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Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков
Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков
Очередная попытка штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции направлена на подрыв суверенитета страны, при этом она... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T23:01
2023-12-24T23:01
2023-12-24T23:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РАИ Новости Крым. Очередная попытка штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции направлена на подрыв суверенитета страны, при этом она вызвана внешними факторами. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к нации.В воскресенье вечером представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания (скупщины), попытались выломать двери и выбили окна. Вход изнутри заблокировала жандармерия. Полиция применила слезоточивый газ.При этом он призвал граждан Сербии не беспокоиться: "Никакая революция не происходит, ничего из этого у них не получится".Как пишет РИА Новости, Вучич также поблагодарил спецслужбы других государств, которые предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках."Защитим нашу Сербию, прошу вас только сохранять мир, быть спокойными, государство надежно, и мы государство им не дадим разрушить", - подчеркнул президент Сербии.В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. По предварительным данным, коалиция президента Александра Вучича побеждает с 47,21% голосов. На втором месте оппозиционная власти коалиция "Сербия против насилия", набравшая 23% голосов, и на третьем "Социалистическая партия Сербии" с 6,9% голосов.Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице 18 декабря, напав на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны. Ночью волнения в Белграде продолжились у здания комиссии. На фоне протестов Александр Вучич назначил внеочередные парламентские и местные выборы."Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в СербииДрака у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в БелградеВ Сербии проходят внеочередные выборы в парламент
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сербия, александр вучич, в мире, политика, выборы, европа, новости
Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков
Вучич назвал беспорядки оппозиции в Белграде попыткой подрыва суверенитета страны
23:01 24.12.2023 (обновлено: 23:14 24.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РАИ Новости Крым. Очередная попытка штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции направлена на подрыв суверенитета страны, при этом она вызвана внешними факторами. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к нации.
В воскресенье вечером представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания (скупщины), попытались выломать двери и выбили окна. Вход изнутри заблокировала жандармерия. Полиция применила слезоточивый газ.
"В регионе начали праздновать и говорить об успешной революции, которая происходит. Вам ясно, что это <...> результат многих серьезных геополитических обстоятельств, с помощью которых пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны", - цитирует Вучича ТАСС.
При этом он призвал граждан Сербии не беспокоиться: "Никакая революция не происходит, ничего из этого у них не получится".
Как пишет РИА Новости, Вучич также поблагодарил спецслужбы других государств, которые предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.
"Защитим нашу Сербию, прошу вас только сохранять мир, быть спокойными, государство надежно, и мы государство им не дадим разрушить", - подчеркнул президент Сербии.
В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. По предварительным данным, коалиция президента Александра Вучича побеждает с 47,21% голосов. На втором месте оппозиционная власти коалиция "Сербия против насилия", набравшая 23% голосов, и на третьем "Социалистическая партия Сербии" с 6,9% голосов.
Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице
18 декабря, напав на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны. Ночью волнения в Белграде продолжились у здания комиссии. На фоне протестов Александр Вучич назначил внеочередные парламентские и местные выборы.