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МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus - РИА Новости Крым, 04.03.2024
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus
В МИД России потребовали разъяснений от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими военными поставок Киеву... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T18:07
2024-03-04T18:15
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
германия
новости
ракеты taurus
поставки западного оружия украине
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В МИД России потребовали разъяснений от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими военными поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.В дипломатическом ведомстве отметили, что это свидетельствует о вовлеченности официального Берлина в конфликт на Украине. Ламбсдорффу также указали на то, что ограничение работы российских журналистов в Германии, попытки которого неоднократно имели место, недопустимы. Такие шаги не останутся без ответа.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись и расшифровку разговора немецких военнослужащих. Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали пути возможных поставок Украине немецких ракет дальнего действия "Taurus", а также вероятность ударов ими по Крымскому мосту.Факт прослушки военных Минобороны ФРГ подтвердило в комментарии немецкого каналу ARD. Подлинной запись разговора признал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.Опубликованный разговор офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести по факту публикации тщательное, но быстрое расследование. По поводу возможных поставок Киеву сотни ракет "Taurus" канцлер ответил, что в Германии не считают это возможным.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знакомЧасть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретнойРазговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту: реакция Шольца
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Новости
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, германия, новости, ракеты taurus, поставки западного оружия украине, нато
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Киеву ракет Taurus

18:07 04.03.2024 (обновлено: 18:15 04.03.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В МИД России потребовали разъяснений от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими военными поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.

"В МИД России потребовали от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", – указано в релизе.

В дипломатическом ведомстве отметили, что это свидетельствует о вовлеченности официального Берлина в конфликт на Украине. Ламбсдорффу также указали на то, что ограничение работы российских журналистов в Германии, попытки которого неоднократно имели место, недопустимы. Такие шаги не останутся без ответа.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись и расшифровку разговора немецких военнослужащих. Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали пути возможных поставок Украине немецких ракет дальнего действия "Taurus", а также вероятность ударов ими по Крымскому мосту.
Факт прослушки военных Минобороны ФРГ подтвердило в комментарии немецкого каналу ARD. Подлинной запись разговора признал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.
Опубликованный разговор офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести по факту публикации тщательное, но быстрое расследование. По поводу возможных поставок Киеву сотни ракет "Taurus" канцлер ответил, что в Германии не считают это возможным.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияГерманияНовостиРакеты TaurusПоставки западного оружия УкраинеНАТО
 
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