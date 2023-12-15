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Киев, ЕС и Орбан: что означают брюссельские решения по Украине

Киев, ЕС и Орбан: что означают брюссельские решения по Украине - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Киев, ЕС и Орбан: что означают брюссельские решения по Украине

Украина не нужна Евросоюзу, и хотя открыто об этом заявляет только премьер Венгрии Орбан, другие члены ЕС согласовывают переговоры по этому вопросу, отлично... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T13:47

2023-12-15T13:47

2023-12-15T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Украина не нужна Евросоюзу, и хотя открыто об этом заявляет только премьер Венгрии Орбан, другие члены ЕС согласовывают переговоры по этому вопросу, отлично понимая крайнюю отдаленность такой перспективы. К моменту ее воплощения страна и вовсе может перестать существовать в нынешнем ее виде. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о переговорах по будущему членству Украины в союзе, однако не установили сроки начала таких переговоров. Решение принято, несмотря на возражения венгерского премьера Виктора Орбана, который считает переговоры о вступлении Украины в объединение " ужасной ошибкой". Самого Зеленского не пустили на саммит - его визит отменили за сутки до события, "чтобы не вызвать враждебность" Орбана, который 15 декабря заявил, что Венгрия может еще 75 раз отказать, пока вопрос дойдет до национальных парламентов стран ЕС.Прибыли и убытки"Орбан национально-ориентированный лидер. Он ориентирован в первую очередь на интересы Венгрии, за что в его стране ему очень благодарны. Дело в том, что венграм выгодно развивать взаимоотношения с Россий - рушить экономические связи, которые приносят выгоду венгерскому народу, Орбан не собирается. А Украина им незачем. Более того, на Украине идет притеснение национальных диаспор и в том числе венгерской", - объясняет политолог позицию премьера.Пока другие восточноевропейские сателлиты продолжают жертвовать своими национальными интересами ради интересов Запада, Орбан получает дополнительные выгоды от экономических связей в РФ.Обещания "жениться"Однако и курс "коллективной стаи" - скорее демагогия, нежели реальные перспективы для Киева, считает политолог. В пример он приводит Турцию, которая формально подала заявление на вступление в ЕС в 1987 году, только спустя 12 лет получила статус кандидата и до сих пор не является членом. В случае с Украиной, пока речь не идет даже о кандидатстве, а только о переговорах, да и то без назначенных сроков. В этой связи "обещания жениться", скорее всего, не сбудутся никогда, поскольку "к моменту женитьбы" Украина и вовсе может прекратить свое существование."Ждать можно хоть сто лет, но никому такая Украина в ЕС не нужна. Они же не самоубийцы. Хотя мы знаем, что евпропейцы склонны принимать парадоксальные решения и на их здравый рассудок иногда рассчитывать сложно. Все зависит от того, какой именно будет Украина, когда придет время принимать решение. Потому что и Украины может не быть вообще или она может быть совершенно другой", - полагает эксперт.Иллюзорность шансов, по мнению Манойло, понимает и сам Зеленский, однако его вообще не заботит реальное будущее Украины. Цели краткосрочны, и сейчас для киевского режима жизненно важно как можно дольше удержаться, показать какое-то движение в сторону взаимоотношений с Европой, чтобы спасти рухнувшие рейтинги на фоне провалов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина в ЕС: от чего на самом деле зависит окончательное решениеВенгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 50 млн евроПуть на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали

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украина, европейский союз, мнения, андрей манойло, политика, виктор орбан, владимир зеленский (президент украины), венгрия, в мире