https://crimea.ria.ru/20231213/vremya-deystvovat-ekspert-ob-itogakh-vstrechi-zelenskogo-i-baydena-dlya-rf-1133508163.html

Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ

Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ

Заявления Зеленского в Вашингтоне о "победах" Украины в Черном море и "успехах" ВСУ на фронте, а также реакция на все это сенаторов и президента Джо Байдена... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T16:46

2023-12-13T16:46

2023-12-13T16:54

радио "спутник в крыму"

александр гусев

политика

сша

украина

поставки западного оружия украине

мнения

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Заявления Зеленского в Вашингтоне о "победах" Украины в Черном море и "успехах" ВСУ на фронте, а также реакция на все это сенаторов и президента Джо Байдена свидетельствуют о том, что России предстоит готовиться к новому этапу конфликта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.На совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Вашингтоне лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о "многочисленных победах" Украины. По его словам, ВСУ "освободили 50% оккупированных Россией территорий после февраля 2022 года, очистили Черное море", и теперь у Украины есть цель "одержать победу в воздухе". Однако за океаном четко знают, что Зеленский врет, подчеркнул Александр Гусев.Потому встреча Зеленского и с сенаторами, и с Байденом оказалась провальной, отметил политолог. Вместо запрошенных миллиардов Штаты пообещали Киеву лишь 200 млн, да и то - пока только на словах."Встреча была абсолютно провальной, потому что 200 млн долларов, которые Байден пообещал – не выделил даже, а пообещал выделить через Пентагон, то есть ничего реального пока нет – это не то что капля в море, а фактически ничего", – отметил Гусев.В то же время это важный сигнал, говорит он. Как и изменение Байденом риторики по украинскому вопросу, на что уже обратили внимание некоторые аналитики.Вместе с тем политолог не исключает, что Байден продолжит "выкручивать руки" конгрессменам и добиваться, чтобы финансовая и военная поддержка Киеву была оказана. Он полагает, что деньги Украине в 2024 году США все-таки выделят, однако не заявленные 60 миллиардов, а в разы меньше. Тем не менее, игнорировать американское финансирование нельзя, а потому уже сегодня России настало время готовиться и действовать на опережение, считает Гусев. "Надо исходить из более сложного: что деньги пойдут, летальное оружие пойдет", – сказал Гусев.О том, что сейчас "ситуация благоприятная с перспективами на дальнейшее освобождение территорий и неразумно отказываться от наступательной стратегии", заявил ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, политолог Александр Шатилов.Накануне политолог Вадим Колесниченко высказал мнение о том, зачем в действительности Зеленский снова поехал в Вашингтон. Визит лидера киевского режима накануне прокомментировали в МИД РФ и посольстве России в США.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу – Байден Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, политика, сша, украина, поставки западного оружия украине, мнения, россия