МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Киеву ракет Taurus
18:07 04.03.2024 (обновлено: 18:15 04.03.2024)
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В МИД России потребовали разъяснений от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа в связи с обсуждением высокопоставленными немецкими военными поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.
"В МИД России потребовали от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", – указано в релизе.
В дипломатическом ведомстве отметили, что это свидетельствует о вовлеченности официального Берлина в конфликт на Украине. Ламбсдорффу также указали на то, что ограничение работы российских журналистов в Германии, попытки которого неоднократно имели место, недопустимы. Такие шаги не останутся без ответа.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись и расшифровку разговора немецких военнослужащих. Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали пути возможных поставок Украине немецких ракет дальнего действия "Taurus", а также вероятность ударов ими по Крымскому мосту.
Факт прослушки военных Минобороны ФРГ подтвердило в комментарии немецкого каналу ARD. Подлинной запись разговора признал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.
Опубликованный разговор офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести по факту публикации тщательное, но быстрое расследование. По поводу возможных поставок Киеву сотни ракет "Taurus" канцлер ответил, что в Германии не считают это возможным.
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