https://crimea.ria.ru/20231226/volodin-o-serbii-ssha-ne-smogli-privesti-k-vlasti-svoikh-marionetok-1133799358.html

Володин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток

Володин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Володин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток

Ситуация в Сербии – это попытка госпереворота, организованная США и Евросоюзом из-за того, что к власти не удалось привести "своих" ставленников. Такое... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T09:01

2023-12-26T09:01

2023-12-26T09:01

сербия

в мире

политика

безопасность

вячеслав володин

государственная дума рф

мнения

сша

европейский союз

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133799243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4f98d511e6a8a025bc85393d9344e55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Ситуация в Сербии – это попытка госпереворота, организованная США и Евросоюзом из-за того, что к власти не удалось привести "своих" ставленников. Такое заявление по ситуации сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты парламента отметил, что с такими вызовами сталкивается любое государство, которое отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности. Сегодня это происходит в Сербии, подчеркнул он.Володин напомнил, что по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах Сербии победила коалиция действующего президента Александра Вучича. В то время как сделавших ставку на Вашингтон и Брюссель люди не поддержали.Он также отметил, что представители парламентской ассамблеи ОДКБ участвовали в качестве наблюдателей на выборах в Сербии. Нарушений зафиксировано не было.В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. По предварительным данным, коалиция президента Александра Вучича побеждает с 47,21% голосов. На втором месте оппозиционная власти коалиция "Сербия против насилия", набравшая 23% голосов, и на третьем "Социалистическая партия Сербии" с 6,9% голосов.Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице 18 декабря, напав на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны. Ночью волнения в Белграде продолжились у здания комиссии. На фоне протестов Александр Вучич назначил внеочередные парламентские и местные выборы.По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, сегодня Сербия является сегодня одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством, поэтому Запад делает все возможное, чтобы раскачать обстановку внутри нее. Также мнение о том, произойдет ли в Сербии "цветная революция" ранее высказал эксперт политолог Ростислав Ищенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядковЗапад настроен на смену власти в Сербии – посол РФБеспорядки в Сербии - что произошло и как отреагировали власти

сербия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, в мире, политика, безопасность, вячеслав володин, государственная дума рф, мнения, сша, европейский союз, новости