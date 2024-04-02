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Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом
Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания сообщил о назначении главкомом ВМФ РФ Александра Моисеева, командующим Северным флотом... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T15:48
2024-04-02T15:59
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
министерство обороны рф
сергей шойгу
вооруженные силы россии
армия и флот
вмф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания сообщил о назначении главкомом ВМФ РФ Александра Моисеева, командующим Северным флотом Константина Кабанцова и командующим Черноморским флотом Сергея Пинчука, сообщили во вторник в российском военном ведомстве."Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна", – приводит слова Шойгу ведомство.
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, вмф, сергей пинчук
Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом

Шойгу сообщил о новых главкоме ВМФ и командующих Северным и Черноморским флотами

15:48 02.04.2024 (обновлено: 15:59 02.04.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания сообщил о назначении главкомом ВМФ РФ Александра Моисеева, командующим Северным флотом Константина Кабанцова и командующим Черноморским флотом Сергея Пинчука, сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

"В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довел Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", – говорится в сообщении.

"Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна", – приводит слова Шойгу ведомство.
 
ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиМинистерство обороны РФСергей ШойгуВооруженные силы РоссииАрмия и флотВМФСергей Пинчук
 
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