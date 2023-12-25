https://crimea.ria.ru/20231225/zapadu-ne-udastsya-razvalit-druzhestvennuyu-rossii-serbiyu--ekspert-1133790884.html

Западу не удастся развалить дружественную России Сербию – эксперт

Западу не удастся развалить дружественную России Сербию – эксперт - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Западу не удастся развалить дружественную России Сербию – эксперт

Сербия является сегодня одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством,... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T20:17

2023-12-25T20:17

2023-12-25T20:17

радио "спутник в крыму"

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Сербия является сегодня одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством, поэтому Запад делает все возможное, чтобы раскачать обстановку внутри нее. Но добиться этого противнику не удастся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам политолога, Запад предпринимает очередной серьезный рывок, чтобы разорвать дружественный России сербский народ и расколоть государство, как это уже было однажды."Мы являлись свидетелями того, как из единой Югославии образовалось несколько независимых стран. В той же Хорватии говорят на том же сербском языке, а исповедуют католичество. Хорватия превратилась в анти-Сербию", – сказал Горбачев.Он отметил, что Сербия является одной из трех европейских стран, которые противятся антироссийским санкциям, и это лишний раз доказывает, что это дружественное нам государство, как и сам сербский народ, отношения с которым "имеют очень глубокие корни"."Ибо Сербия своим существованием во многом обязана Российской империи и воле русского царя в свое время. В Сербии любят Россию, и сами сербы говорят в разных интерпретациях о том, что для сербов определяющим является наличие бога на небе и России на земле. От России в истории Сербии очень много зависело даже в те времена, когда союзная Югославия находилась в конфронтации в определенное время, это в конце 1940-х – начале 1950-х годов с Советским Союзом", – отметил политолог.По его мнению, происходящие сейчас в Сербии беспорядки были прогнозируемы уже потому, что в стране подняла голову "достаточно серьезная сила, которую можно назвать прозападной". Она развивалась в том числе из различных фондов, которых в Сербии теперь "действует масса". Кроме того, экономика Сербии во многом "завязана на Запад", добавил Горбачев. Однако говорить, что страна рвется на Запад нельзя – и ее нынешний президент Александр Вучич, и сама Сербия по-прежнему с Россией, считает Горбачев.Противники России и Сербии действуют по проверенным сценариям и как всегда используя двойные стандарты, отметил эксперт. Это проявляется во всем, в том числе том, как Запад ведет к статусу полной независимости часть Сербии – Косово."Когда Россия отторжена от спортивных состязаний, от той же Олимпиады, ее вынуждают выступать без флага, без гимна, без символики – Косово нормально участвует под своим флагом как полноценная национальная команда. То есть, вот эти двойные, а, по сути, один – антироссийский и антисербский стандарт Запада ставит Сербию в очень сложные условия", – заметил Горбачев.Тем не менее развалить страну заокеанским противникам не удастся, считает он."Я думаю, что то, что происходит сейчас по лекалам цветных революций, - все это так или иначе должно и будет минимизировано. При нашей поддержке и при выверенной тактике при реализации долгосрочных замыслов самого сербского руководства", – заключил политолог.Мнение о том, произойдет ли в Сербии "цветная революция" ранее высказал эксперт политолог Ростислав Ищенко. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ Беспорядки в Сербии - что произошло и как отреагировали власти

https://crimea.ria.ru/20231224/vuchich-vystupil-s-ekstrennym-obrascheniem-k-natsii-iz-za-besporyadkov-1133772556.html

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мнения, сергей горбачев, политика, сербия, россия, новости, в мире, александр вучич