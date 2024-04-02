https://crimea.ria.ru/20240402/shoygu-soobschil-o-novom-komanduyuschem-chernomorskim-flotom-1136230398.html

Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом

Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания сообщил о назначении главкомом ВМФ РФ Александра Моисеева, командующим Северным флотом... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T15:48

2024-04-02T15:48

2024-04-02T15:59

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости

министерство обороны рф

сергей шойгу

вооруженные силы россии

армия и флот

вмф

сергей пинчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110958/90/1109589054_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_20b3c51e53252dd311d6a1852964797e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания сообщил о назначении главкомом ВМФ РФ Александра Моисеева, командующим Северным флотом Константина Кабанцова и командующим Черноморским флотом Сергея Пинчука, сообщили во вторник в российском военном ведомстве."Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна", – приводит слова Шойгу ведомство.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, вмф, сергей пинчук