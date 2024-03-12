Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240312/dron-vsu-vrezalsya-v-zdanie-administratsii-belgoroda--est-postradavshie-1135584832.html
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие
Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T14:34
2024-03-12T14:52
белгород
вячеслав гладков
новости
атака всу на белгород
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135584919_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_46bfae9465247c344788932c14700acd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы, добавил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240312/voennyy-il-76-poterpel-krushenie-v-ivanovskoy-oblasti-1135583440.html
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135584919_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c205f4175a467ff79bfec37bb0c50712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, вячеслав гладков, новости, атака всу на белгород, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, всу (вооруженные силы украины)
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие

Две женщины пострадали после удара дрона ВСУ по зданию администрации Белгорода – Гладков

14:34 12.03.2024 (обновлено: 14:52 12.03.2024)
 
© Telegram Валентин ДемидовДрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Валентин ДемидовДрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
1 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
© Telegram Валентин ДемидовДрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
2 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
© Telegram Валентин ДемидовДрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
3 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
1 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
2 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
3 из 3
Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы, добавил губернатор.
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
13:43
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
БелгородВячеслав ГладковНовостиАтака ВСУ на БелгородБеспилотник (БПЛА, дрон)Скорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания
15:50Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО
15:25Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгострой
15:18Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
14:58Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили
14:49Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков
14:46Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
14:44Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
14:34Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие
14:20Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии
14:07Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных
13:57Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева
13:43Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
13:14Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой
12:47Госдума приняла обращение к Бундестагу из-за переговоров офицеров ФРГ
12:47Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны
12:41Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ
12:32Консервы и лекарства: шведов призывают "готовиться к войне"
12:17В Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержку
12:10В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран
Лента новостейМолния