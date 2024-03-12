Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода
При атаке ВСУ на администрацию Белгорода пострадали четыре человека – Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУвеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Две сотрудницы мэрии после атаки ВСУ на здание администрации города Белгорода госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу, еще двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины.
"К сожалению, в результате взрыва пострадали 4 человека. Двое сотрудниц мэрии госпитализированы. У одной женщины осколочные ранения разных частей тела, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Состояние второй пострадавшей с осколочными ранениями головы оценивается как средней степени тяжести. Женщины находятся под постоянным наблюдением специалистов. Двоим пострадавшим уже оказана вся необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, в административном здании выбиты 36 окон, повреждены фасад и входная группа. Кроме того, в многоквартирном доме, который расположен возле мэрии, повреждены семь квартир, также пострадали шесть автомобилей.
На месте сейчас работают оперативные службы. В ближайшее время начнутся восстановительные работы, отметил губернатор.
В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.
В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти