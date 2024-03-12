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Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода
Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода
Две сотрудницы мэрии после атаки ВСУ на здание администрации города Белгорода госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу, еще двоим... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T20:41
2024-03-12T20:41
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
больница
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Две сотрудницы мэрии после атаки ВСУ на здание администрации города Белгорода госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу, еще двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины.По информации Гладкова, в административном здании выбиты 36 окон, повреждены фасад и входная группа. Кроме того, в многоквартирном доме, который расположен возле мэрии, повреждены семь квартир, также пострадали шесть автомобилей.На месте сейчас работают оперативные службы. В ближайшее время начнутся восстановительные работы, отметил губернатор.В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти
https://crimea.ria.ru/20240312/popytka-proryva-granitsy-rf-otbity-4-ataki-drg-ubity-234-boevika-1135596019.html
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вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, больница, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород
Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода

При атаке ВСУ на администрацию Белгорода пострадали четыре человека – Гладков

20:41 12.03.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУвеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода
Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Две сотрудницы мэрии после атаки ВСУ на здание администрации города Белгорода госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу, еще двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины.

"К сожалению, в результате взрыва пострадали 4 человека. Двое сотрудниц мэрии госпитализированы. У одной женщины осколочные ранения разных частей тела, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Состояние второй пострадавшей с осколочными ранениями головы оценивается как средней степени тяжести. Женщины находятся под постоянным наблюдением специалистов. Двоим пострадавшим уже оказана вся необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась", написал он в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, в административном здании выбиты 36 окон, повреждены фасад и входная группа. Кроме того, в многоквартирном доме, который расположен возле мэрии, повреждены семь квартир, также пострадали шесть автомобилей.
На месте сейчас работают оперативные службы. В ближайшее время начнутся восстановительные работы, отметил губернатор.
В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.
В ночь на вторник атаке украинских беспилотников также подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти
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Вячеслав ГладковНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Скорая помощьБольницаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атака ВСУ на Белгород
 
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