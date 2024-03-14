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Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки
Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки
ВСУ снова многократно атаковали Белгородскую область. Итоги суток подвел губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T20:41
2024-03-14T20:41
вячеслав гладков
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. ВСУ снова многократно атаковали Белгородскую область. Итоги суток подвел губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В Корочанском районе в селе Яблоново средствами радиоэлектронной борьбы подавлены два БПЛА противника. Над селом Афанасово системой ПВО уничтожен один беспилотник. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀ В Новооскольском городском округе на окраине села Богородское обнаружен и изъят специалистами упавший БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий.Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека &gt;&gt;В Прохоровском районе в поселке Прохоровка противник атаковал с помощью двух БПЛА – беспилотники совершили падение с последующей детонацией. Пострадавших нет. В результате взрывов пострадали два частных домовладения. В районе хутора Петровский системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Призначное в результате атаки противника с помощью БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, повреждены два частных домовладения.Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали семь человек &gt;&gt;В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Середа – 9 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 12 минометных снарядов. Также в Новой Таволжанке дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети &gt;&gt;В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево – беспилотник противника совершил падение с последующей детонацией в частном жилом секторе. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены два частных домовладения и гараж, полностью уничтожена одна хозпостройка, еще две повреждены. Над городом Строитель системой ПВО сбит БПЛА противника – обломки упали на территорию промзоны. Обошлось без последствий. В селе Красный Отрожек в результате падения обломков беспилотника загорелся сухостой. Возгорание оперативно ликвидировано. Обошлось без пострадавших и разрушений.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииЧисло пострадавших при обстреле Белгорода увеличилосьВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости

Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки

20:41 14.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. ВСУ снова многократно атаковали Белгородскую область. Итоги суток подвел губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Корочанском районе в селе Яблоново средствами радиоэлектронной борьбы подавлены два БПЛА противника. Над селом Афанасово системой ПВО уничтожен один беспилотник. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀
В Новооскольском городском округе на окраине села Богородское обнаружен и изъят специалистами упавший БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий.
Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека >>
В Прохоровском районе в поселке Прохоровка противник атаковал с помощью двух БПЛА – беспилотники совершили падение с последующей детонацией. Пострадавших нет. В результате взрывов пострадали два частных домовладения. В районе хутора Петровский системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Призначное в результате атаки противника с помощью БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, повреждены два частных домовладения.
Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали семь человек >>
В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Середа – 9 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 12 минометных снарядов. Также в Новой Таволжанке дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети >>
В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево – беспилотник противника совершил падение с последующей детонацией в частном жилом секторе. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены два частных домовладения и гараж, полностью уничтожена одна хозпостройка, еще две повреждены. Над городом Строитель системой ПВО сбит БПЛА противника – обломки упали на территорию промзоны. Обошлось без последствий. В селе Красный Отрожек в результате падения обломков беспилотника загорелся сухостой. Возгорание оперативно ликвидировано. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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