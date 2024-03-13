https://crimea.ria.ru/20240313/mirnyy-zhitel-skonchalsya-posle-ataki-vsu-na-kurskuyu-oblast-1135615001.html

Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область

Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область

Пострадавший при атаке ВСУ житель Глушковского района Курской области скончался от ожогов, сообщил в среду губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T12:30

2024-03-13T12:30

2024-03-13T12:31

беспилотник (бпла, дрон)

курская область

роман старовойт

новости

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Пострадавший при атаке ВСУ житель Глушковского района Курской области скончался от ожогов, сообщил в среду губернатор региона Роман Старовойт.10 марта при атаке ВСУ на курское село Кульбаки загорелся жилой дом и погибла женщина, ее супруг получил обширные ожоги и был госпитализирован.Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над региноми РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник врезался в многоэтажку в БелгородеНовый удар по Курской области - пострадал мирный жительДесятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), курская область, роман старовойт, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия