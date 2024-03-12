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Ракетная опасность объявлена в Воронежской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Ракетная опасность объявлена в Воронежской области
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области
В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T11:14
2024-03-12T11:20
воронежская область
александр гусев
ракетная опасность
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В том числе средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем. По предварительным данным, последствий на земле нет.
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РИА Новости Крым
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воронежская область, александр гусев, ракетная опасность, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости сво, общество
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области - губернатор

11:14 12.03.2024 (обновлено: 11:20 12.03.2024)
 
© РИА Новости КрымГромкоговоритель
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - предупредил он в своем ТГ-канале.
В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В том числе средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем. По предварительным данным, последствий на земле нет.
 
Воронежская областьАлександр ГусевРакетная опасностьБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВООбщество
 
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