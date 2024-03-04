https://crimea.ria.ru/20240304/mid-potreboval-ot-posla-frg-razyasneniy-o-vozmozhnykh-postavkakh-taurus-1135403592.html

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus - РИА Новости Крым, 04.03.2024

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus

В МИД России потребовали разъяснений от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими военными поставок Киеву... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T18:07

2024-03-04T18:07

2024-03-04T18:15

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

германия

новости

ракеты taurus

поставки западного оружия украине

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В МИД России потребовали разъяснений от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими военными поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.В дипломатическом ведомстве отметили, что это свидетельствует о вовлеченности официального Берлина в конфликт на Украине. Ламбсдорффу также указали на то, что ограничение работы российских журналистов в Германии, попытки которого неоднократно имели место, недопустимы. Такие шаги не останутся без ответа.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись и расшифровку разговора немецких военнослужащих. Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали пути возможных поставок Украине немецких ракет дальнего действия "Taurus", а также вероятность ударов ими по Крымскому мосту.Факт прослушки военных Минобороны ФРГ подтвердило в комментарии немецкого каналу ARD. Подлинной запись разговора признал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.Опубликованный разговор офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести по факту публикации тщательное, но быстрое расследование. По поводу возможных поставок Киеву сотни ракет "Taurus" канцлер ответил, что в Германии не считают это возможным.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знакомЧасть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретнойРазговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту: реакция Шольца

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, германия, новости, ракеты taurus, поставки западного оружия украине, нато