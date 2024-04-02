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Какие новые ракетоносцы войдут в состав Черноморского флота
Какие новые ракетоносцы войдут в состав Черноморского флота - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Какие новые ракетоносцы войдут в состав Черноморского флота
В России строятся новые малые ракетные и патрульные корабли для повышения боевого потенциала Военно-Морского Флота. Об этом заявил министр обороны России Сергей РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T13:39
2024-04-02T13:39
2024-04-02T13:39
министерство обороны рф
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сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В России строятся новые малые ракетные и патрульные корабли для повышения боевого потенциала Военно-Морского Флота. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Шойгу уточнил, что головной корабль этой серии – "Циклон" – вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи."До конца года Зеленодольский завод имени А.М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля", - уточнил министр обороны.Кроме того, на данном предприятии запущено серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. Сейчас завершается строительство пятого из них под названием "Виктор Великий". Предназначен он для Черноморского флота.В конце марта министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал оборонные предприятия Алтайского края и отметил, что производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам увеличено в 3,5 раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВ России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Армия России освободила более 400 квадратных километров новых территорий
https://crimea.ria.ru/20231020/chernomorskaya-strategiya-zachem-ona-rossii-i-chem-pomozhet-krym--ekspert-1132213629.html
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министерство обороны рф, армия и флот, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), сергей шойгу, новости, военно-промышленный комплекс (впк)
Какие новые ракетоносцы войдут в состав Черноморского флота
Боевой потенциал ВМФ России повысят новыми кораблями-носителями высокоточного оружия