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Володин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток
Володин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Володин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток
Ситуация в Сербии – это попытка госпереворота, организованная США и Евросоюзом из-за того, что к власти не удалось привести "своих" ставленников. Такое... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T09:01
2023-12-26T09:01
2023-12-26T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Ситуация в Сербии – это попытка госпереворота, организованная США и Евросоюзом из-за того, что к власти не удалось привести "своих" ставленников. Такое заявление по ситуации сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты парламента отметил, что с такими вызовами сталкивается любое государство, которое отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности. Сегодня это происходит в Сербии, подчеркнул он.Володин напомнил, что по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах Сербии победила коалиция действующего президента Александра Вучича. В то время как сделавших ставку на Вашингтон и Брюссель люди не поддержали.Он также отметил, что представители парламентской ассамблеи ОДКБ участвовали в качестве наблюдателей на выборах в Сербии. Нарушений зафиксировано не было.В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. По предварительным данным, коалиция президента Александра Вучича побеждает с 47,21% голосов. На втором месте оппозиционная власти коалиция "Сербия против насилия", набравшая 23% голосов, и на третьем "Социалистическая партия Сербии" с 6,9% голосов.Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице 18 декабря, напав на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны. Ночью волнения в Белграде продолжились у здания комиссии. На фоне протестов Александр Вучич назначил внеочередные парламентские и местные выборы.По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, сегодня Сербия является сегодня одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством, поэтому Запад делает все возможное, чтобы раскачать обстановку внутри нее. Также мнение о том, произойдет ли в Сербии "цветная революция" ранее высказал эксперт политолог Ростислав Ищенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядковЗапад настроен на смену власти в Сербии – посол РФБеспорядки в Сербии - что произошло и как отреагировали власти
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сербия, в мире, политика, безопасность, вячеслав володин, государственная дума рф, мнения, сша, европейский союз, новости
Володин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток
США и ЕС разыгрывают известный сценарий госпереворота в Сербии - Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Ситуация в Сербии – это попытка госпереворота, организованная США и Евросоюзом из-за того, что к власти не удалось привести "своих" ставленников. Такое заявление по ситуации сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Как только Вашингтону и Брюсселю не удается в других государствах привести к власти своих марионеток, всегда разыгрывается хорошо известный сценарий: из США и Евросоюза звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, извне раскачивается ситуация, людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота. Ничего нового", – написал в Telegram-канале Володин.
Председатель нижней палаты парламента отметил, что с такими вызовами сталкивается любое государство, которое отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности. Сегодня это происходит в Сербии, подчеркнул он.
Володин напомнил, что по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах Сербии победила коалиция действующего президента Александра Вучича. В то время как сделавших ставку на Вашингтон и Брюссель люди не поддержали.
"Когда речь идет о суверенитете, в его основе — право граждан самостоятельно планировать будущее, выбирать руководство и путь развития своей страны, – продолжил Володин. - В этой связи действующие власти Сербии обязаны защитить волю своего народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае — всем хорошо известно: страны может не стать".
Он также отметил, что представители парламентской ассамблеи ОДКБ участвовали в качестве наблюдателей на выборах в Сербии. Нарушений зафиксировано не было.
В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. По предварительным данным, коалиция президента Александра Вучича побеждает с 47,21% голосов. На втором месте оппозиционная власти коалиция "Сербия против насилия", набравшая 23% голосов, и на третьем "Социалистическая партия Сербии" с 6,9% голосов.
Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице
18 декабря, напав на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны. Ночью волнения в Белграде продолжились у здания комиссии. На фоне протестов Александр Вучич назначил внеочередные парламентские и местные выборы.
По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, сегодня Сербия является сегодня одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством, поэтому Запад делает все возможное, чтобы раскачать обстановку внутри нее
. Также мнение о том, произойдет ли в Сербии "цветная революция"
ранее высказал эксперт политолог Ростислав Ищенко.
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