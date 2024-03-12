https://crimea.ria.ru/20240312/uvelichilos-chislo-postradavshikh-pri-atake-vsu-na-administratsiyu-belgoroda-1135596915.html

Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода

Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода

Две сотрудницы мэрии после атаки ВСУ на здание администрации города Белгорода госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу, еще двоим... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T20:41

2024-03-12T20:41

2024-03-12T20:41

вячеслав гладков

новости

беспилотник (бпла, дрон)

скорая помощь

больница

всу (вооруженные силы украины)

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Две сотрудницы мэрии после атаки ВСУ на здание администрации города Белгорода госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу, еще двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины.По информации Гладкова, в административном здании выбиты 36 окон, повреждены фасад и входная группа. Кроме того, в многоквартирном доме, который расположен возле мэрии, повреждены семь квартир, также пострадали шесть автомобилей.На месте сейчас работают оперативные службы. В ближайшее время начнутся восстановительные работы, отметил губернатор.В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти

https://crimea.ria.ru/20240312/popytka-proryva-granitsy-rf-otbity-4-ataki-drg-ubity-234-boevika-1135596019.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, больница, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород