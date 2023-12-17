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В Сербии проходят внеочередные выборы в парламент - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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В Сербии проходят внеочередные выборы в парламент
В Сербии проходят внеочередные выборы в парламент - РИА Новости Крым, 17.12.2023
В Сербии проходят внеочередные выборы в парламент
В Сербии в воскресенье проходят внеочередные выборы 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T10:09
2023-12-17T10:10
сербия
выборы
в мире
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общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Сербии в воскресенье проходят внеочередные выборы 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. Избирательные участки открылись в 7 часов утра по местному времени (9:00 мск). Голосование продлится до 20:00 (22 мск). Всего работает более 8 тысяч участков и 81 – в 35 странах, в том числе в России. По данным Республиканской избирательной комиссии, правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона человек. Выборы в Народную скупщину проводятся по пропорциональной системе в одном общегосударственном избирательном округе. Парламент избирается сроком на четыре года. За мандаты борются кандидаты от 18 политических партий и коалиций. Согласно опросам общественного мнения, фаворитом является правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича. На данный момент у нее более 150 мест в парламенте. Оппозицией ей являются называемые прозападные левые партии и правые националисты.За ходом голосования наблюдают более 5,5 тыс. сербских и зарубежных наблюдателей. Окончательные результаты выборов должны быть объявлены через четыре дня после получения последних данных с избирательных участков.
https://crimea.ria.ru/20230924/stolknoveniya-na-severe-kosovo-vuchich-vystupil-pered-natsiey-1131638461.html
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сербия, выборы, в мире, европа, общество, политика
В Сербии проходят внеочередные выборы в парламент

В Сербии проходит голосование на внеочередных выборах в парламент и муниципалитеты

10:09 17.12.2023 (обновлено: 10:10 17.12.2023)
 
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVICПредвыборные плакаты в Сербии
Предвыборные плакаты в Сербии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Сербии в воскресенье проходят внеочередные выборы 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления.
Избирательные участки открылись в 7 часов утра по местному времени (9:00 мск). Голосование продлится до 20:00 (22 мск). Всего работает более 8 тысяч участков и 81 – в 35 странах, в том числе в России.
По данным Республиканской избирательной комиссии, правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона человек. Выборы в Народную скупщину проводятся по пропорциональной системе в одном общегосударственном избирательном округе. Парламент избирается сроком на четыре года. За мандаты борются кандидаты от 18 политических партий и коалиций.
Согласно опросам общественного мнения, фаворитом является правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича. На данный момент у нее более 150 мест в парламенте. Оппозицией ей являются называемые прозападные левые партии и правые националисты.
За ходом голосования наблюдают более 5,5 тыс. сербских и зарубежных наблюдателей. Окончательные результаты выборов должны быть объявлены через четыре дня после получения последних данных с избирательных участков.
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