https://crimea.ria.ru/20240312/dron-vsu-vrezalsya-v-zdanie-administratsii-belgoroda--est-postradavshie-1135584832.html

Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие

Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие

Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T14:34

2024-03-12T14:34

2024-03-12T14:52

белгород

вячеслав гладков

новости

атака всу на белгород

беспилотник (бпла, дрон)

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы, добавил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240312/voennyy-il-76-poterpel-krushenie-v-ivanovskoy-oblasti-1135583440.html

белгород

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2024

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