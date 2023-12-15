https://crimea.ria.ru/20231215/ukraina-v-es-ot-chego-na-samom-dele-zavisit-okonchatelnoe-reshenie-1133571544.html
Украина в ЕС: от чего на самом деле зависит окончательное решение
Украина в ЕС: от чего на самом деле зависит окончательное решение - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Украина в ЕС: от чего на самом деле зависит окончательное решение
Решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении – очередная "морковка" без сроков и гарантий, поскольку все будет зависеть от того, как... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T12:28
2023-12-15T12:28
2023-12-15T13:57
радио "спутник в крыму"
россия
новости сво
украина
владимир путин (политик)
владимир зеленский (президент украины)
европейский союз
юрий светов
мнения
политика
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Любые знаковые решения ЕС по Украине в 2024 году зависят от хода СВО – Светов
Любые знаковые решения ЕС по Украине в 2024 году зависят от хода СВО – Светов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении – очередная "морковка" без сроков и гарантий, поскольку все будет зависеть от того, как продвигаются российские войска в зоне СВО, в частности, к Одессе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, журналист Юрий Светов.14 декабря в Брюсселе стартовал саммит лидеров ЕС, где в этот же день было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. Сроки начала и проведения переговоров документом не были установлены. По словам Светова, для тех, "кто реально понимает ситуацию, сразу было понятно, что ни о каких сроках речь не пойдет". Но киевскому режиму сегодня нужны эти "морковки" – "скормить" народу."Речь о том, что этот саммит станет историческим, как говорил Зеленский, этого, конечно, не вышло. Именно поэтому сам он ездил в Германию. А до этого с королем Норвегии какие-то глубинные проблемы решал. Потому что он ждал триумфа – вручения дорожной карты, а этого не случилось. Но они продолжают торговать для своего населения, для граждан Украины, теми "морковками", которые будут "не сегодня, так завтра", – сказал Светов. По его мнению, ЕС будет "кормить" Киев обещаниями весь следующий год.Светов отметил, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря не в первый раз сказал, что "Одесса – русский город". И, разумеется, не просто так сказал это сейчас."Конечно, Западу, может, ближе украинская власть, которая сносит памятник императрице Екатерине, основательнице Одессы. Но для них это привычно: в Америке тоже во всю идет война с памятниками, и свою историю начинают писать в угоду сегодняшнему дню. Но Одесса – русский город, это исторический факт", – сказал Светов.Он напомнил слова президента РФ о том, что Россия перешла в фазу специальной военной операции вынужденно, не добившись от Украины "понимания и желания осуществлять демилитаризацию на основе переговоров". Следовательно, цели будут достигнуты иным путем, так как речь идет о безопасности страны и всех ее границ."Им очень нравится говорить, что со вступлением Финляндии, а потом Швеции (в Альянс – ред.) Балтика будет внутренним морем НАТО. Ну а мы сделали внутренним морем Азовское. И сделаем ныне украинскую часть побережья Черного моря российским, чтобы не могли больше угрожать нашей стране", – заключил эксперт.За начало переговоров с Украиной в ЕС проголосовали 26 стран-участниц. Ввиду того, что процедура не предполагает возможности воздержаться, зал заседания покинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее заявлявший, что это "плохое решение". На второй день саммита, 15 декабря, Венгрия наложила вето на предоставление очередного пакета помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политологВремя действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГ
https://crimea.ria.ru/20231215/vengriya-zablokirovala-pomosch-es-ukraine-na-50-mln-evro-1133562879.html
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россия, новости сво, украина, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), европейский союз, юрий светов, мнения, политика, безопасность, нато, азовское море, новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым.
Решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении – очередная "морковка" без сроков и гарантий, поскольку все будет зависеть от того, как продвигаются российские войска в зоне СВО, в частности, к Одессе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, журналист Юрий Светов.
14 декабря в Брюсселе стартовал саммит лидеров ЕС
, где в этот же день было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. Сроки начала и проведения переговоров документом не были установлены.
По словам Светова, для тех, "кто реально понимает ситуацию, сразу было понятно, что ни о каких сроках речь не пойдет". Но киевскому режиму сегодня нужны эти "морковки" – "скормить" народу.
"Речь о том, что этот саммит станет историческим, как говорил Зеленский, этого, конечно, не вышло. Именно поэтому сам он ездил в Германию. А до этого с королем Норвегии какие-то глубинные проблемы решал. Потому что он ждал триумфа – вручения дорожной карты, а этого не случилось. Но они продолжают торговать для своего населения, для граждан Украины, теми "морковками", которые будут "не сегодня, так завтра", – сказал Светов.
По его мнению, ЕС будет "кормить" Киев обещаниями весь следующий год.
"Потому что следить они (западные лидеры – ред.) будут за тем, станет ли Одесса русской. Вот ключевая их тема. (Они думают) о том фронте, протяженностью 2000 километров, о котором сказал президент Путин. О том, что по всему этому фронту происходит, что в зоне СВО уже 617 тысяч военных и что продолжается активное перевооружение российской армии. Вот, что определяет график их переговоров, их решений и выделение ими денег. А не мифические разговоры, что Европейский союз жить не может без Украины, так она ему нужна", – считает политолог.
Светов отметил, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря не в первый раз сказал, что "Одесса – русский город". И, разумеется, не просто так сказал это сейчас.
"Конечно, Западу, может, ближе украинская власть, которая сносит памятник императрице Екатерине, основательнице Одессы. Но для них это привычно: в Америке тоже во всю идет война с памятниками, и свою историю начинают писать в угоду сегодняшнему дню. Но Одесса – русский город, это исторический факт", – сказал Светов.
Он напомнил слова президента РФ о том, что Россия перешла в фазу специальной военной операции вынужденно, не добившись от Украины "понимания и желания осуществлять демилитаризацию на основе переговоров". Следовательно, цели будут достигнуты иным путем, так как речь идет о безопасности страны и всех ее границ.
"Им очень нравится говорить, что со вступлением Финляндии, а потом Швеции (в Альянс – ред.) Балтика будет внутренним морем НАТО. Ну а мы сделали внутренним морем Азовское. И сделаем ныне украинскую часть побережья Черного моря российским, чтобы не могли больше угрожать нашей стране", – заключил эксперт.
За начало переговоров с Украиной в ЕС проголосовали 26 стран-участниц. Ввиду того, что процедура не предполагает возможности воздержаться, зал заседания покинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее заявлявший, что это "плохое решение". На второй день саммита, 15 декабря, Венгрия наложила вето
на предоставление очередного пакета помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро.
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