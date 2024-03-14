https://crimea.ria.ru/20240314/zhestkie-ataki-dronov-i-obstrely-situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti-za-sutki-1135668892.html

Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки

Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки

ВСУ снова многократно атаковали Белгородскую область. Итоги суток подвел губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T20:41

2024-03-14T20:41

2024-03-14T20:41

вячеслав гладков

белгород

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белгородская область

обстрелы белгородской области

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. ВСУ снова многократно атаковали Белгородскую область. Итоги суток подвел губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В Корочанском районе в селе Яблоново средствами радиоэлектронной борьбы подавлены два БПЛА противника. Над селом Афанасово системой ПВО уничтожен один беспилотник. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀ В Новооскольском городском округе на окраине села Богородское обнаружен и изъят специалистами упавший БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий.Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека >>В Прохоровском районе в поселке Прохоровка противник атаковал с помощью двух БПЛА – беспилотники совершили падение с последующей детонацией. Пострадавших нет. В результате взрывов пострадали два частных домовладения. В районе хутора Петровский системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Призначное в результате атаки противника с помощью БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, повреждены два частных домовладения.Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали семь человек >>В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Середа – 9 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 12 минометных снарядов. Также в Новой Таволжанке дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети >>В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево – беспилотник противника совершил падение с последующей детонацией в частном жилом секторе. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены два частных домовладения и гараж, полностью уничтожена одна хозпостройка, еще две повреждены. Над городом Строитель системой ПВО сбит БПЛА противника – обломки упали на территорию промзоны. Обошлось без последствий. В селе Красный Отрожек в результате падения обломков беспилотника загорелся сухостой. Возгорание оперативно ликвидировано. Обошлось без пострадавших и разрушений.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииЧисло пострадавших при обстреле Белгорода увеличилосьВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые

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белгород

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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