dlya-rf-1133508163.html
Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ
Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ
Заявления Зеленского в Вашингтоне о "победах" Украины в Черном море и "успехах" ВСУ на фронте, а также реакция на все это сенаторов и президента Джо Байдена... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T16:46
2023-12-13T16:46
2023-12-13T16:54
радио "спутник в крыму"
александр гусев
политика
сша
украина
поставки западного оружия украине
мнения
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Заявления Зеленского в Вашингтоне о "победах" Украины в Черном море и "успехах" ВСУ на фронте, а также реакция на все это сенаторов и президента Джо Байдена свидетельствуют о том, что России предстоит готовиться к новому этапу конфликта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.На совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Вашингтоне лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о "многочисленных победах" Украины. По его словам, ВСУ "освободили 50% оккупированных Россией территорий после февраля 2022 года, очистили Черное море", и теперь у Украины есть цель "одержать победу в воздухе". Однако за океаном четко знают, что Зеленский врет, подчеркнул Александр Гусев.Потому встреча Зеленского и с сенаторами, и с Байденом оказалась провальной, отметил политолог. Вместо запрошенных миллиардов Штаты пообещали Киеву лишь 200 млн, да и то - пока только на словах."Встреча была абсолютно провальной, потому что 200 млн долларов, которые Байден пообещал – не выделил даже, а пообещал выделить через Пентагон, то есть ничего реального пока нет – это не то что капля в море, а фактически ничего", – отметил Гусев.В то же время это важный сигнал, говорит он. Как и изменение Байденом риторики по украинскому вопросу, на что уже обратили внимание некоторые аналитики.Вместе с тем политолог не исключает, что Байден продолжит "выкручивать руки" конгрессменам и добиваться, чтобы финансовая и военная поддержка Киеву была оказана. Он полагает, что деньги Украине в 2024 году США все-таки выделят, однако не заявленные 60 миллиардов, а в разы меньше. Тем не менее, игнорировать американское финансирование нельзя, а потому уже сегодня России настало время готовиться и действовать на опережение, считает Гусев. "Надо исходить из более сложного: что деньги пойдут, летальное оружие пойдет", – сказал Гусев.О том, что сейчас "ситуация благоприятная с перспективами на дальнейшее освобождение территорий и неразумно отказываться от наступательной стратегии", заявил ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, политолог Александр Шатилов.Накануне политолог Вадим Колесниченко высказал мнение о том, зачем в действительности Зеленский снова поехал в Вашингтон. Визит лидера киевского режима накануне прокомментировали в МИД РФ и посольстве России в США.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу – Байден Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов
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александр гусев, политика, сша, украина, поставки западного оружия украине, мнения, россия
Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ
России настало время готовиться к новому этапу конфликта - эксперт
16:46 13.12.2023 (обновлено: 16:54 13.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым.
Заявления Зеленского в Вашингтоне о "победах" Украины в Черном море и "успехах" ВСУ на фронте, а также реакция на все это сенаторов и президента Джо Байдена свидетельствуют о том, что России предстоит готовиться к новому этапу конфликта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
На совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Вашингтоне лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о "многочисленных победах" Украины. По его словам, ВСУ "освободили 50% оккупированных Россией территорий после февраля 2022 года, очистили Черное море", и теперь у Украины есть цель "одержать победу в воздухе". Однако за океаном четко знают, что Зеленский врет, подчеркнул Александр Гусев.
"Хоть Зеленский и говорит, что Россия не добилась ничего, они понимают, что все совершенно не так, что никаких реальных успехов нет, что никакого "укронаступления" нет и не было на самом деле. Это уже очевидно даже для тех, кто живет за океаном. Они ведь не дураки – все считают деньги и больше сейчас озабочены тем, что происходит в их странах", – сказал Гусев.
Потому встреча Зеленского и с сенаторами, и с Байденом оказалась провальной, отметил политолог. Вместо запрошенных миллиардов Штаты пообещали Киеву лишь 200 млн, да и то - пока только на словах.
"Встреча была абсолютно провальной, потому что 200 млн долларов, которые Байден пообещал – не выделил даже, а пообещал выделить через Пентагон, то есть ничего реального пока нет – это не то что капля в море, а фактически ничего", – отметил Гусев.
В то же время это важный сигнал, говорит он. Как и изменение Байденом риторики по украинскому вопросу, на что уже обратили внимание некоторые аналитики.
"Несмотря на то, что Джозеф Байден человек уже, мягко говоря, немолодой и не очень ориентируется в пространстве, то, что касается слов президента – это очень серьезно. Многое из того, что он говорит, написано помощниками и, безусловно, продумано. Он сказал, что помощь Украине стремительно подходит к концу. Здесь должны сделать выводы все из этих слов", – уверен Гусев.
Вместе с тем политолог не исключает, что Байден продолжит "выкручивать руки" конгрессменам и добиваться, чтобы финансовая и военная поддержка Киеву была оказана. Он полагает, что деньги Украине в 2024 году США все-таки выделят, однако не заявленные 60 миллиардов, а в разы меньше. Тем не менее, игнорировать американское финансирование нельзя, а потому уже сегодня России настало время готовиться и действовать на опережение, считает Гусев.
"Надо исходить из более сложного: что деньги пойдут, летальное оружие пойдет", – сказал Гусев.
О том, что сейчас "ситуация благоприятная с перспективами на дальнейшее освобождение территорий и неразумно отказываться от наступательной стратегии", заявил
ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, политолог Александр Шатилов.
Накануне политолог Вадим Колесниченко высказал мнение о том, зачем в действительности Зеленский снова поехал в Вашингтон.
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