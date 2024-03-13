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Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область
Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область
Пострадавший при атаке ВСУ житель Глушковского района Курской области скончался от ожогов, сообщил в среду губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T12:30
2024-03-13T12:30
2024-03-13T12:31
беспилотник (бпла, дрон)
курская область
роман старовойт
новости
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Пострадавший при атаке ВСУ житель Глушковского района Курской области скончался от ожогов, сообщил в среду губернатор региона Роман Старовойт.10 марта при атаке ВСУ на курское село Кульбаки загорелся жилой дом и погибла женщина, ее супруг получил обширные ожоги и был госпитализирован.Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над региноми РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник врезался в многоэтажку в БелгородеНовый удар по Курской области - пострадал мирный жительДесятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), курская область, роман старовойт, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область
Пострадавший при атаке ВСУ житель Курской области скончался от ожогов
12:30 13.03.2024 (обновлено: 12:31 13.03.2024)