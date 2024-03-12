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Ракетная опасность объявлена в Воронежской области
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области
В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T11:14
2024-03-12T11:14
2024-03-12T11:20
воронежская область
александр гусев
ракетная опасность
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В том числе средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем. По предварительным данным, последствий на земле нет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воронежская область, александр гусев, ракетная опасность, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости сво, общество
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области - губернатор
11:14 12.03.2024 (обновлено: 11:20 12.03.2024)