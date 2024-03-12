Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие
Две женщины пострадали после удара дрона ВСУ по зданию администрации Белгорода – Гладков
14:34 12.03.2024 (обновлено: 14:52 12.03.2024)
© Telegram Валентин ДемидовДрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Валентин ДемидовДрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
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Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
© Telegram Валентин ДемидовДрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
2 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
© Telegram Валентин ДемидовДрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
3 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
1 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
2 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
3 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы, добавил губернатор.